Facebook ha acquisito la società spagnola di giochi cloud PlayGiga, che in precedenza offriva i suoi servizi in Italia, Argentina, Cile e Spagna. L’acquisto è stato confermato da Facebook a CNBC. Si dice che l’accordo è stato concluso per € 70 milioni.

In un tweet che conferma la notizia, l’account twitter ufficiale di Facebook Gaming ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a @PlayGigaOficial nel team di gioco di Facebook. Per il momento rifiuteremo ulteriori suggerimenti. “Un messaggio sul sito Web di PlayGiga afferma che il team” sta passando a qualcosa di nuovo “, ma ha confermato che continuerà il suo lavoro sui giochi cloud.

Facebook acquista la società PlayGiga forse per il cloud gaming

L’acquisizione di Facebook arriva mentre il mercato del cloud gaming sta crescendo grazie all’entrata di alcuni nuovi grandi giocatori. Il mese scorso, Google ha lanciato il suo servizio Stadia. Microsoft, invece, mostra alcuni dettagli in anteprima della propria piattaforma xCloud prima del suo lancio ufficiale nel 2020. Nel frattempo, Sony ha un proprio servizio di cloud gaming, PlayStation Now, cui ha recentemente abbassato il suo prezzo a $ 9,99 al mese.

PlayGiga è una società di cloud gaming molto più piccola, ma prima dell’acquisizione aveva in programma di espandersi. Oltre ai suoi quattro mercati esistenti, Variety osserva che in precedenza la società stava pianificando un lancio in Medio Oriente. Non vi è alcuna garanzia che Facebook utilizzerà l’acquisizione per lanciare un proprio servizio di cloud gaming. Tuttavia, le relazioni con gli editori di PlayGiga e la tecnologia di streaming renderebbero molto più facile farlo.

Il gioco è stato un focus crescente per Facebook negli ultimi anni. A marzo, la società ha aggiunto una sezione “Gaming” alla sua barra di navigazione, che ha riunito il suo servizio di streaming simile a Twitch, nonché la sua collezione di giochi istantanei basati sul web. Si è anche interessata per i giochi VR sin dalla sua acquisizione di Oculus nel 2014 e il mese scorso ha acquisito Beat Studios, lo sviluppatore dietro Beat Sabre. La società ha recentemente affermato che oltre 700 milioni di suoi utenti interagiscono con i contenuti di gioco di Facebook ogni mese.