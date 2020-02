Il momento di avvicina: The Last of Us II uscirà finalmente per PS4 nel maggio 2020. Da quando è stato annunciato il gioco, sono molte le notizie trapelate e tutte hanno creato hype nei fan che attendono in trepidazione il momento dell’uscita. Tra queste, la notizia che il gioco avrà dei contenuti per adulti, o anche che al PAX 2020 che si terrà a breve a Boston, verrà rilasciata una demo giocabile lunga circa un’ora. E le notizie non sono finite: Naughty Dog rilascerà per i fan un tema per PS4 dedicato alla serie e una action-figure di Ellie, in edizione limitata.

Cos’altro sappiamo di nuovo sul gioco e sul tema di Naughty Dog

Il tema, una volta installato nella console, alternerà due immagini diverse, a indicare i due aspetti che caratterizzeranno Ellie nel suo pecorso: la parte introspettiva in cui potrà rilassarsi e stare da sola in mezzo alla natura, e la parte invece in cui dovrà stare in allerta, pronta a combattere e a difendersi da tutti. Come ottenere il tema? Dovrete entrare nel PlayStation Store e selezionare la voce riscatta codici, una volta inserito il seguente codice, 9DEK-PKNG-N445, potrete eseguire il download del tema. Avrete tempo fino all’11 Febbraio 2021. Il regalo ai fan è un modo per la Naughty Dog di farsi personare l’improvviso rinvio del gioco, che avrebbe dovuto in realtà uscire già qualche mese fa.

Parlando invece della nuova action-figure, si tratterà di una statuetta raffigurante Ellie con in mano il suo machete, come nell’illustrazione presente nel tema per PS4. La statuetta sarà prenotabile fino al 13 Marzo di quest’anno, dopo quel momento non sarà più disponibile. Sarà in poliresina, alta 20 cm e costa 99,99 dollari sul sito di Dark Horse dove è attualmente in pre-ordine. Sperando in nuove notizie da qui al 29 Maggio, vi lasciamo per ora con queste novità!