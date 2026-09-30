Rayman Legends Retold: Launch Edition con Origins e una mappa

Ubisoft ha svelato in via ufficiale tutti i contenuti della Launch Edition di Rayman Legends Retold, e il pacchetto sembra davvero molto ricco. Pur senza portare il nome di Collector’s Edition, questa edizione di lancio ha l’aria di un oggetto pensato apposta per i collezionisti, con una serie di bonus interessanti e soprattutto con diversi elementi fisici che faranno gola a chi segue la serie da anni.

C’è però un aspetto ancora poco chiaro, cioè il supporto fisico del gioco, che cambia a seconda della piattaforma. Su Nintendo Switch 2 il titolo dovrebbe arrivare sotto forma di scheda con chiave di gioco. Per la versione PS5 non è ancora chiaro se tutto il gioco si trovi sul disco oppure no. Su Xbox invece sembra prevista soltanto la versione digitale, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’editore.

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Cosa contiene la Launch Edition di Rayman Legends Retold

Entrando nel dettaglio, l’Edizione di Lancio non si limita al remake. Nella confezione trova posto anche Rayman Origins Enhanced Edition, che trasforma il pacchetto in una piccola raccolta dedicata al simpatico eroe senza braccia né gambe. A questo si aggiunge il pacchetto Hoodlum Havoc, che porta con sé due costumi alternativi da sfoggiare durante le partite.

Il vero punto di forza però sta negli extra fisici. Il gioco viene distribuito con una sovracopertina che riprende gli elementi grafici della cover ufficiale, così da dare alla confezione un aspetto ancora più curato sullo scaffale. Poi c’è il pezzo che salta subito all’occhio, ovvero la grande mappa di Glade of Dreams, il mondo in cui si svolgono le avventure di Rayman. A giudicare dalle immagini diffuse da Ubisoft si tratta di una mappa piuttosto ampia, decisamente più di un semplice foglietto infilato nella scatola. Completa il tutto un set di tre litografie dedicate al gioco, ideali per chi ama arredare la propria postazione con qualche richiamo ai titoli preferiti.

Tutto questo materiale rende l’edizione di lancio di Rayman Legends Retold un prodotto dal sapore quasi celebrativo, pensato per chi vuole qualcosa di più della sola copia del gioco. Per chi è cresciuto con la serie, avere tra le mani la mappa e le litografie può valere quanto il gioco stesso.

Piattaforme, edizioni disponibili e versione Deluxe

Per il momento la Launch Edition è confermata soltanto su PS5 e Nintendo Switch 2. Di conseguenza non dovrebbe essere disponibile su PC e Xbox Series X|S, dove chi vorrà giocare dovrà orientarsi su altre versioni. Accanto all’edizione standard è infatti prevista anche una Deluxe Edition in formato esclusivamente digitale, che rappresenta un’alternativa interessante per chi non ha particolare interesse per gli oggetti da collezione.

La versione Deluxe include il gioco base insieme a Rayman Origins Enhanced Edition, proprio come l’edizione fisica di lancio. Al posto del pacchetto Hoodlum Havoc però propone il Retro Pack, che contiene quattro costumi, e aggiunge una galleria di illustrazioni da sfogliare direttamente all’interno del gioco. Una soluzione che punta più sui contenuti digitali che sulla presenza fisica, e che resta l’unica opzione arricchita per chi gioca sulle piattaforme escluse dalla Launch Edition.

Negli ultimi giorni sono stati diffusi anche i requisiti PC completi di Rayman Legends Retold, che vanno dalla configurazione minima fino a quella necessaria per giocare in 4K Ultra. Insieme ai requisiti è arrivato anche un trailer panoramico che illustra le principali caratteristiche del remake, mostrando le novità pensate per riportare in auge uno dei platform più amati firmati Ubisoft.

Fonte: TecnoAndroid