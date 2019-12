La fine dell’anno è sempre più vicina quindi possiamo dire che è tempo di bilanci. Per gli abbonati Netflix, il 2019 è stato un anno molto ricco di contenuti che hanno appassionato gli spettatori. Le produzioni originali della piattaforma si sono susseguite nel corso dell’anno e hanno totalizzato milioni di visualizzazioni.

Ma come sempre in questi casi, ogni nuova produzione è una scommessa. Non è mai facile incontrare il favore del pubblico, soprattutto se ci sono milioni di abbonati. Tuttavia ci sono film o serie TV che riescono nell’impresa e diventano immediatamente dei cult. Per questo motivo Netflix ha tirato le somme del proprio 2019 e ha stilato varie classifiche.

Si tratta di varie Top 10 che racchiudono i titoli più popolari in assoluto e i migliori film, serie TV e documentari disponibili sulla piattaforma di streaming. I dati si riferiscono i prodotti lanciati nel corso del 2019. Sono presenti anche titoli lanciati nel corso del mese di dicembre, quindi in questo caso si tiene conto delle previsioni di visione.

I dieci titoli più popolari del 2019:

La Casa di Carta Parte 3 6 Underground The Irishman Stranger Things 3 Murder Mystery Sex Education The Witcher The Perfect Date Triple Frontier Baby: S2

I dieci film più popolari del 2019:

6 Underground The Irishman Murder Mystery The Perfect Date Triple Frontier Non è romantico Lo Spietato Tall Girl El Camino: Il film di Breaking bad Jumanji – Benvenuti nella Giungla

Le dieci serie più popolari del 2019:

La Casa di Carta Parte 3 Stranger Things 3 Sex Education The Witcher Baby: S2 Elite: S2 The Umbrella Academy Suburra – La Serie: S2 You: S2 Tredici: S3

I dieci documentari più popolari del 2019: