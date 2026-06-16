Samsung Art Store: 24 opere di Art Basel disponibili sulle Smart TV

Una mostra digitale di 24 opere provenienti da otto gallerie svizzere, disponibile da oggi in esclusiva su Samsung Art Store per tutti i possessori di Samsung Art TV: è la ABB 2026 Collection, lanciata in occasione di Art Basel in Basel 2026, la fiera in programma dal 18 al 21 giugno a Basilea. La collezione porta nelle case di tutto il mondo una selezione di artisti svizzeri e attivi in Svizzera, scelti per rappresentare la pluralità di voci della scena artistica contemporanea della regione.

La partnership tra Samsung, Official Art TV di Art Basel, e la fiera svizzera si concretizza ogni anno in una collezione curata che supera i confini della galleria fisica per entrare negli schermi domestici. Samsung Art Store raccoglie oltre 5.000 opere in qualità 4K di più di 800 artisti provenienti da oltre 80 partner, disponibili in abbonamento sull’intera gamma Samsung Art TV 2026: The Frame, The Frame Pro, Micro RGB, Neo QLED e OLED.

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Le tre opere al centro della collezione

La ABB 2026 Collection seleziona tre artisti svizzeri che interpretano diverse generazioni della pratica contemporanea. Thomas Huber presenta “16.7.2024”, un’opera che esprime il suo approccio distintivo alla pittura in cui immagine e testo dialogano per esplorare lo spazio pittorico come costruzione visiva e concettuale. Tobias Kaspar porta “The Japan Collection”, una pratica multidisciplinare che analizza sistemi di valore, gusto e desiderio mettendo in relazione arte e moda. Athene Galiciadis propone “Stillleben (Reflection on longings and belongings)”, un linguaggio visivo stratificato che unisce forme geometriche e organiche con riferimenti ad artigianato, design, scienza e spiritualità.

Le gallerie partecipanti includono Mai 36, von Bartha, Skopia e Blue Velvet dalla Svizzera, insieme a Fanta MLN, Hoffmann Donahue, Lars Friedrich, Sans titre e Felix Gaudlitz.

Daniel Arsham nuovo ambasciatore e cornice per The Frame Pro

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Allo stand Samsung ad Art Basel in Basel 2026, i visitatori potranno esplorare un Art Wall in stile galleria composto da tutta la gamma Samsung Art TV 2026 con opere selezionate in base alle preferenze individuali. Lo spazio ospiterà anche la collaborazione con l’artista visivo Daniel Arsham, nuovo ambasciatore delle Art TV Samsung. La sua cornice personalizzata, progettata per The Frame Pro, trasforma il televisore in una superficie scultorea con un motivo tridimensionale ispirato alla mappatura topografica. L’opera è accompagnata da contenuti artistici a schermo ispirati a fenomeni di erosione e forme cristalline, che ampliano l’installazione nello spazio circostante e riflettono la ricerca dell’artista su tempo, materiali e oggetti d’uso quotidiano.

La ABB 2026 Collection è disponibile da oggi su Samsung Art Store per tutti i possessori di Samsung Art TV compatibili.