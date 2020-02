Wind modifica due straordinarie tariffe offrendole ai nuovi clienti in versione Limited Edition, e quindi con una quantità di Giga di traffico dati ancora più alta. Si tratta delle due tariffe Wind All Inclusive Young e Wind All Inclusive Young Easy Pay, entrambe disponibili a soli 11,99 euro al mese. L’operatore permette di attivarle soltanto ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che possono procedere con l’acquisto e l’attivazione tramite il sito ufficiale del gestore.

Passa a Wind All Inclusive Young Limited Edition: minuti, SMS e fino a 100GB!

La tariffa All Inclusive Young Limited Edition può essere attivata soltanto dai clienti di età compresa tra i 18 e 30 anni, i quali grazie alla nuova straordinaria versione presentata dal gestore possono ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G. Il costo da sostenere per ogni rinnovo ammonta a soli 11,99 euro al mese, da sostenere tramite credito residuo.

La versione Easy Pay Limited Edition varia per la quantità di SMS e di Giga di traffico dati, ma non solo. Anche la modalità di pagamento da utilizzare per saldare il costo di rinnovo è diversa. Infatti, tramite questa i nuovi e già clienti under 30 hanno a disposizione: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G. La spesa mensile rimane invariata ma, in questo caso, i clienti devono sostenere il costo tramite carta di credito, carta conto e conto corrente.