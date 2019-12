Il servizio di cloud gaming Stadia di Google non ha avuto esattamente un lancio stellare, lasciando coloro che hanno acquistato la “Founder’s Edition” da 130 dollari pagando effettivamente una beta senza le funzionalità o la fedeltà grafica che Google ha promesso che avrebbe consegnato al suo debutto. Questo per non parlare dei problemi di distribuzione del primo giorno . Ma è un omaggio per aiutare a placare i primi utenti: un secondo Buddy Pass, che dovrebbe essere in attesa nelle caselle di posta del fondatore di Stadia proprio ora.

Fondamentalmente, è una versione di prova gratuita di tre mesi dell’abbonamento Stadia Pro che puoi utilizzare su un telefono Pixel o nel browser web Chrome, dandoti accesso a una copia di Destiny 2 che puoi giocare con un amico ovunque tu abbia un’eccellente connessione Wi-Fi. (Avrai anche bisogno di un gamepad o tastiera e mouse, ovviamente.)

Google Stadia: l’offerta che è disponibile a chi beneficia della prova gratuita

Presumibilmente, il Buddy Pass ti permetterà anche di giocare gratuitamente a Samurai Shodown , Tomb Raider e Farming Simulator 19 poiché quei giochi sono stati aggiunti anche all’abbonamento Pro che consente ai giocatori di continuare ad accedervi fino a quando si registrano.

Senza guardare troppo in bocca a caval donato – poiché Stadia è una bella idea, funziona abbastanza bene, ed ecco la possibilità di provarlo prima – è difficile vedere questo come un “dono” in questo momento. Le prove gratuite sono generalmente, beh, gratuite perché progettate per costringere le persone a pagare una quota di abbonamento ricorrente. E se i giocatori vogliono provare giochi diversi da quelli sopra menzionati, dovranno acquistarli da Google. L’azienda beneficia di più Buddy Pass in circolazione; è uno strumento di vendita e marketing.