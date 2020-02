La Casa di Carta 4 sta per arrivare su Netflix, i nuovi episodi verranno effettivamente pubblicati nel corso del mese di Aprile 2020 portando con sé tantissime novità, nonché una trama ridisegnata e ricchissima di colpi di scena. L’attesa è altissima, riuscirà ad incollarci ancora per ore allo schermo?

La serie, nata in Spagna qualche anno fa, ha convinto sin da subito con una trama avvincente e personaggi in grado di proporre interpretazioni da manuale. Tutto ha avuto inizio con il piano de “Il Professore” di rapinare la Zecca di Stato, non tanto rubando il denaro ai contribuenti, ma volendo stamparlo in autonomia, nella speranza di diventare i “paladini della Giustizia” (i piani originari erano infatti di non fare male ad anima viva). Come potete immaginare, nulla va mai come prevedono i piani, ecco allora che storia d’amore, colpi di testa e situazioni difficili da gestire, hanno portato le prime due stagioni gli utenti a seguire con grande trasporto le vicende.

Netflix e La Casa di Carta 4: in arrivo nuovi episodi

Al termine delle suddette, tutto lasciava presagire che, con la buona riuscita della rapina e la fuga in isole lontane dalla Spagna, si giungesse al termine della vita della serie stessa. Netflix non ha però voluto deludere i tantissimi fan, di conseguenza ha prima pensato a lanciare “La Casa di Carta 3”, terminata con la probabile morte del personaggio Nairobi.

Aprile 2020 è invece il mese in cui il servizio di streaming video punta a lanciare i nuovi episodi de La Casa di Carta 4 e, come potete tranquillamente immaginare, ne vedremo davvero delle belle.