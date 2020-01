Tantissimi consumatori spesso si ritrovano in alcune situazioni in cui devono inviare messaggi anonimi e fortunatamente i gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre offrono la possibilità di farlo.

I consumatori che hanno una loro scheda telefonica attiva, infatti, possono evitare di trovare un’applicazione che permette questo tipo di funzione e possono evitare di scaricarla, soprattutto se non si tratta di una necessità.

SMS anonimi: con Tim, Vodafone e Wind Tre è possibile inviarli

Finalmente è possibile inviare SMS anonimi con i principali gestori telefonici italiani Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia grazie a dei codici segreti e specifici. Infatti, per tutti i consumatori che sono clienti Wind possono inviare uno o più SMS in modo anonimo digitando la seguente formula:*k_k#s_testo. I consumatori devono sostenere un costo di 0,15 centesimi di Euro per ogni SMS anonimo inviato.

Anche per i clienti Tim è prevista una formula specifica e un costo per ogni SMS inviato. Coloro interessati devono sostenere un costo di 0,30 centesimi di Euro, digitare la formula ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo e inviarlo al numero 44933.

I clienti di 3 Italia, invece, per inviare un SMS anonimo devono inviarlo al numero 48383 digitare la formula NUMERODELDESTINATARIO_testo e sostenere un costo 0,50 centesimi di Euro.

Infine, i clienti Vodafone devono digitare la formula S_NUMERODELDESTINATARIO_testo sostenere un costo di 0,50 centesimi di Euro per ogni SMS anonimo e inviarlo al numero seguente: 4895894.

Per tutti i consumatori, invece, che sono clienti di un altro operatore possono affidarsi a delle applicazioni molto valide e soprattutto gratuite sia per i dispositivi mobili Android sia Apple.