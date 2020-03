Il social network Facebook ha recentemente deciso di vietare temporaneamente le pubblicità di alcuni prodotti sulla propria piattaforma, stiamo parlando di pubblicità che riguardano le mascherine monouso per il viso mediche.

Questa decisione è stata presa per cercare di prevenire l’uso sulla propria piattaforma per sfruttare le preoccupazioni delle persone in tutta Italia e nel mondo, riguardo al nuovo coronavirus. Scopriamo tutti i dettagli.

Facebook vieta la pubblicità di mascherine monouso

La piattaforma guidata da Mark Zuckerberg ha affermato che il divieto riguarderò gli annunci pubblicitari e gli elenchi commerciali nel marketplace. Ha poi dichiarato che avrebbe iniziato a far rispettare il divieto nei prossimi giorni. Il colosso ha voluto evidenziare che in precedenza aveva annunciato un divieto di pubblicità che faceva affermazioni sui benefici per la salute di un determinato prodotto o garantiva che “un prodotto impedirà a qualcuno di contrarre il virus”.

Alcuni funzionari della sanità pubblica statunitense, come ha evidenziato Giovanni D’Agata, Presidente dello Sportello dei Diritti, hanno esortato le persone a smettere di comprare le mascherine. Come ben sappiamo infatti, quest’ultime sono utili a tutte le persone che hanno già dei particolari problemi, e che quindi potrebbero contrarre il virus più facilmente.

Negli scorsi giorni anche la piattaforma di e-commerce Amazon, per cercare di contrastare la speculazioni su alcuni tipi di prodotti, come gel disinfettanti e mascherine, ha eliminato dalla vendita oltre 1 milione di prodotti, proprio perché proposti a prezzi esorbitanti data l’enorme quantità di richieste. Come consigliato dal Governo, cerchiamo di uscire di casa il meno possibile e solamente per urgenze lavorative o personali.