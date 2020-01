In questa stagione invernale sono numerose le offerte dei gestori telefonici. Le compagnie, come da prassi, puntano molto sulle iniziative cosiddette winback per favorire la portabilità delle linee. Tra i provider più attivi vi è 3 Italia.

L’operatore che a breve dovrebbe unire le sue reti con quelle di Wind cerca di contrastare le ricaricabili low cost di Iliad. Il team commerciale di 3 Italia, dopo le festività natalizie, torna a promuovere una delle sue migliori iniziative: la All-In Power Special Edition.

3 Italia, ecco la migliore offerta invernale con minuti e 100 Giga

La ricaricabile nel recente passato ha già avuto un ampio successo di pubblico. Le soglie ed il costo dell’offerta non sono cambiati. I nuovi clienti di 3 Italia avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende consumi no limits per effettuare telefonate ed inviare SMS verso tutti i numeri fissi e mobili italiani. Gli abbonati avranno a loro disposizione anche 100 Giga da utilizzare per la connessione di rete.

Il prezzo di All-In Power Special Edition resta quello di sempre: 11,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti interessati dovranno aggiungere solo una quota una tantum per l’attivazione della SIM pari a 10 euro. Qualora lo si voglia, inoltre, è possibile anche aggiungere l’acquisto di uno smartphone all’interno del proprio piano d’abbonamento.

Come servizi extra, 3 Italia garantisce a costo zero la connessione LTE e, laddove disponibile, anche le reti 4,5G. Gli utenti saranno automaticamente iscritti al programma Grande Cinema ed avranno diritto al servizio Giga Bank per il riutilizzo delle soglie internet avanzate nell’arco dei trenta giorni precedenti.