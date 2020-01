A partire da oggi 21 gennaio 2020, l’operatore congiunto Wind 3 Italia tornerà a proporre le promozioni, per alcuni già clienti, che propongono 100 GB di traffico internet per 100 giorni.

Continuano anche altre promozioni dedicate ai già clienti, ma con alcune novità che riguardano solamente il brand Wind. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle promo che ritornano da oggi.

Wind 3 Italia: ritornano le promozioni con 100 Giga

Le promozioni dei 100 Giga, per i già clienti, non sono sicuramente una novità, delle offerte simili erano infatti disponibili durante il periodo delle festività natalizie. Le stesse si chiamavano Winter 100 Giga e 100 Giga Super, attivabili fino lo scorso 6 gennaio 2020. A partire da oggi invece sono disponibili delle nuove promozioni che si chiamano 100 Giga Limited Edition per Wind e 100 Giga Super Promo per 3 Italia, attivabili entrambe fino al 31 gennaio 2020, salvo proroghe.

La 100 Giga Limited Edition sarà attivabile ad alcuni già clienti e prevede un costo di attivazione di 10.99 euro una tantum. Si otterranno così 100 Giga di traffico internet da utilizzare entro 100 giorni dall’attivazione. L’addebito è previsto su credito residuo ed il bonus dati andrà ad aggiungersi all’offerta già attiva, che avrà priorità di utilizzo.

Per quanto riguarda la promozione proposta da 3 Italia, la 100 Giga Super Promo, prevede anch’essa 100 GB di traffico internet da utilizzare in 100 giorni ad un costo di attivazione di 9.99 euro una tantum. Il pagamento in questo caso viene addebitato sul metodo di pagamento già in uso o sul credito residuo. Da oggi, per i già clienti sarà attivabile anche la Call Your Country 80 Special che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali Wind, 400 minuti verso destinazioni internazionali e 80 GB di traffico internet a 16.99 euro al mese con un costo di attivazione di 9.99 euro una tantum. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.