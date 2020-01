Il successo di “The Witcher” su Netflix è stato globalmente riconosciuto ed soprattutto è arrivato immediatamente dopo il lancio della serie. A sorprendere e a catalizzare l’attenzione, quasi più delle avventure di Geralt di Rivia, è stata la colonna che ha accompagnato il Strigo.

Infatti, il menestrello Ranuncolo (chiamato Jaskier nella versione originale) canta le gesta dell’eroe man mano che lo conosce meglio e affronta nuove sfide con lui. Ma la canzone che ha portato Ranuncolo a fare il grande salto è certamente “Dona un soldo al tuo Witcher” (nella versione originale “Toss A Coin To Your Witcher“).

The Witcher approda anche su Spotify e Apple Music

La canzone è diventata un tormentone in rete, tanto da guadagnarsi tantissime cover in ogni genere possibile, dal rock al metal passando per le versioni melodiche e a cappella. I vari YouTuber e cantanti che si sono impegnati a fare una cover hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, contribuendo anche al successo della serie.

Finalmente, Netflix ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti e accontentare i fan. La canzone, a partire da oggi è disponibile su Spotify e Apple Music. Come se non bastasse, il prossimo 24 gennaio arriverà l’intera soundtrack di “The Witcher” su entrambi i servizi di streaming musicale. A darne conferma ci ha pensato l’account Twitter ufficiale della serie.

Al momento non è chiaro quali saranno i brani inseriti, ma grazie ad alcune anticipazioni si sa che la compilation sarà molto corposa. Le indiscrezioni indicano oltre 55 brani per un totale di circa 3 ore di musica.