L’operatore LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare tutte le sue offerte dedicate ai nuovi clienti in portabilità, fino al prossimo 31 gennaio 2020. Stiamo parlando delle nuove versioni PortIn al prezzo di 7.90 e 10.90 euro al mese.

Prima di procedere con la presentazione delle due offerte vogliamo informarvi che, secondo alcune testimonianze, la velocità massima raggiunta su rete 4G di Vodafone con l’operatore, non ha mai superato i 20 Mbps in download. Ecco le offerte.

LycaMobile proroga le offerte in portabilità fino al 31 gennaio 2020

La prima offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet dati in 2/3/4G al prezzo di 7.90 euro al mese. La seconda offerta prevede lo stesso bundle della precedente con l’aggiunta di 1000 minuti aggiuntivi verso i paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada al prezzo di 10.90 euro al mese.

Il costo di una nuova SIM Card LycaMobile può essere di 0 euro oppure di 5 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso. Il cliente in ogni caso, dovrà acquistare una prima ricarica che copra il primo mese dell’offerta scelta o di un importo variabile a seconda del venditore. Le offerte prevedono un limite massimo di traffico dati in roaming all’interno dell’UE di 3 GB per quella da 7.90 euro e di 4 GB per quella da 10.90 euro.

Per attivare le seguenti offerte è sufficiente inviare un SMS con scritto PORTIN al numero 333 per quella da 7.90 euro al mese oppure con la scritta EUEast per attivare quella da 10.90 euro al mese una volta completata la portabilità del proprio numero. Le offerte però non possono essere attivate dagli utenti che hanno già effettuato una portabilità in uscita da LycaMobile nei precedenti 15 giorni. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.