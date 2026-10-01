Levoit Vital Pet Pro con Dafne e Anubi: ecco cosa ho trovato nel vassoio del purificatore d’aria dopo 2 giorni

Ho provato il Levoit Vital Pet Pro per una settimana in salone con due cani a pelo lungo e devo dire che l'Auto Clean funziona davvero: il vassoio si riempie di pelo già dopo due giorni.

Quanto pelo può perdere un pastore svizzero bianco in una settimana in cui, almeno sulla carta, non sta nemmeno facendo la muta? Tanto, più di quanto vorrei. E se accanto a Dafne mettete Anubi, un groenendael dal mantello nero e lunghissimo, capite subito perché nel salone di casa la scopa elettrica non va mai davvero in ferie.

Ecco, è proprio lì che ho piazzato il Levoit Vital Pet Pro, il purificatore d’aria per animali domestici che Levoit mi ha mandato in prova. Parliamo di un ambiente di circa 60 metri quadri al piano terra della villa alle porte di Roma, pavimenti in gres, qualche tappeto qua e là e due cani a pelo lungo che passano lì gran parte della giornata. Uno scenario che definire impegnativo è poco.

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Il cavallo di battaglia dichiarato è uno solo e onestamente è anche il motivo per cui ero curioso: la tecnologia Auto Clean. Un raschietto interno passa sul prefiltro, stacca peli e polvere e li fa cadere in un vassoio estraibile. In pratica l’apparecchio pulisce da solo proprio la parte che, in una casa con animali, si intasa per prima. Detta così sembra una trovata da brochure (ammetto che all’inizio la pensavo esattamente in questi termini) ma dopo sette giorni di convivenza ho dovuto ricredermi.

Attorno a questa idea Levoit ha costruito un apparecchio smart a tutti gli effetti: filtrazione a tre stadi con carboni attivi, doppio sensore per PM2.5 e TVOC, app VeSync, compatibilità con Alexa e qualche accortezza pensata proprio per chi divide la casa con cani o gatti, come il cavo rivestito in tessuto e il blocco dei comandi.

Levoit, tra l’altro, non è un nome nuovo da queste parti. In primavera avevo già tenuto in villa il Levoit Core 300S per quattro settimane e quest’estate il piccolo ventilatore Windi Mini Pro mi ha fatto compagnia sul comodino. Quindi sapevo più o meno cosa aspettarmi dall’ecosistema, dal resto no.

Vi anticipo il succo: mi è piaciuto e non poco. C’è una sola riserva vera e riguarda gli odori in un ambiente grande come il mio, ma ci arrivo con calma. Prima facciamo un passo indietro, alla scatola.

Il prezzo di listino è di 189,99 euro, lo stesso con cui è arrivato in Italia il 21 luglio 2026. Lo si compra principalmente su Amazon, dove Levoit vende da anni tutta la sua gamma, e se lo volete trovate qui il Levoit Vital Pet Pro su Amazon. La pagina con la descrizione completa è invece sul sito ufficiale Levoit.

Unboxing: dentro la scatola è già tutto pronto

La confezione è quella classica di casa Levoit, con cartone sobrio, grafica essenziale e il prodotto raffigurato sui lati. Niente fronzoli e va benissimo così. Aperta la scatola sul tavolo del salone (con Anubi a fare da supervisore, ovviamente) mi sono trovato davanti il purificatore ben protetto, il manuale in più lingue con l’italiano incluso e il cavo di alimentazione con rivestimento in nylon intrecciato.

La cosa che mi ha fatto piacere è che non c’è nulla da montare. Il prefiltro lavabile e il filtro principale arrivano già inseriti, basta togliere l’involucro protettivo da quest’ultimo, richiudere lo sportello e attaccare la spina. Cinque minuti, forse meno.

Manca però un filtro di ricambio. Non è una tragedia, intendiamoci, in questa fascia di prezzo quasi nessuno lo mette in dotazione, ma considerando che quello principale va sostituito più o meno ogni sei mesi una scorta avrebbe fatto la sua figura. Diciamo che è una dotazione onesta, completa per partire e niente di più.

Credits: TecnoAndroid

Due righe sul cavo, che è spesso, rivestito in tessuto e dà proprio l’idea di poter resistere a qualche morso curioso. Chi ha un cucciolo che rosicchia tutto quello che trova sa bene di cosa parlo. Dafne e Anubi hanno superato quella fase da un pezzo, però ho perso il conto dei caricabatterie sacrificati negli anni sull’altare dei loro denti.

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Design e costruzione: compatto, elegante e quasi invisibile

La prima cosa che ho notato, tirandolo fuori dalla scatola, è quanto sia contenuto. Misura 32,9 x 20,4 x 45,3 centimetri, una forma a parallelepipedo con gli spigoli arrotondati che si infila senza fatica accanto a un mobile o in un angolo. In salone l’ho appoggiato vicino alla parete, a pochi passi dalla zona dove i cani si sdraiano di solito, e da lì non si è più mosso per tutta la settimana.

Il peso invece è di 7,1 kg, non pochissimo per l’ingombro e lo si sente quando lo si solleva, ma in fondo è un oggetto che si posiziona e si lascia lì. Il vantaggio è la stabilità: un colpo di coda di Dafne non lo smuove di un millimetro. E credetemi, le code dei pastori svizzeri sono armi improprie.

Esteticamente mi ha conquistato subito. La versione bianca che ho in prova ha una plastica opaca, liscia al tatto, senza scricchiolii e con pannelli che combaciano bene. Niente finiture lucide che si riempiono di impronte né cromature finte. Sta bene in un salone moderno e non urla “elettrodomestico” come certi purificatori di qualche anno fa. Esiste anche in nero, per chi ha arredi più scuri o semplicemente preferisce un colore che perdoni di più la polvere.

Sul frontale spicca l’ingresso dell’aria a forma di U, più largo rispetto alle classiche griglie. Non è un vezzo estetico, serve a richiamare i peli che fluttuano a bassa quota e a evitare che finiscano tutti nello stesso punto del prefiltro, intasandolo. Levoit parla di una cattura del 99% dei peli sospesi entro circa 43 centimetri dalla presa d’aria, un dato rilevato in laboratorio con piccolissime quantità di pelo di gatto. Su questo devo fidarmi del produttore.

Sopra trovano posto i comandi touch e la griglia da cui esce l’aria pulita, spinta verso l’alto. C’è poi l’indicatore luminoso a colori che segnala la qualità dell’aria. Niente numeri. All’inizio pensavo che mi sarebbe mancato un valore preciso, poi ho capito che con uno sguardo distratto, passando per la stanza con la tazza del caffè in mano, è molto più immediato così.

Lo sportello frontale si apre senza sforzo e dà accesso ai filtri. In basso invece c’è il famoso vassoietto, che si sfila con due dita e di cui parlo tra poco.

Specifiche tecniche del Levoit Vital Pet Pro

Specifica Valore Modello Levoit Vital Pet Pro Tipologia Purificatore d’aria smart per case con animali Colorazioni Bianco, Nero Potenza nominale 39 W Superficie ottimale circa 21 m² con 4,8 ricambi d’aria all’ora Superficie massima fino a circa 102 m² con 1 ricambio d’aria all’ora Filtrazione 3 stadi: prefiltro lavabile, filtro principale ad alta efficienza, strato con 140 g di carboni attivi Efficienza di filtrazione 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron Sensori PM2.5 e TVOC Auto Clean Raschietto automatico sul prefiltro con vassoio estraibile Ingresso aria A forma di U, maggiorato Rumorosità da 21 dB in modalità Sleep a 53 dB alla massima velocità Modalità Auto, Auto Plus, Manuale, Sleep Connettività WiFi, app VeSync, Amazon Alexa Funzioni per animali Blocco comandi, cavo con rivestimento in nylon Dimensioni 32,9 x 20,4 x 45,3 cm Peso 7,1 kg Filtro di ricambio 49,99 euro, sostituzione indicativa ogni 6 mesi Prezzo di listino 189,99 euro

Tecnologia di filtrazione: cosa succede là dentro

Ok, apriamo lo sportello e guardiamo cosa c’è dietro.

Il primo stadio è il prefiltro lavabile, una rete scura a maglia fitta che fa da prima linea. Ferma peli, batuffoli, pelucchi e le particelle più grosse prima che arrivino al filtro vero e proprio. In una casa con animali è il componente che lavora di più, ed è anche quello che, nei modelli tradizionali, si copre di uno strato di pelo nel giro di pochi giorni. Quando succede il flusso d’aria cala, la ventola fatica e l’efficienza va a farsi benedire.

Dietro c’è il filtro principale, che unisce due funzioni. Uno strato ad alta efficienza trattiene il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, cioè la roba che non si vede: forfora, pollini, polvere sottile, residui di fumo. Ci sono poi i 140 grammi di carboni attivi, che si occupano di odori e composti organici volatili. Levoit, nella comunicazione italiana, dichiara una riduzione degli odori fino al 74% in un’ora, mentre sul sito internazionale il numero scende al 70%. In entrambi i casi parliamo di prove fatte in camera di laboratorio con una sostanza di riferimento. Le fonti divergono di qualche punto, ma come vedrete nella pratica conta molto di più la stanza in cui lo mettete.

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E poi c’è lui, il raschietto Auto Clean.

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Mi spiego meglio: il prefiltro non è fermo, un meccanismo interno lo “spazzola” periodicamente con una lama morbida che stacca quello che si è accumulato e lo convoglia verso il basso, dritto nel vassoio raccogli sporco. Il ciclo avviene a sportello chiuso, quindi da fuori non si vede quasi niente. Di fabbrica parte una volta al giorno, ma dall’app si può cambiare la frequenza o lanciarlo a mano. Levoit dichiara che il sistema rimuove fino al 95% dei peli accumulati sul prefiltro. Non ho modo di verificare la percentuale, però posso dirvi cosa ho trovato nel vassoio e lo farò.

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Completano il quadro i due sensori di qualità dell’aria, uno per il particolato fine PM2.5 e uno per i TVOC, cioè quei gas che arrivano da cucina, detersivi, mobili nuovi e, nel nostro caso, dagli animali stessi. Sono loro a guidare la modalità automatica, alzando o abbassando la ventola in base a quello che “annusano”. Il motore lavora con una potenza nominale di 39 W, un valore contenuto che tornerà utile quando parleremo di consumi.

App VeSync: tante funzioni, zero confusione

Il purificatore funziona benissimo anche da solo, con i comandi a sfioramento sulla parte superiore. Ma il meglio lo dà con l’app VeSync, la stessa che Levoit usa per tutta la sua gamma smart. È gratuita e la trovate sul Google Play Store per Android e sull’App Store per iPhone.

L’abbinamento passa dal WiFi di casa ed è filato liscio al primo colpo. Nessuna disconnessione in sette giorni e nel mio soggiorno il segnale non è mai stato un problema.

La schermata principale è ricca, forse anche troppo a un primo sguardo, ma poi ci si prende la mano. Ci sono il programma della pulizia automatica, le statistiche sulla salute dell’aria, la tendenza degli odori e la loro distribuzione nel corso della giornata. Una sezione dedicata alla gestione energetica mostra la vita residua del filtro e il tempo che manca alla sostituzione, e c’è perfino un contatore della purificazione totale. Quest’ultimo è più una curiosità che altro, sarò onesto, però a me queste cose piacciono.

Dai comandi rapidi si fa praticamente tutto: accensione, passaggio tra Auto, Manuale e modalità notturna, attivazione o disattivazione della pulizia automatica, spegnimento del display, blocco dei comandi fisici e silenziamento dei suoni. Ci sono il timer e le scene intelligenti per legare il comportamento dell’apparecchio a orari o eventi e c’è una voce che di solito non si trova: la calibrazione del sensore.

Nelle impostazioni la cosa che ho apprezzato di più è una sciocchezza: il manuale d’uso è integrato nell’app. Sembra niente, ma il libretto cartaceo dopo due giorni è già sparito in qualche cassetto, mentre lo smartphone ce l’ho sempre in tasca. Sempre da lì si attiva il promemoria per la pulizia del prefiltro, impostato di default a due settimane, e la notifica sulla qualità dell’aria, che avvisa quando la situazione in casa diventa pesante.

E qui viene il bello: la modalità Auto Plus. In sostanza permette di cucire le impostazioni di purificazione sulla routine quotidiana, dall’orario della passeggiata a quello della pappa fino al momento in cui si esce di casa. Per chi ha animali è la funzione più sensata dell’intero pacchetto.

Che dire? È un’app matura, stabile e ben tradotta che non mi ha dato un singolo crash.

Prestazioni e consumi

Facciamo due conti, perché un purificatore resta acceso per ore, spesso tutto il giorno.

La potenza nominale è di 39 W ed è il dato riferito alla massima velocità. Anche ipotizzando di tenerlo a palla ventiquattro ore su ventiquattro, cosa che nessuno fa, si arriverebbe a poco meno di un chilowattora al giorno. In modalità Auto, che è quella che ho usato quasi sempre, la ventola passa la maggior parte del tempo ai regimi bassi e sale solo quando i sensori rilevano qualcosa, quindi il consumo reale è decisamente inferiore. Non ho collegato un misuratore dedicato, per cui mi fermo al dato di targa e a questo ragionamento, ma la sensazione è quella di un apparecchio che in bolletta si nota a malapena.

Più interessante è il discorso sulla superficie coperta, perché qui c’è un po’ di confusione in giro. La scheda Amazon parla di 53 metri quadri, la documentazione ufficiale di 21 metri quadri ottimali con 4,8 ricambi d’aria all’ora e di un massimo di circa 102 metri quadri con un solo ricambio orario. Non si contraddicono: cambia semplicemente quante volte si considera di rinnovare l’aria della stanza in un’ora.

Il punto è che il mio salone da 60 metri quadri sta ben oltre la zona ottimale. Con un calcolo spannometrico, e dando per buona un’altezza dei soffitti standard, il Levoit riesce a ricambiare l’aria meno di due volte all’ora. Per il particolato e i peli basta e avanza, come vedrete, per gli odori un po’ meno. Tenetelo a mente, perché è la chiave per leggere tutto quello che segue.

Test sul campo: una settimana tra peli, fornelli e finestre aperte

Il primo giorno l’ho sistemato in salone, ho fatto la configurazione con l’app, ho lasciato tutto in modalità Auto e me ne sono dimenticato, che poi è esattamente quello che uno vorrebbe fare con un oggetto del genere.

Il secondo giorno, per pura curiosità, ho sfilato il vassoietto. Mi aspettavo qualche pelo sparso e invece ho trovato pelo lungo, bianco e nero mescolato, inconfondibile firma di Dafne e Anubi, qualche batuffolo compatto e uno strato di polvere finissima, grigia, quasi impalpabile. Il tutto dopo appena quarantotto ore.

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Ricordate che i due non sono nemmeno in muta in questo periodo? Non oso immaginare cosa succeda a primavera, quando il salone diventa un campo innevato.

Il terzo giorno ho cominciato a provocarlo un po’. Una sera, mentre cucinavo con la cappa accesa e la porta della cucina aperta verso il salone, l’indicatore ha cambiato colore nel giro di pochi minuti e la ventola è salita di giri. Appena l’aria si è ripulita è tornato tranquillo, senza insistere più del necessario. Stessa scena quando ho spazzolato i cani in salone (lo so, non si dovrebbe fare in casa, ma fuori pioveva) e quando ho spalancato la finestra in un pomeriggio ventoso: reazione rapida, rientro graduale.

La cosa che mi ha colpito è la coerenza delle letture. In casa ho altri sistemi per monitorare e pulire l’aria, tra cui un purificatore pensato per gli animali che avevo testato qualche mese fa, e quello che segnalava il Levoit andava sempre nella stessa direzione degli altri. Niente picchi inventati né allarmi a vuoto.

Passiamo agli odori. Sono rientrato più volte dal campo di tiro con l’arco con i cani al seguito, che dopo una mattinata tra erba, terra e qualche pozzanghera non profumano esattamente di lavanda. E qui devo essere sincero: una differenza netta sull’odore di cane non l’ho percepita. Né al rientro né nelle ore successive. Il motivo, con buona probabilità, è quello di cui vi parlavo prima: sessanta metri quadri sono tanti per un apparecchio che dà il meglio in stanze più raccolte.

Di notte l’ho lasciato acceso in salone. In modalità Sleep è davvero discreto, però un leggero fruscio si avverte se ci si fa caso. Io sono uno di quelli che non chiudono occhio se c’è anche il minimo rumore, per cui non l’ho mai spostato in camera da letto. Ma è un limite mio, più che suo.

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Il quinto giorno ho fatto una cosa che di solito non faccio mai: ho passato l’aspirapolvere in salone la mattina presto e poi ho lasciato il purificatore da solo per tutta la giornata, senza toccare nulla perché ero fuori casa per lavoro. Rientrato la sera, ho dato un’occhiata al gres vicino alla parete dove è appoggiato e ai tappeti davanti al divano. Non è che il pavimento fosse immacolato, sia chiaro, con due cani così sarebbe un miracolo. Però quei batuffoli che di solito rotolano negli angoli come piccole balle di fieno nei film western erano decisamente meno. E nel vassoio, ovviamente, c’era il resto.

Mi sono chiesto se fosse suggestione e può darsi. Non ho contato i peli e non ho una giornata di controllo identica senza purificatore da mettere a confronto. Ma la sensazione, ripetuta anche il sesto e il settimo giorno, è stata quella di una casa un filo più ordinata tra una pulizia e l’altra.

E i cani? Totalmente indifferenti. Hanno annusato la scatola il primo giorno, hanno dato un’occhiata distratta al purificatore e poi hanno continuato a dormire a mezzo metro di distanza come se fosse un mobile qualsiasi. Sono abituati a vedere oggetti simili girare per casa e si vede.

Un paio di volte l’ho comandato a voce con Alexa, giusto per prova. “Alexa, accendi il purificatore”, “Alexa, cambia modalità”. Funziona senza intoppi ed è comodo quando si hanno le mani occupate o il divano è troppo invitante per alzarsi.

Prima di chiudere questa parte, due paletti onesti. Non ho strumenti di laboratorio, quindi tutte le mie valutazioni sull’aria si basano sui sensori del dispositivo, sugli altri apparecchi che ho in casa e sul mio naso. Il test è durato una settimana e non è caduto durante la muta. In casa non ho gatti, quindi la famosa prova della lettiera non posso raccontarvela.

Approfondimenti

Auto Clean nella vita di tutti i giorni

Arriviamo al dunque, perché è la funzione per cui si compra questo purificatore. Funziona? Sì, davvero.

Chi ha già avuto un purificatore in una casa con cani a pelo lungo conosce il rituale. Ogni pochi giorni si apre lo sportello, si trova il prefiltro coperto da una specie di feltro grigio, lo si stacca, si va in bagno, lo si sciacqua, lo si lascia asciugare e intanto l’apparecchio resta spento. Oppure, più realisticamente, si rimanda e nel frattempo lavora sempre peggio.

Con l’Auto Clean questo giro si accorcia parecchio. Il raschietto fa il lavoro sporco in silenzio, il prefiltro rimane pulito molto più a lungo e a me basta svuotare il vassoio ogni tanto. Si sfila, si rovescia nel cestino e si rimette dentro. L’ho fatto più di una volta in settimana, soprattutto per curiosità anziché per necessità.

Questo non significa che il prefiltro non si tocchi mai. Va comunque lavato periodicamente e infatti l’app propone un promemoria ogni due settimane. Ma è un’operazione comoda, senza attrezzi, che non mi ha dato alcun fastidio. La differenza vera è nella frequenza: da intervento abituale a manutenzione occasionale.

Una piccola osservazione: il vassoio non è enorme. Con due cani in piena muta immagino che vada svuotato più spesso di quanto ho fatto io. Non lo considero un difetto, più una cosa da sapere.

Insomma, sulla carta poteva essere un gadget. Nella pratica è la funzione che cambia il modo di usare l’apparecchio e mi sorprende che non sia ancora diffusa ovunque.

Odori: il vero banco di prova

Stavo per scrivere che sugli odori il Levoit delude, ma ripensandoci non sarebbe corretto e vi spiego perché.

Il filtro ai carboni attivi con i suoi 140 grammi c’è, i sensori TVOC reagiscono, la ventola sale quando serve. Il problema è la proporzione. Gli odori si diffondono in tutto il volume d’aria della stanza e per abbatterli servono parecchi ricambi all’ora. Nel mio salone, che supera di quasi tre volte la superficie ottimale indicata da Levoit, quei ricambi semplicemente non ci sono. Le particelle e i peli vengono catturati comunque, perché si muovono e si depositano in modo diverso, ma l’odore di cane bagnato è più tenace e si sparge ovunque.

Oggettivamente è un limite, ma nel mio caso dipende dal dimensionamento più che dal prodotto. In una camera, in uno studio o in un piccolo soggiorno lo scenario cambia completamente e le prove di laboratorio che citano il 74% in un’ora sono fatte proprio in ambienti chiusi e contenuti.

Il consiglio che mi sento di dare è semplice. Se il problema principale sono gli odori, mettetelo nella stanza dove si concentrano: quella della cuccia, quella della lettiera, la camera dove dorme il cane. Se invece, come me, combattete soprattutto contro peli e polvere in un open space, preparatevi a un ottimo lavoro sul particolato e a un effetto più sfumato sugli odori. Magari tra un mese, con le finestre chiuse per il freddo, cambio idea, ma oggi la vedo così.

Sensori, modalità Auto e Auto Plus

Un purificatore smart vale quanto i suoi sensori. Se leggono male, la modalità automatica diventa un generatore casuale di rumore.

Qui sono rimasto soddisfatto. Il sensore PM2.5 e quello TVOC hanno reagito a tutto quello che mi aspettavo li facesse scattare: i fumi della cucina, la polvere sollevata spazzolando i cani, l’aria che entrava dalla finestra. E soprattutto non hanno reagito a quello che non c’era. Nessun picco fantasma alle tre di notte, nessuna ventola impazzita senza motivo. L’indicatore a colori mi è sembrato molto affidabile e lo dico avendo altri apparecchi in casa con cui confrontare le letture.

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La modalità Auto è quella in cui l’ho lasciato per quasi tutto il test. Lavora in sordina quando l’aria è pulita e sale di giri solo quando serve, tornando giù con una certa calma invece di spegnersi di colpo. È il comportamento giusto.

La Auto Plus fa un passo in più perché invece di reagire e basta permette di anticipare: si impostano le fasce orarie in cui sapete che l’aria si sporcherà, come il rientro dalla passeggiata o la spazzolatura serale, e il dispositivo si prepara. Per chi ha una routine con gli animali abbastanza regolare (e chi ha cani di solito ce l’ha, che lo voglia o no) è una funzione furba.

C’è infine la calibrazione del sensore dall’app, che non ho avuto bisogno di usare in una settimana. È comunque rassicurante sapere che esiste, perché i sensori di particolato con il tempo tendono a perdere precisione.

Rumorosità: di giorno sparisce, di notte dipende da voi

Levoit dichiara 21 dB in modalità Sleep e 53 dB alla massima velocità. Non ho un fonometro professionale, quindi vi racconto le sensazioni, che alla fine sono quelle che contano davvero quando si vive con un oggetto acceso tutto il giorno.

Durante la giornata, in Auto, è praticamente impercettibile. Con la TV accesa, una telefonata o semplicemente la vita normale di casa non lo si sente proprio. Quando i sensori lo fanno salire di giri il fruscio diventa udibile, un soffio d’aria costante e uniforme, senza fischi o vibrazioni fastidiose. Alla velocità massima si fa notare, com’è normale per qualsiasi purificatore, ma ci resta per poco.

Di notte il discorso è più personale. In Sleep il volume si abbassa parecchio, il display si attenua e la maggior parte delle persone credo che dormirebbe tranquilla con il Levoit in camera. Io no, perché un pochettino si sente e appartengo a quella categoria di persone che si svegliano se il frigorifero cambia ciclo. Per questo non l’ho mai portato in camera da letto. È strano: dovrebbe darmi fastidio considerarlo un difetto e infatti non lo considero tale. È più una questione di soglia individuale.

Se siete normodotati in fatto di sonno, insomma, il problema non si pone. Se siete come me, tenetelo in un’altra stanza o programmate lo spegnimento con il timer.

Manutenzione e costi di gestione

Un purificatore non costa solo quando lo si compra, ma anche ogni sei mesi quando va cambiato il filtro.

Il filtro principale di ricambio costa 49,99 euro e Levoit indica una durata di circa sei mesi, variabile in base all’uso e alla quantità di sporco in casa. Fanno un centinaio di euro l’anno, a cui aggiungere la corrente, che come abbiamo visto incide poco. Non è una cifra trascurabile, ma è in linea con i filtri combinati che uniscono strato ad alta efficienza e carboni attivi.

Il prefiltro, invece, non va mai sostituito: si lava e si rimonta. Ed è proprio qui che l’Auto Clean fa la differenza anche sui costi, perché un prefiltro che resta pulito protegge il filtro principale da un carico di pelo che altrimenti lo intaserebbe prima del tempo. Non ho potuto verificarlo sulla lunga durata, ovviamente, ma la logica regge.

L’app aiuta parecchio perché mostra la vita residua del filtro in percentuale e in tempo stimato, ricorda quando lavare il prefiltro e non lascia margini per dimenticarsene. Il vassoio si svuota in pochi secondi e lo sportello si apre senza attrezzi, tutto molto lineare.

Alla fine della fiera, la manutenzione è uno dei punti dove questo modello convince di più.

Pensato davvero per chi vive con gli animali

Molti prodotti “pet” sono modelli normali con una zampa disegnata sulla scatola. Qui no, e lo si capisce dai dettagli.

L’ingresso a U maggiorato per i peli sospesi e il raschietto che risolve il problema del prefiltro intasato. Il cavo rivestito in nylon, che non ti fa venire il cuore in gola ogni volta che un cucciolo ci gira intorno. Il blocco dei comandi, utile se il gatto ama passeggiare sui ripiani o se il cane ha l’abitudine di appoggiare il muso ovunque. La modalità dedicata agli animali nelle impostazioni di purificazione e la routine Auto Plus costruita attorno ai ritmi della casa.

Presi uno per uno sono piccoli accorgimenti, ma messi insieme raccontano un prodotto progettato da qualcuno che un animale in casa ce l’ha davvero. E poi c’è la forma: compatta, stabile, senza parti sporgenti da mordicchiare o da far cadere.

Nel mio caso Dafne e Anubi l’hanno ignorato bellamente, che è il complimento più grande che si possa fare a un elettrodomestico in una casa con cani. Ma immagino che con un cucciolo esuberante tutte queste attenzioni diventino molto meno teoriche.

Dove metterlo per farlo rendere davvero

Sembra una banalità, ma con un purificatore la posizione conta tantissimo, ancora di più con uno pensato per i peli.

L’ingresso a U lavora meglio a bassa quota, dove i peli fluttuano prima di posarsi. Per questo l’ho tenuto appoggiato a terra e non su un mobile, a poca distanza dalla zona dove Dafne e Anubi passano più tempo sdraiati. È lì che il pelo si stacca e conviene intercettarlo. Metterlo in un angolo lontano, nascosto dietro una pianta perché “così non si vede”, significa sprecarne buona parte del potenziale.

C’è da dire che serve anche un minimo di spazio attorno. La griglia superiore deve sfogare liberamente e il frontale non va schiacciato contro un divano o una tenda, altrimenti l’aria gira male. Io ho lasciato una ventina di centimetri dalla parete e mi sono trovato bene.

Poi c’è il discorso delle stanze. Se avete una casa su più livelli come la mia, viene spontaneo chiedersi se valga la pena spostarlo di tanto in tanto. Ci ho pensato, lo ammetto, ma alla fine non l’ho fatto perché il salone è il regno dei cani e lì serviva. Ma per chi ha un appartamento con una zona giorno più contenuta e una camera dove dorme anche il cane, l’idea di dedicargli la stanza più critica è probabilmente la scelta migliore. Ricordate il discorso sui ricambi d’aria? Ecco, qui torna utile: meno metri quadri significano più ricambi e quindi un effetto molto più evidente anche sugli odori.

Un ultimo consiglio pratico: fate partire il ciclo di pulizia automatica in un orario in cui non siete in salone a guardare un film. Non è rumoroso, ma un leggero movimento meccanico si avverte e programmato a metà mattina o quando si esce di casa passa del tutto inosservato.

Cosa cambia nella pulizia di casa

Facciamo chiarezza su un punto, perché le aspettative sbagliate rovinano anche i prodotti migliori. Un purificatore non è un aspirapolvere e non raccoglie il pelo già caduto sul pavimento, sul divano o sulla cuccia. Quello resta lì finché non ci passerete sopra con la scopa elettrica o con il robot.

Quello che fa è intercettare una parte del pelo e della polvere mentre sono ancora in aria. Sembra poco, eppure in una casa con due cani a pelo lungo quella parte è tutt’altro che trascurabile, come dimostra il vassoio dopo due giorni. Meno pelo in aria significa meno residui che si depositano sui ripiani, sullo schermo della TV, sui cuscini. E meno polvere fine che finisce nei polmoni, il che, a conti fatti, è il vero motivo per cui uno compra un oggetto del genere.

Durante il test non ho cambiato le abitudini di pulizia, perché volevo capire l’effetto del purificatore e non quello di una casa improvvisamente più curata. La sensazione è stata di un ambiente un po’ più in ordine tra un passaggio e l’altro, soprattutto vicino alla zona in cui era posizionato. Niente di miracoloso, ma qualcosa di concreto sì.

E qui viene il paradosso: proprio perché raccoglie così tanto, il primo effetto che si nota non è sull’aria ma sul vassoio. Ci si rende conto di quanta roba gira per casa senza che ce ne accorgiamo. Personalmente l’ho trovato quasi educativo, anche se un po’ inquietante.

Funzionalità e modalità di utilizzo

Oltre alle modalità principali c’è un piccolo arsenale di funzioni e vale la pena dare un’occhiata, perché alcune cambiano davvero l’uso quotidiano.

Nelle impostazioni di purificazione si può scegliere tra quattro profili: silenzioso, bilanciato, prestazioni e uno specifico per gli animali. Il primo privilegia la quiete e accetta una risposta più lenta, l’ultimo tiene la ventola più reattiva per inseguire peli e forfora. Io ho usato soprattutto questa impostazione, con qualche passaggio al bilanciato la sera.

Poi ci sono il timer per lo spegnimento programmato, le scene intelligenti per collegare il purificatore a orari o ad altri dispositivi VeSync, lo spegnimento del display per chi non vuole luci accese di notte e il silenziamento dei bip dei comandi. Piccolezze che si notano quando mancano.

Credits: TecnoAndroid

La pulizia automatica si può attivare, disattivare o lanciare manualmente quando si vuole, per esempio dopo una sessione di spazzolatura particolarmente generosa. La notifica sulla qualità dell’aria manda un avviso sullo smartphone quando la situazione peggiora, utile se si è fuori casa e si vuole avviare l’apparecchio prima di rientrare.

E poi ci sono i comandi vocali con Alexa per accensione, spegnimento e cambio di modalità. Funzionano bene e si configurano in pochi passaggi direttamente dall’app.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino è di 189,99 euro, lo stesso con cui è arrivato in Italia il 21 luglio 2026. Lo si compra principalmente su Amazon, dove Levoit vende da anni tutta la sua gamma, e se lo volete trovate qui il Levoit Vital Pet Pro su Amazon. La pagina con la descrizione completa è invece sul sito ufficiale Levoit.

Una raccomandazione che mi sento di fare: in rete gira un sito con un nome molto simile a quello del marchio che propone questo purificatore a poco più di cento euro. Lasciate perdere: non è il canale ufficiale e gli acquisti fuori dai negozi autorizzati sono sempre una scommessa.

Ma quanto vale, davvero? A questa cifra si trovano parecchi purificatori generici con filtri e sensori simili. Il Vital Pet Pro costa qualcosa in più di un modello base e quella differenza la spende quasi tutta nell’Auto Clean e negli accorgimenti per gli animali. Se in casa non ci sono cani o gatti, questo sovrapprezzo non ha molto senso. Se invece ci sono, e magari a pelo lungo, è probabilmente il punto in cui la spesa rende di più, perché si traduce in meno manutenzione e in un apparecchio che lavora bene più a lungo.

Da mettere in conto c’è il costo del filtro di ricambio, 49,99 euro ogni sei mesi circa. Nei periodi di promozione su Amazon, come capita spesso con i prodotti Levoit, il prezzo d’acquisto tende a scendere. Vale la pena tenerlo d’occhio.

Galleria Fotografica

Conclusioni

Sette giorni, due cani a pelo lungo e un salone da sessanta metri quadri. Il Levoit Vital Pet Pro ne esce bene, anzi, meglio di quanto mi aspettassi quando l’ho tirato fuori dalla scatola convinto che l’Auto Clean fosse poco più di una trovata di marketing.

Non lo era: il raschietto lavora sul serio e il vassoio si riempie di pelo e polvere che altrimenti sarebbero finiti sul prefiltro o, peggio, a svolazzare per casa. I sensori sono affidabili, l’app è ricca e stabile, il design è di quelli che si dimenticano in un angolo. E poi c’è quel cavo in tessuto, un dettaglio che dice molto su chi l’ha progettato.

Lo consiglio a chi vive con cani o gatti che perdono tanto pelo e vuole un purificatore che chieda poca attenzione. Ancora di più se lo si mette in una stanza di dimensioni medie, una camera, uno studio, un soggiorno raccolto, dove riesce a esprimere tutto il suo potenziale anche sugli odori.

Lo sconsiglio, o almeno suggerisco di pensarci, a chi ha come problema principale gli odori in un open space molto ampio e a chi, come me, ha bisogno del silenzio assoluto per dormire e pensava di metterlo sul comodino.

Lo scenario perfetto? Il soggiorno di un appartamento, un cane a pelo lungo sul tappeto e un padrone che di lavare filtri ogni tre giorni non ne vuole più sapere.

Io, intanto, il vassoietto lo svuoto ancora con una certa soddisfazione. Ogni volta mi chiedo dove sarebbe finito tutto quel pelo e preferisco non saperlo.

Levoit Vital Pet Pro 8.0/10 Provato per una settimana in un salone di 60 m² con due cani a pelo lungo, il Levoit Vital Pet Pro convince soprattutto per l'Auto Clean, che dopo due giorni aveva già riempito il vassoio di pelo e polvere fine. Sensori affidabili, app VeSync completa, design compatto ed elegante. Sugli odori, in un ambiente così grande, l'effetto è meno evidente. Pro Auto Clean efficace: vassoio pieno di pelo già dopo due giorni Sensori PM2.5 e TVOC affidabili e reattivi, senza falsi allarmi Design compatto ed elegante App VeSync completa con manuale integrato, Auto Plus e Alexa Cavo con rivestimento in nylon e blocco comandi pensati per gli animali Contro Effetto sugli odori poco percepibile in ambienti molto grandi Leggero fruscio in modalità Sleep per chi ha il sonno leggero Nessun filtro di ricambio in confezione Filtro principale da 49,99 euro ogni sei mesi circa

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ L'Auto Clean funziona davvero: dopo due giorni il vassoio era già pieno di pelo lungo, batuffoli e polvere fine

✓ Sensori PM2.5 e TVOC affidabili e reattivi, senza falsi allarmi

✓ Design compatto ed elegante, sta in un angolo senza farsi notare

✓ App VeSync completissima, con manuale integrato, Auto Plus e controllo tramite Alexa

✓ Dettagli pensati per gli animali, dal cavo in nylon al blocco comandi − Contro × Sugli odori in ambienti molto grandi, come il mio salone da 60 m², l'effetto è poco percepibile

× In modalità Sleep un leggero fruscio resta, e chi ha il sonno leggero lo nota

× Nessun filtro di ricambio nella confezione

× Il filtro principale costa 49,99 euro ogni sei mesi circa

Fonte: TecnoAndroid