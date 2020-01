In queste ore, Netflix ha annunciato di aver stretto un accordo con The Pokémon Company International. L’accordo prevede la realizzazione di un nuovo film realizzato in computer grafica che di fatto rappresenta un rilancio per il franchise dei mostriciattoli tascabili.

L’esordio del film è fissato per il prossimo 27 febbraio 2020 per celebrare al meglio il Pokémon Day. La pubblicazione del contenuto avverrà a livello globale mentre gli unici paesi che non lo riceveranno il 27 febbraio saranno Giappone e Corea.

Il titolo del film sarà “Pokémon: Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione” e il trailer ufficiale e disponibile su YouTube. Di seguito è possibile ammirare il video che mostra alcune scene del film e permette di rivedere il trio composto da Ash, Brock e Misty sempre accompagnati dall’inseparabile Pikachu. In arrivo un nuovo film Pokémon in esclusiva su Netflix

Inevitabilmente, per rilanciare il franchise, la scelta è ricaduta su una delle storie più amate dai fan. Il nuovo film di fatto è una reinterpretazione in chiave moderna del classico “Pokémon il film – Mewtwo colpisce ancora” anche conosciuto come “Pokémon il film – Mewtwo contro Mew”. Questo film è stato rilasciato nelle sale giapponesi nel 1998 e in Italia negli anni 2000.



La storia segue le vicende di Ash e del suo gruppo di amici che si trovano a fronteggiare una nuova minaccia per il mondo. Infatti, un gruppo di ricercatori ha portato alla luce il fossile di un Pokémon leggendario chiamato Mew.

Questo essere è talmente potente da poter superare le leggi della natura ma è introvabile. Ben presto però, la ricerca porta alla creazione di un suo clone chiamato Mewtwo. Il mostro inizialmente obbedisce ai propri padroni, ma in seguito viene utilizzato come strumento di distruzione.

Il Pokémon si ribella ai propri creatori e inizia una guerra al genere umano per vendicarsi di tutte le sofferenze subite. Per fortuna, Ash e Pikachu si ritrovano coinvolti in questo sconto e sono pronti a fare di tutto per salvare il mondo.