La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie animata dedicata ai Transformers. Il primo episodio della nuova trilogia sarà intitolato War of Cybertron.

Secondo quando si può evincere dal filmato rilasciato, gli Autobot si trovano a combattere una guerra complicata contro i Decepticon, con lo scopo di impedire la distruzione dell’Allspark. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix rilascia il trailer ufficiale della serie animata sui Transformers

All’inizio dello scorso 2019 la piattaforma ha annunciato l’intenzione di realizzare una serie animata originale sui Transformers. L’idea era quindi molto concreta, dato che ora è stato rilasciato il trailer ufficiale per lo show. Il trailer ufficiale dura quasi due minuti e offre una solida panoramica della serie, stabilendo cosa i fan possono aspettarsi dallo stile di animazione e dal tono generale dello spettacolo.

Al momento però manca ancora un dettaglio abbastanza atteso dagli utenti, si parla di una data di uscita. La nuova serie si chiama ufficialmente Transformers: War for Cybertron Trilogy, riferimento puro al titolo della prima puntata, come anticipato precedentemente. Il trailer mostra gli Autobot e il loro sforzo per sopravvivere in una guerra in corso con Cybertron.

Secondo la piattaforma, che recita come parte del suo teaser: “Questa potrebbe non essere la vita che immaginavano, ma è una vita per cui vale la pena lottare“. La compagnia non ha ancora offerto nessun altro dettaglio sullo spettacolo e l’inserzione presente sul sito ufficiale della piattaforma mostra solamente uno strumento “ricordamelo“. Non ci resta che attendere per scoprire la data ufficiale di rilascio, nel frattempo godiamoci tutti i nuovi contenuti presentati.