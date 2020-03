In questi giorni è stato lanciato un nuovo operatore riguardante la tariffazione mobile e stiamo parlando di Very Mobile. Si tratta di un un operatore virtuale che sfrutta la rete Wind Tre per garantire ai propri clienti il servizio scelto.

Dagli esperti viene definito come un operatore ‘low cost’, infatti la sua prima iniziativa commerciale mette in evidenza proprio tale caratteristica. Per chi non lo sapesse, l’operatore Very Mobile appartiene alla società CK Hutchison Holdings Ltd, stessa azienda che è proprietaria anche di Wind Tre.

Coloro che vogliono cambiare operatore ed attivare un’offerta conveniente da un punto di vista economico, possono affidarsi all’iniziativa di Very Mobile.

Very Mobile si presenta al pubblico con minuti e GB a 4,99€

L’ascesa di Very Mobile può essere un segnale di sfida nei confronti di tutti quei operatori che fanno del prezzo vantaggioso il loro cavallo di battaglia. Non a caso che l’offerta di Very Mobile è attivabile a certi operatori telefonici, quindi prima di svolgere l’attivazione sarebbe consigliabile leggere attentamente il target di provenienza.

L’offerta di Very Mobile tende a conquistare quei clienti che in questo momento si trovano con Iliad, Kena Mobile, ho.mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali low cost. Sono inclusi mensilmente minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G.

Chi è interessato a quest’offerta può recarsi alla seguente pagina ufficiale e svolgere l’acquisto della sim. Vi diciamo che il costo per la sim e attivazione è di 5 Euro.