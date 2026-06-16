Dreame conquista il primo posto mondiale nei robot aspirapolvere

Dreame consolida la propria posizione nel mercato della robotica domestica raggiungendo il primo posto globale per vendite e ricavi nel settore dei robot aspirapolvere nel primo trimestre del 2026, secondo i dati dell’International Data Corporation (IDC).

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Il risultato rafforza il ruolo del brand nella fascia premium della domotica, un segmento in cui la tecnologia punta sempre più a semplificare le attività quotidiane attraverso automazione, intelligenza artificiale e sistemi di pulizia avanzati. Negli ultimi anni Dreame ha accelerato la propria espansione internazionale, costruendo un ecosistema sempre più ampio dedicato alla cura della casa. La divisione Dreame Robot Vacuum è oggi presente in oltre 120 Paesi e regioni, con una rete superiore a 6.500 negozi monomarca distribuiti a livello globale.

Il percorso di crescita ha portato il marchio a superare quota 11 milioni di unità vendute complessivamente, mentre la leadership commerciale si è consolidata in numerosi mercati internazionali. Dreame detiene infatti la prima posizione in 30 Paesi, raggiungendo una quota del 50% in dieci di questi, tra cui anche l’Italia.

Tecnologie avanzate per una casa sempre più autonoma

Il successo di Dreame è legato a una strategia basata sull’integrazione tra hardware innovativo, software intelligente e progettazione orientata alle esigenze degli utenti. La gamma di prodotti dedicata alla pulizia domestica include soluzioni sviluppate per affrontare situazioni diverse, puntando su una maggiore capacità di adattamento negli ambienti reali.

Tra le tecnologie introdotte dal brand trovano spazio sistemi pensati per raggiungere aree difficili della casa, lavorare sotto mobili più bassi, arrivare in punti meno accessibili e gestire superfici differenti con maggiore autonomia. L’obiettivo è trasformare il robot aspirapolvere da semplice dispositivo per la pulizia a vero elemento di un ecosistema smart home, capace di operare con interventi sempre più ridotti da parte dell’utente.

Una crescita globale che guarda al futuro della casa smart

Il primo posto raggiunto nel settore dei robot aspirapolvere rappresenta per Dreame un passaggio importante nella strategia di sviluppo internazionale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il traguardo ottenuto nel primo trimestre del 2026 riflette il lavoro portato avanti su innovazione, qualità dei prodotti e attenzione all’esperienza degli utenti. La crescita del brand è stata accompagnata da un incremento costante, con un tasso superiore al 100% annuo per sei anni consecutivi, elemento che ha contribuito alla sua affermazione nei mercati più competitivi.

Per il futuro, Dreame punta ad ampliare ulteriormente il proprio ruolo nel settore della casa intelligente, spostando il focus oltre la sola pulizia dei pavimenti verso una nuova generazione di automazione domestica.

La visione dell’azienda è quella di creare ambienti sempre più connessi, dove robotica, intelligenza artificiale e dispositivi intelligenti collaborano per rendere più semplice la gestione quotidiana degli spazi abitativi. La sfida sarà continuare a sviluppare tecnologie capaci di combinare prestazioni elevate e utilità concreta, mantenendo al centro una user experience sempre più immediata.