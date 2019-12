Netflix e Spotify sono due tra i servizi più richiesti in tutta Italia se non in tutto il mondo. Fornitori di musica, telefilm, film e podcast, questi due abbonamenti risultano essere all’ordine del giorno quando si tratta di intrattenimento e gli utenti lo sanno bene, infatti proprio questi ultimi non possono farne a meno. Nonostante, quindi, la richiesta per questi due abbonamenti sia molto alta, sono pochi i giovani che possono utilizzarli contemporaneamente a causa del costo mensile che essi vantano. Per fortuna esiste una soluzione a tutto ciò.

Netflix e Spotify: ecco come averli entrambi a meno di dieci euro al mese

Le versioni premium di entrambi i servizi offrono molti pregi. In primis Spotify può essere utilizzato anche gratuitamente, ma per quanto riguarda Netflix tutto ciò non è possibile. Visto che acquistare un abbonamento significa anche volersi godere un servizio nei migliori dei modi, la scelta degli utenti ricade sempre su quello sopracitato; il problema, però, è che entrambi hanno dei costi che sommati assieme finiscono col creare una spesa particolarmente importante, soprattutto se si è ragazzi fuori sede.

Come già detto sopra, però, vi è una risoluzione a questo problema ed è Togheter Price. Questo servizio appena citato permette a chi è interessato di spendere meno della metà per ogni abbonamento senza neanche avere la preoccupazione del pagamento mensile o di trovare compagni con cui fare tutto ciò. Per iniziare ad avere Spotify e Netflix Premium sarà quindi necessario iscriversi al servizio, inserire i propri dati di pagamento ed unirsi ad un gruppo di utenti in cerca di un nuovo membro.