Navigare senza limiti è un desiderio che molti cittadini nutrono e proprio per questo motivo, durante gli ultimi anni, sono state diverse le offerte telefoniche comprendenti un’ ingente quantità di gigabyte. Sebbene, dunque, il mondo della operatori mobili si sia uniformato a questo desiderio collettivo, da oggi in poi non sarà più necessario utilizzare le connessioni a pagamento per poter navigare on-line e tutto ciò grazie all’istituzione di una nuova linea WiFi su tutto il territorio italiano.

WiFi gratis: ecco come utilizzarlo sul proprio smartphone

Voluto fortemente dal MiSE, il progetto che ha dato vita alla rete WiFi nazionale si è prefissato come obiettivo la copertura di circa 7500 comuni dislocati su tutto il territorio. attualmente diffuso in più di 2000 amministrazioni, il WiFi consente già a molti cittadini di poter essere utilizzato gratuitamente sullo smartphone, ma per poter fare quest’ultima operazione vi è la necessità di effettuare prima un piccolo step.

Al fine di navigare illimitatamente, infatti, ogni utente è tenuto a scaricare su proprio smartphone l’apposita applicazione. disponibile sia per i dispositivi Android che per i dispositivi iOS, l’applicazione gratuita e può essere scaricata attraverso questo link. una volta effettuato questo passaggio, non sarà più necessario aprire la stessa ed effettuare la registrazione immettendo tutti i dati richiesti: così facendo, le prossime volte che ci vorrà collegare alla linea WiFi non sarà che necessario inserire username e password.

Per conoscere, infine, tutte le postazioni hotspot attualmente disponibili attive in Italia non possiamo che rimandarvi al sito ufficiale del progetto che contiene al suo interno una mappa aggiornata in tempo reale.