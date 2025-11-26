OPPO Find X9: il flagship più equilibrato del mercato, RECENSIONE

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Negli ultimi anni OPPO ha dimostrato di saper costruire smartphone capaci di competere con i giganti del settore. Con il Find X9, il marchio cinese consolida quella maturità tecnologica che già si intravedeva nei modelli precedenti, ma con un approccio più pragmatico: meno effetti speciali, più sostanza. In un mercato dove la fascia alta è spesso sinonimo di eccessi — di prezzo, dimensioni e promesse — il Find X9 si presenta come un top di gamma sobrio, coerente e bilanciato, che punta a conquistare chi cerca prestazioni reali, autonomia record e un comparto fotografico di qualità professionale. A 999 euro di listino, si colloca in un territorio strategico: premium sì, ma non inaccessibile.

Design e materiali

Il Find X9 non è il classico smartphone che vuole attirare l’attenzione a tutti i costi. Le linee sono pulite, simmetriche, con bordi sottili e una curvatura minima ai lati del vetro. La scocca in vetro satinato è elegante e resistente alle impronte, mentre il frame in alluminio aerospaziale dona solidità e un tocco di classe senza appesantire il design. Con 7,9 mm di spessore e 203 grammi di peso, il dispositivo è ben bilanciato in mano. È uno di quegli smartphone che non stancano dopo ore di utilizzo, anche senza custodia. La certificazione IP68 completa il quadro di un prodotto costruito per durare, resistente ad acqua e polvere.

Sul retro spicca il modulo fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, che integra tre sensori da 50 megapixel. È un design ormai distintivo per la serie Find, sobrio ma riconoscibile. In generale, il Find X9 trasmette quella sensazione di “oggetto premium” che si percepisce non appena lo si prende in mano — solido, ma non eccessivo.

Display

Il pannello AMOLED da 6,59 pollici è uno dei punti forti del Find X9. Ha risoluzione Full HD+ (2760×1256 pixel), refresh rate dinamico a 120 Hz e frequenza di campionamento touch fino a 240 Hz. Il risultato è una fluidità impeccabile in ogni contesto: dallo scrolling alla riproduzione video, fino al gaming. La luminosità massima arriva a 1.800 nit, valore che garantisce un’ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. I colori sono saturi al punto giusto, ma sempre naturali; i neri sono profondi, come ci si aspetta da un OLED di fascia alta.

La resa complessiva è eccellente: il display è reattivo, nitido e piacevolmente calibrato. L’uso del vetro Gorilla Glass 7i garantisce resistenza ai graffi e una piacevole scorrevolezza al tocco. Non è il pannello più estremo del mercato — manca la risoluzione QHD+ del fratello Pro — ma nel complesso offre un equilibrio perfetto tra qualità visiva e consumi.

Prestazioni e sistema operativo

Sotto la scocca batte il nuovo MediaTek Dimensity 9500, un SoC costruito a 4 nanometri che ha sorpreso per potenza e gestione termica. Accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.1, il Find X9 si comporta da vero flagship. Durante la settimana di prova, il telefono ha mantenuto prestazioni costanti anche sotto stress: nessun lag, nessun throttling evidente, neppure con sessioni prolungate di multitasking o di gaming pesante. È uno smartphone che restituisce fluidità in ogni gesto, complice anche l’ottimizzazione della nuova ColorOS 16 basata su Android 16.

L’interfaccia OPPO è matura, ordinata e personalizzabile. Le animazioni sono più fluide, la gestione delle risorse è intelligente e la risposta al tocco è immediata. Tra le funzioni più interessanti, Mind Space, che organizza automaticamente appunti, note e screenshot, e lo Snap Key, un tasto laterale programmabile utile per aprire la fotocamera o altre scorciatoie.

Il sistema resta pulito, anche se non mancano le solite app preinstallate da rimuovere al primo avvio. L’esperienza d’uso, nel complesso, è da top di gamma pieno, ma con un occhio all’efficienza.

Autonomia e ricarica

La batteria è una delle protagoniste del Find X9. Con una capacità di 7.025 mAh, è una delle più grandi mai viste su un flagship moderno. Non è solo capiente, ma anche ottimizzata: grazie al chip MediaTek e alla gestione intelligente della ColorOS, lo smartphone può superare le 36 ore di utilizzo effettivo con un profilo misto tra social, foto, navigazione e streaming.

In modalità più leggera, si arriva tranquillamente ai due giorni pieni. È una rarità in un mondo dove i top di gamma faticano a superare la singola giornata.

E quando serve ricaricare, i tempi sono da record: 80W cablati SuperVOOC e 50W wireless AIRVOOC. In pratica, in circa 40 minuti si passa da 0 a 100%, e bastano 10 minuti per guadagnare ore di autonomia. Anche la temperatura resta sotto controllo, segno di un sistema di dissipazione efficace.

Questa combinazione — grande batteria e ricarica ultrarapida — rende il Find X9 uno dei migliori smartphone del 2025 per autonomia complessiva. È un aspetto che fa davvero la differenza nell’uso quotidiano.

Fotocamere

Il comparto fotografico è il biglietto da visita di OPPO negli ultimi anni, e sul Find X9 raggiunge un livello di maturità notevole. La configurazione è composta da tre sensori da 50 megapixel:

Principale con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica (OIS);

Ultra-grandangolare con apertura f/2.0 e campo visivo di 120°;

Teleobiettivo 3x con apertura f/2.1 e zoom digitale fino a 18x.

Tutti i moduli sono stati sviluppati in collaborazione con Hasselblad, e la differenza si nota. Le foto hanno una resa cromatica naturale, con contrasti bilanciati e un livello di dettaglio eccellente. In piena luce, gli scatti sono nitidi e realistici; di notte, la modalità dedicata lavora bene, riducendo il rumore senza snaturare i colori. L’unica piccola debolezza resta la lente ultra-grandangolare, meno incisiva ai bordi, ma comunque sopra la media.

Il Lumo Imaging Engine lavora in tempo reale combinando CPU, GPU e NPU per ottimizzare ogni scatto: la gestione della luce, delle ombre e dei volti è precisa, e la transizione tra le lenti è fluida. I video raggiungono i 4K a 120 fps con supporto al Dolby Vision HDR, e anche la fotocamera frontale da 32 MP registra in 4K a 60 fps, una rarità nella fascia di prezzo. La stabilizzazione ottica ed elettronica lavorano in sinergia, restituendo filmati puliti e stabili anche in movimento. Nel complesso, la fotocamera del Find X9 non è solo versatile ma anche affidabile: non cerca effetti esagerati, ma punta a restituire foto vere, coerenti e gradevoli. È una delle migliori implementazioni fotografiche firmate OPPO.

Audio e connettività

Il reparto audio è l’unico aspetto meno brillante. Gli speaker stereo offrono un suono pulito ma non particolarmente potente, con un bilanciamento che privilegia le frequenze medie. Manca un po’ di profondità nei bassi, ma per l’ascolto di musica o contenuti multimediali è più che sufficiente. Sul fronte connettività, invece, il Find X9 è completo: 5G dual SIM + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e USB-C 3.2. C’è anche il sensore di impronte a ultrasuoni sotto lo schermo, rapido e preciso, oltre al riconoscimento facciale 2D.

Esperienza d’uso

Nell’utilizzo quotidiano, il Find X9 è uno smartphone “tranquillo”, nel senso migliore del termine. È stabile, prevedibile e sempre fluido. Non scalda mai in modo fastidioso, anche durante l’uso prolungato della fotocamera o la visione di video 4K. È un telefono che non vuole stupire, ma accompagnare: è coerente in tutto ciò che fa. Ogni dettaglio, dalla vibrazione al feedback aptico, è curato. Si sente la mano di un’azienda che ha trovato la sua formula e la sta perfezionando anno dopo anno.

Conclusione

L’OPPO Find X9 rappresenta una delle scelte più intelligenti nel panorama dei flagship del 2025. Non punta a rubare la scena, ma a guadagnarsi la fiducia di chi cerca un telefono completo, affidabile e longevo. Il suo punto di forza è la coerenza: display eccellente, prestazioni solide, autonomia straordinaria e fotocamere convincenti, il tutto a un prezzo di 999 euro che, per quello che offre, è competitivo. Certo, l’audio non è il suo punto di eccellenza e il design non osa, ma questi dettagli impallidiscono di fronte alla qualità generale. Si trova su Amazon o su AliExpress; dateci un’occhiata perché si fanno ottimi affari.