La tariffa Wind All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition è la nuova tariffa dedicata ai clienti più giovani, i quali hanno la possibilità di ottenere delle straordinarie quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati ad un prezzo molto conveniente. La promozione, rivolta esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, può essere richiesta scaricando l’apposito coupon tramite il sito ufficiale; senza dover sostenere costi di attivazione, e recandosi in uno dei numerosi punti vendita per poter ottenere la nuova SIM.

Passa a Wind con la tariffa All Inclusive Young a soli 11,99 euro al mese!

La promozione Wind All Inclusive Young Easy Pay permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G. I clienti, in più, ricevono anche alcuni servizi importanti, quindi: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS MyWind e il servizio di navigazione hotspot.

Il costo previsto per il rinnovo della promozione ammonta a soli 11,99 euro al mese; da saldare tramite addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto. L’attivazione, come già anticipato, può avvenire gratuitamente. Dunque, al momento dell’acquisto sarà necessario saldare soltanto la spesa prevista per ottenere la nuova SIM, pari a soli 10,00 euro, salvo promozioni locali; e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

I clienti che desiderano ottenere la promozione modificando la modalità di pagamento possono comunque procedere con l’attivazione, rinunciando però alle quantità di SMS e Giga di traffico dati prevista dalla versione Easy Pay.