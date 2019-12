Trony le sta provando davvero tutte pur di riuscire ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proprio in questi giorni ha lanciato un nuovo volantino SottoCosto dal retrogusto incredibilmente interessante.

I prezzi, come potrete constatare voi stessi, sono sicuramente inferiori rispetto ai listini originari, ricordando però che, data la natura della campagna promozionale, le scorte risultano essere estremamente limitate nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Inoltre, se interessati all’acquisto, sappiate che potrete richiedere un prestito da restituire in comode 10 o 20 rate fisse mensili senza interessi (a Tasso Zero), previa verifica di affidabilità creditizia.

Volantino Trony: gli sconti più invitanti ed interessanti dell’anno

Gli smartphone sono il perno centrale della campagna promozionale, i modelli in offerta non sono tantissimi, ma se osservate attentamente possiamo trovare alcune soluzioni da tenere in stretta considerazione. Una delle migliori riguarda l’acquisto dell’iPhone Xs a 799 euro, non sarà l’ultimo iPhone 11, resta comunque uno dei terminali più desiderati e richiesti del momento.

Le alternative passano per modelli appartenenti alla fascia medio/bassa del mercato, come Huawei P30 Lite, LG K40, Oppo A5 2020, Galaxy A30s o anche Galaxy A40. Interessanti sono anche le proposte per il mondo degli smartwatch, non dimenticate nemmeno Galaxy Watch a 249 euro o il nuovissimo Fitbit Charge 3 a 99 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Trony discusso nell’articolo, sfogliate le pagine sottostanti nel dettaglio.