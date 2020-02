Il colosso sudcoreano Samsung ha già portato ufficialmente sul mercato alcuni dei suoi nuovi smartphone della serie Galaxy A 2020, come gli ultimi Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71. Nonostante questo, l’azienda ha intenzione di portare sul mercato una nuova variante dello scorso Samsung Galaxy A70, ovvero il nuovo Samsung Galaxy A70e. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in alcune prime immagini renders.

Ecco il design del prossimo device di casa Samsung

Le immagini renders in questione sono state realizzate dal noto leaker @OnLeaks in collaborazione con CompareRaja. Analizzando queste prime immagini, possiamo notare come il design di questo nuovo dispositivo non si discosterà da quello dei suoi predecessori. Sul retro, infatti, troveremo sempre una tripla fotocamera posta a semaforo sul lato sinistro della scocca. Sulla parte frontale del device avremo poi un Infinity-V Display (mentre sugli scorsi Galaxy A70 e Galaxy A70s avevamo un Infinity-U Display).

Come altra differenza dai predecessori, possiamo notare che il nuovo Samsung Galaxy A70e avrà un sensore biometrico fisico per lo sblocco, il quale verrà posizionato al centro della backcover. Questo sensore fisico potrebbe suggerirci la presenza di un display IPS LCD e non un display AMOLED, dato che solitamente troviamo un sensore biometrico integrato nei display AMOLED. Tuttavia, al momento non abbiamo conferme ufficiali riguardo alla tipologia del display.

La presenza di un sensore biometrico fisico ci fa comunque capire che il Samsung Galaxy A70e sarà una versione più economia dell’attuale Samsung Galaxy A70. Oltre a questa caratteristica, troviamo anche la presenza di una porta microUSB e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Non ci resta che attendere delle nuove informazioni riguardanti la scheda tecnica del device.