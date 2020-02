Narcos: Messico 2 è solo una delle tante serie targate Netflix ad avere avuto un enorme successo tra il pubblico. Nata inizialmente come quarta stagione della serie classica Narcos, è successivamente diventato a tutti gli effetti uno spin-off a sé stante. La prima stagione di Narcos Messico è stata messa a disposizione da Netflix il 16 novembre 2018 con un totale di 10 episodi.

Quando andrà in onda la seconda stagione e cosa sappiamo sugli episodi

Tutte le stagioni di Narcos parlano di episodi realmente accaduti, e non è da meno Narcos: Messico. La storia è incentrata sulle vicende del cartello messicano di Guadalajara (in California) relative al periodo degli anni 80, in seguito al trasferimento della gente della DEA Kiki Camarena, proprio in quella città. Evitando troppi spoiler (sebbene si tratti di fatti reali) a coloro che non hanno ancora visto la stagione precedente, vi diciamo soltanto che si conclude con la scoperta dell’identità della voce narrante di tutti gli episodi, ovvero Walt, agente della DEA arrivato a Guadalajara per sostituire l’agente Camarena.

Sembra chiaro quindi che la seconda stagione di Narcos: Messico (detta anche Narcos 5) avrà come protagonista proprio l’agente Walt, e si baserà sui fatti avvenuti successivamente alla scomparsa dell’agente Kiki Camarena. Se siete davvero impazienti di conoscere le vicende che seguiranno in questa stagione, non dovrete fare altro che studiare un po’ di storia del Messico degli anni 80. L’attore Scott McNairy interpreterà come già abbiamo visto, il nuovo protagonista. La serie e ormai in uscita: Netflix ha stabilito che metterà a disposizione tutti gli episodi sulla piattaforma il 13 febbraio 2020, tra pochissimi giorni!