Pokémon Go è uno dei giochi che ha riscosso più successo nell’anno 2019 proprio perché è uno dei game che difficilmente annoia i players. Niantic, ideatore e sviluppatore del gioco, insieme alla sua squadra di sviluppo lavora continuamente per introdurre eventi e novità per tutti i giocatori.

L’anno nuovo è iniziato da più di una settimana, ma per i players non poteva iniziare migliore di così grazie all’introduzione del nuovo Community Day. Eccovi svelati tutti i particolari a riguardo.

Pokémon Go inizia l’anno con un nuovo Community Day: ecco le novità

Domenica 19 Gennaio avrà inizio il primo Community Day dell’anno 2020 e sarà caratterizzato da Piplup, il simil-pinguino. Sarà possibile partecipare all’evento a partire dalle ore 11:00 del mattino alle ore 14:00, e in questo arco di tempo il Pokémon si generà in gran numero.

I players, dunque, avranno un’alta probabilità per incontrare Piplup nella versione Shiny.

Per quanto riguarda la mossa speciale, Niantic non ha voluto sbilanciarsi troppo purtroppo; i players, però, hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi dell’Hydro Cannon, come tutti i Pokémon di tipo acqua.

Missioni e premi: svelate alcune delle innumerevoli novità

Altre informazioni utili per i player riguardano i bonus dell’evento. In particolare, il team di sviluppo ha deciso di inserire i bonus ad una distanza notevolmente ridotta per la schiusa delle uova rispetto a quelli quotidiani.

I cambiamenti ci sono anche per le Esche Pokémon, gli strumenti che attirano i Pokémon in una zona circostante creando un habitat temporaneo. Per l’occasione, il team ha deciso di aumentare la durata fino a tre ore invece dei soliti trenta minuti.