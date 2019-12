Fare gli Auguri di Capodanno diventa sempre molto difficile, soprattutto se si hanno molto conoscenze a cui questi debbono esser recapitati. Come sempre, ogni anno, la giornata della vigilia si passa a cercare una bella frase ad effetto o eventualmente una foto che poi verrà inoltrata volta per volta ad ogni utente… ma se vi dicessimo che non c’è bisogno di fare tutto ciò? Grazie a WhatsApp e le sue funzioni non sarà più necessario effettuare un selvaggio copia e incolla, ma bensì inviare un unico messaggio per tutti quanti.

Attenzione però: non ci stiamo riferendo alla creazione dei gruppi, ma ad uno strumento che permette di raggiungere fino a 250 contatti alla volta: scopriamo i dettagli.

WhatsApp: i messaggi Broadcast risolvono il copia e incolla ossessivo per gli Auguri di Capodanno

Creare dei gruppi non è sempre positivo visto che vi sono molti utenti che tengono alla loro privacy e non vogliono far visualizzare il proprio numero telefonico a degli sconosciuti. In risoluzione di questo particolare e al copia e incolla ossessivo, quindi, per l’invio degli Auguri di Capodanno non possiamo che affidarci ai messaggi in Broadcast.

Questa strumento offerto da WhatsApp non è molto rinomato tra gli utenti eppure risulta diventa un must in occasioni festive come questa qui. Cosa sono i messaggi broadcast? Possono essere visti come delle sottospecie di gruppi in cui l’utente che li ha creati ed ha selezionato i partecipanti invia dei messaggi ma sempre senza mettere in comunicazione taluni partecipanti con altri. In altre parole possiamo dire che un utente (voi) crea il gruppo broadcast e scrive un messaggio di auguri di Capodanno, una volta inviato questo verrà recapitato ad ogni singolo membro della lista, ma in forma privata (nella vostra chat abituale se presente).

Grazie a questo trucco è quindi possibile risparmiare decine di minuti, se non ore impiegate ad inoltrare lo stesso messaggio a tutta la rubrica. Per inviare un messaggio di tale genere sarà necessario Aprire WhatsApp > cliccare i tre puntini in alto a destra > messaggio broadcast > selezionare i partecipanti