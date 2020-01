Si apre un anno molto importante in casa Vodafone. Questo 2020 per il provider britannico dovrà essere da un lato l’anno della conferma e dall’altro quello del rilancio per quanto concerne le reti 5G. Già da alcuni mesi sono disponibili in alcune area della nostra nazione le reti internet di ultima generazione. La possibilità di navigare ad altissime velocità però è ancora prerogativa di pochi utenti.

Vodafone, il 5G sta per arrivare in queste nuove città italiane

Allo stato attuale le città coperte dal 5G di Vodafone sono le stesse della scorsa estate, quando vi è stata la prima release di questa tecnologia. I capoluoghi in cui è possibile navigare in 5G sono cinque. La lista comprende allo stato attuale Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. Anche queste stesse cinque città però non sono caratterizzate da una copertura omogenea del territorio.

Giù nel corso delle prossime settimane per gli utenti ci saranno importanti novità. In base a quelle che sono le ultime indiscrezioni, Vodafone amplierà gli investimenti in questo campo e cercherà di raggiungere quanto prima ulteriori capoluoghi. In linea con quelli che sono gli obiettivi del gruppo, entro il prossimo anno oltre 120 città avranno a loro disposizione il 5G.

Dopo questo primo gruppo, i prossimi centri raggiunti dovrebbero essere Genova e Verona per quanto concerne il Nord Italia, Firenze per il Centro e Bari per il Sud Italia. Nelle quattro città menzionate, lo ricordiamo, è disponibile già da ora la tecnologia 4,5G a fare da apripista per il futuro arrivo del 5G.