Very Mobile è un operatore telefonico virtuale facente parte di Wind. Vodafone, Tim, Tre e altri grandi operatori hanno prezzi che talvolta sono più alti delle compagnie minori. Molte di queste grandi aziende telefoniche che conosciamo, hanno però iniziato ad adottare queste soluzioni. Lo scopo è poter rimanere anche sul mercato più competitivo degli operatori telefonici low cost. Di questi operatori, quello che fino ad ora è indubbiamente il più gettonato è Iliad, ma le tariffe di Very mobile sono molto basse anche in questo caso.

Ecco cosa sappiamo su vari mobile e sulla sua offerta super conveniente

Gli utenti che desiderano cambiare operatore telefonico, soprattutto a scopo di risparmio, possono considerare Very Mobile un’opzione conveniente. Già dallo scorso 24 febbraio, infatti, questo operatore telefonico, ha messo a disposizione dei primi 20.000 utenti un’offerta incredibile. A soli 4,99 euro al mese, è possibile ottenere chiamate ed sms illimitati le 30 GB di rete dati. Non a caso parliamo di tariffe in competizione con Iliad!

Una volta deciso di passare a questo operatore telefonico, gli utenti che cercano di attivare la SIM tramite il sito internet di questa compagnia, dovranno pagare un attivazione del costo di 5 euro. Ciò significa che il passaggio a very mobile, tra costo di attivazione e tariffa, arriva in totale a 9,99 euro.

Trattandosi di un acquisto on-line, l’utente, per dimostrare la propria identità, dovrà seguire una serie di passaggi all’interno del sito. Tra queste, un’autenticazione della propria identità attraverso una webcam è un microfono attivo, mentre inquadra anche il fronte retro della propria carta d’identità. Eseguiti tutti i passaggi, la SIM verrà spedita a casa dell’utente e dovrebbe arrivare in non più di due o tre giorni lavorativi. Come tutti gli operatori telefonici, anche quest’ultimo ha una app gratuita e scaricabile, attraverso la quale è possibile monitorare il consumo di dati e minuti.