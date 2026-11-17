Ho provato per diverse settimane gli Huawei FreeBuds SE 5 MAX tra metropolitana, auto, ufficio e università: ANC fino a 52 dB, LDAC, multipoint e 80 ore di autonomia a 79 euro di listino. Convincono su isolamento e batteria, meno sulla tenuta durante lo sport.

Ottanta ore di ascolto. È la cifra che Huawei mette in risalto quando presenta gli Huawei FreeBuds SE 5 MAX. Capisco perché. In una categoria in cui quasi tutti fanno promesse simili la durata della batteria si traduce subito in un vantaggio concreto. Si usa il cavo più di rado e diminuisce il rischio di ritrovarsi a cercare un caricatore appena prima di uscire.

Nella gamma Huawei la sigla SE ha sempre indicato i modelli pensati per chi vuole contenere la spesa. L’interesse di questi in-ear sta nelle specifiche. La cancellazione attiva del rumore arriva fino a 52 dB e si affianca al codec LDAC, al Bluetooth 6.0 e alla possibilità di collegare due dispositivi. Fino a poco tempo fa una dotazione del genere si trovava soprattutto nei modelli di fascia superiore. Il listino è di 79 euro e durante il lancio la cifra effettiva è sensibilmente più bassa.

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Li ho abbinati al Samsung Galaxy S26 Ultra nella colorazione blu e li ho portati con me a casa, in metropolitana, in macchina, in ufficio, all’università e al campo di tiro con l’arco. Ho potuto così valutare l’attenuazione dei suoni in ambienti diversi e capire quanto la vestibilità cambiasse passando dalla scrivania all’attività fisica.

L’isolamento acustico e la modalità trasparenza sono andati oltre le mie aspettative per questa fascia di prezzo. Le chiamate sono risultate chiare e la batteria ha rispettato le durate dichiarate dal produttore. La riproduzione è corretta e rende piacevoli sia la musica sia i podcast pur con una resa poco memorabile. Il limite più evidente riguarda la tenuta durante lo sport.

Ho provato i FreeBuds soprattutto dal punto di vista di chi cerca un paio di auricolari da indossare per tutta la giornata. Tra tragitti, lavoro e studio conta poter ridurre il rumore di fondo senza dover superare gli 80 euro.

Unboxing e dotazione

Il contenuto della confezione è essenziale e corrisponde a quanto riportato da Huawei. Nella scatola ci sono i due auricolari con la custodia di ricarica e tre coppie di gommini in silicone nelle taglie S, M e L. Completano la fornitura la guida rapida con le informazioni di sicurezza e la scheda di garanzia. Negli in-ear la scelta dell’inserto influisce sulla comodità, sulla presa e sulla capacità di attenuare i suoni esterni.

Il cavo USB-C è da procurare a parte. Molti produttori hanno ormai smesso di includerlo con gli accessori audio e chi ne ha già uno in un cassetto se la cava con quello. Per chi ne è sprovvisto resta una piccola spesa da mettere in conto prima dell’acquisto.

Credits: TecnoAndroid

Anche l’alimentatore è da acquistare a parte come succede spesso in questa categoria. Le tre taglie disponibili coprono buona parte delle esigenze. Una misura extra avrebbe fatto comodo a chi ha un condotto uditivo particolarmente stretto o largo. Considerata la cifra richiesta la confezione mi sembra comunque adeguata.

Design, materiali ed ergonomia

La custodia semitrasparente è il primo dettaglio che si nota. Il coperchio lascia intravedere gli auricolari all’interno e dà personalità a un modello che per il resto ha linee simili a molti concorrenti. Il cofanetto è ovale e compatto. Pesa 40,5 grammi secondo la scheda e si infila facilmente nei jeans o nella tasca interna di una giacca.

Ho provato la variante blu che Huawei descrive come satinata con riflessi perlati. Dal vivo la tonalità è scura e sobria. La versione bianca ha una finitura lucida mentre quella nera ha una superficie a effetto metallico opaco.

Il giudizio sui materiali è positivo. Huawei usa il policarbonato per entrambi gli elementi e il risultato al tatto è solido e ben assemblato. Durante la prova non ho avvertito scricchiolii o giochi anomali. La scatolina in particolare mi è sembrata abbastanza robusta da finire in borsa con le chiavi e gli altri accessori che porto abitualmente con me.

Il produttore dichiara 26 verifiche di affidabilità tra cui 8.000 cicli di inserimento e rimozione degli auricolari e 40.000 azionamenti dei comandi. Cita anche una caduta da 1,8 metri e cicli di shock termico tra -40 e +70 °C con certificazione SGS. Sono numeri che non ho potuto verificare direttamente. Maneggiando i FreeBuds e il loro astuccio ho comunque avuto una buona impressione della qualità costruttiva.

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Ogni unità pesa circa 4,3 grammi. Secondo l’azienda si tratta dei suoi in-ear con ANC più leggeri di sempre. La differenza si percepisce una volta indossati. Li ho tenuti nelle orecchie senza fastidio sia a casa sia nelle giornate più lunghe tra scrivania e università. Per me è un dettaglio importante perché in genere sopporto poco gli in-ear dopo diverse ore.

Mi sono caduti in un paio di occasioni soprattutto mentre facevo sport. Camminando o seduto alla scrivania li ho trovati abbastanza stabili. Con i movimenti più bruschi la presa è risultata meno sicura. Contano sia la forma dell’orecchio sia la taglia dell’inserto. Chi pensa di usarli spesso in palestra o durante la corsa farebbe bene a provare con attenzione tutti e tre i formati.

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I comandi sono tattili. Con due tocchi si gestiscono la riproduzione e la pausa oppure si risponde a una telefonata. Il triplo tocco passa al brano successivo o a quello precedente. Tenendo premuto per due secondi si alternano ANC, trasparenza e disattivazione. Dall’app si può assegnare a quest’ultimo gesto un’altra funzione come la regolazione del volume o il richiamo dell’assistente vocale.

Gli auricolari hanno certificazione IP55 contro polvere e getti d’acqua. Il grado di protezione riguarda solo gli in-ear e lascia scoperta la custodia. Huawei raccomanda di asciugarli dopo l’allenamento prima di riporli e metterli sotto carica.

Scheda tecnica

Specifica Huawei FreeBuds SE 5 MAX Tipologia Auricolari true wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore Driver Dinamico da 10 mm Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz Codec LDAC (fino a 990 kbps), AAC, SBC, mSBC Certificazione audio Hi-Res Audio Wireless Cancellazione del rumore ANC multimodale fino a 52 dB, modalità Ultra, Generale, Comfort e Dinamica Microfoni Tre microfoni con algoritmo AI di riduzione del rumore in chiamata Connettività Bluetooth 6.0, connessione simultanea a due dispositivi Autonomia auricolari Fino a 10 ore (ANC spento), fino a 7 ore (ANC attivo) Autonomia con custodia Fino a 80 ore (ANC spento), fino a 57 ore (ANC attivo) Autonomia in chiamata 6 ore (49 con custodia) con ANC spento, 5 ore (41 con custodia) con ANC attivo Ricarica rapida 10 minuti per circa 4 ore di ascolto Batterie 41 mAh per auricolare, 920 mAh custodia Tempi di ricarica Circa 60 minuti gli auricolari nella custodia, circa 180 minuti la custodia, circa 240 minuti l’insieme Porta di ricarica USB Type-C Resistenza IP55 (solo auricolari) Sensori Sensore a effetto Hall, sensore touch Dimensioni auricolare 32,3 x 21,3 x 24,0 mm Peso auricolare Circa 4,3 g Dimensioni custodia 49,43 x 58,62 x 25,73 mm Peso custodia 40,5 g Materiali Policarbonato, gommini in silicone App HUAWEI Audio Connect (Android 8 o successivo, iOS 13 o successivo) Colorazioni Bianco, blu, nero Contenuto della confezione Auricolari, custodia di ricarica, gommini S/M/L, guida rapida, scheda di garanzia Prezzo di listino 79 euro

Driver, cancellazione del rumore e connettività

In ciascun auricolare lavora un driver dinamico da 10 mm. È una scelta comune in questa fascia che bilancia ingombro e consumi con la capacità di spostare aria sulle basse frequenze. Tutto l’intervallo dichiarato da 20 Hz a 20 kHz è affidato a un solo trasduttore senza tweeter dedicati.

Per un modello SE la novità più interessante è il codec LDAC. Su uno smartphone Android compatibile il flusso può raggiungere 990 kbps e trasportare molti più dati del classico SBC. A questo si aggiunge la certificazione Hi-Res Audio Wireless. Per sfruttare il codec servono un telefono che lo gestisca e una sorgente musicale di qualità adeguata. Su iPhone la connessione usa AAC.

Huawei definisce l’ANC multimodale e dichiara un’attenuazione massima di 52 dB. Il valore si riferisce a condizioni e bande di frequenza specifiche. Il sistema è più efficace contro i suoni gravi e continui come il rombo di un motore o il rotolamento del treno. Sulle voci e sui rumori improvvisi come i clacson la riduzione percepita è inferiore.

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Si può scegliere fra quattro profili. Ultra offre l’isolamento più marcato e Generale applica un livello intermedio. Comfort abbassa l’intensità per chi avverte la sensazione di pressione tipica dell’ANC. Dinamica la adatta in tempo reale ai suoni circostanti. C’è poi la modalità trasparenza che sfrutta i microfoni per lasciare udibile ciò che accade intorno.

I precedenti FreeBuds SE 4 ANC dichiaravano un massimo di 24 dB e usavano il Bluetooth 5.4. La nuova generazione supera il doppio del valore di attenuazione dichiarato e passa al Bluetooth 6.0. Introduce anche il multipoint per mantenere il collegamento con due apparecchi contemporaneamente. Si può quindi passare dal telefono al computer anche se usano sistemi operativi differenti.

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Per le conversazioni Huawei abbina tre microfoni a un algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. Il sensore a effetto Hall riconosce quando si apre o si chiude il coperchio e le superfici tattili ricevono i comandi. La scheda tecnica non menziona il rilevamento dell’indossamento e su questa funzione non ho una conferma.

App HUAWEI Audio Connect e configurazione

La configurazione con il Galaxy S26 Ultra è filata liscia. Dopo la prima associazione è bastato sollevare il coperchio per ripristinare automaticamente il collegamento. Huawei offre anche l’abbinamento di prossimità con una finestra che compare sullo schermo all’apertura dell’astuccio. Sui suoi dispositivi è integrato nel sistema. Sugli altri Android e su iOS richiede che l’app sia installata e aperta in primo piano.

L’app si chiama HUAWEI Audio Connect e su iPhone si scarica dall’App Store. Su Android si trova su AppGallery o sulla pagina ufficiale di HUAWEI Audio Connect. Il Google Play Store non la distribuisce e il download dal sito prevede un’installazione manuale con qualche passaggio in più. La compatibilità indicata parte da Android 8 e iOS 13.

Dal pannello di controllo si regolano l’ANC e la trasparenza e si possono assegnare azioni differenti ai gesti. Ci sono anche la ricerca degli auricolari smarriti e gli aggiornamenti del firmware. Per modificare il suono si può scegliere fra quattro preset e un equalizzatore personalizzato a 10 bande. Per questa fascia è una buona dotazione e lascia spazio per adattare la riproduzione ai propri gusti.

L’abbinamento di prossimità nativo resta riservato all’ecosistema Huawei. Lo stesso vale per la modalità a bassa latenza per i giochi che richiede uno smartphone o un tablet del marchio con EMUI 10.0 o HarmonyOS 2.0 o versioni successive. Su Samsung e iPhone restano disponibili i comandi principali tramite Audio Connect. È la stessa applicazione usata per gli altri accessori audio Huawei. Gli smartwatch come il Huawei Watch 6 Pro che ho recensito di recente si gestiscono invece dall’app Salute.

Autonomia e ricarica

La durata della batteria è la caratteristica che Huawei ha messo al centro del lancio ed era anche quella che più mi interessava verificare. La casa dichiara 10 ore di ascolto con ANC spento e 7 ore con ANC attivo per singola carica. Includendo i rabbocchi con l’astuccio si passa rispettivamente a 80 e 57 ore. Per le telefonate i valori scendono a 6 ore senza cancellazione e 5 ore con la funzione inserita.

Le misurazioni di laboratorio sono state eseguite con volume al 50% e codec AAC. Alzare il livello o selezionare LDAC aumenta i consumi e può ridurre il tempo di riproduzione. Anche le due settimane pubblicizzate vanno lette alla luce delle condizioni della stima che prevede 240 minuti al giorno di utilizzo misto.

Ho tenuto traccia della durata durante la prova e i risultati sono stati in linea con quanto dichiarato dal produttore. I dati misurati in condizioni controllate spesso risultano più ottimistici rispetto a quello che si riscontra fuori dal laboratorio. Nel mio caso una giornata intensa tra spostamenti, ufficio e università è rimasta alla portata degli auricolari e ho dovuto collegare di rado anche il cofanetto.

La ricarica avviene via USB-C. Una volta riposti gli in-ear impiegano circa un’ora per tornare al 100%. Per ricaricare a fondo la custodia servono circa tre ore. Con la ricarica rapida dieci minuti bastano per recuperare fino a quattro ore di ascolto. Huawei specifica che la funzione si attiva solo quando gli auricolari hanno poca carica residua. Nella scheda tecnica non è indicato il supporto alla ricarica wireless dell’astuccio.

Test sul campo

Per il test sul campo ho abbinato i FreeBuds al Galaxy S26 Ultra e li ho portati nei luoghi in cui passo la maggior parte della giornata. Ho alternato ambienti tranquilli e situazioni con più rumore di fondo per farmi un’idea di come si comportano fuori da un laboratorio. Le impressioni su suono e isolamento sono soggettive. Per la batteria ho invece confrontato le ore effettive di utilizzo con quelle riportate da Huawei.

A casa li ho usati soprattutto per ascoltare musica e podcast. Con poco rumore di fondo si distingue meglio il carattere della riproduzione che è pulita e piacevole anche quando la sessione si prolunga. Nei podcast il parlato è nitido e naturale e c’è margine per alzare il livello se serve. Bassi, voci e volume massimo si collocano tutti nella media della categoria. Nessuno di questi aspetti spicca in particolare.

In metropolitana l’isolamento mi ha convinto soprattutto per come ha attenuato il rumore che accompagna il treno lungo il tragitto. In frenata e in curva si aggiungono picchi più bruschi che rendono l’ambiente impegnativo per gli auricolari. Anche in queste condizioni ho potuto seguire quello che stavo ascoltando senza dover alzare il volume per coprire il sottofondo. È il vantaggio che ho apprezzato di più durante gli spostamenti.

In macchina ho avuto una buona impressione dell’ANC per come attenua il sottofondo dovuto al rotolamento e all’aria. Sono suoni prevalentemente a bassa frequenza sui quali questo sistema lavora meglio. La funzione trasparenza aiuta a mantenere udibile ciò che succede intorno quando serve restare in contatto con l’ambiente. Alla guida conta sempre rispettare le norme del Codice della Strada.

In ufficio e all’università ho alternato l’isolamento all’ascolto dei suoni esterni. Qui a distrarre sono soprattutto le conversazioni e il brusio di chi si muove intorno. In questi ambienti mi è tornato comodo poter passare rapidamente da un’impostazione all’altra. Entrambe hanno risposto perfettamente alle mie esigenze durante le giornate di lavoro e di studio.

Nel corso della prova ho fatto anche delle telefonate. I miei interlocutori mi hanno sempre sentito con chiarezza.

Al campo di tiro con l’arco e durante l’attività sportiva ho prestato particolare attenzione alla vestibilità. In movimento è emerso il principale limite della prova. Mi è capitato in un paio di occasioni che scivolassero fuori dall’orecchio e gli episodi si sono concentrati soprattutto mentre facevo sport. La presa tende a cedere quando si muovono di più la testa e le braccia.

Nelle altre situazioni sono rimasti al loro posto senza problemi. Per chi cerca un paio di in-ear da portare soprattutto in allenamento la stabilità merita comunque attenzione. La certificazione IP55 riguarda la protezione da polvere e getti d’acqua. Quanto alla vestibilità, la scocca compatta è priva di supporti aggiuntivi che la tengano ancorata durante i movimenti più energici.

Le considerazioni sulla cancellazione e sulla risposta in frequenza derivano dall’esperienza d’ascolto senza misurazioni strumentali. La modalità a bassa latenza per i giochi richiede un apparecchio Huawei e con il Galaxy S26 Ultra è rimasta fuori dalla prova.

Approfondimenti

Firma sonora e qualità di ascolto

Sull’audio il mio giudizio è più misurato. I FreeBuds si lasciano ascoltare volentieri sia con la musica sia con i podcast. I bassi sono presenti senza coprire il resto e le voci restano ben distinguibili. Anche il livello massimo è ampiamente sufficiente per gli ambienti in cui li ho usati. Nel complesso la riproduzione è equilibrata e si mantiene sui livelli che mi aspetto per la cifra richiesta.

Per chi vuole ascoltare a lungo senza affaticarsi è un risultato più che dignitoso. Chi è abituato a modelli più costosi con più trasduttori o una scena sonora più ampia potrebbe avvertire la differenza. Il controllo a 10 bande di Audio Connect permette di intervenire in base a ciò che si ascolta. Si possono dare più corpo alle frequenze basse con l’elettronica o mettere in risalto quelle medie per seguire meglio le voci dei podcast.

Efficacia della cancellazione del rumore

Se dovessi scegliere un solo motivo per acquistarli indicherei l’ANC. Il modo in cui ha ridotto il sottofondo sui mezzi e negli ambienti che frequento per lavoro e studio è andato oltre le mie aspettative. L’ho apprezzato soprattutto nei tragitti in metropolitana dove il rumore continuo del convoglio può rendere più difficile seguire quello che si ascolta.

Con quattro profili a disposizione si può adattare la risposta al luogo in cui ci si trova. Dinamica regola il livello in automatico ed è la più pratica per chi cambia spesso ambiente. Ultra è adatta ai mezzi pubblici più rumorosi. Comfort può essere preferibile se l’attenuazione più intensa dà una sensazione di pressione nelle orecchie. Rimane la differenza fra il modo in cui vengono filtrati i suoni acuti e le voci e l’isolamento più evidente contro i rumori gravi e costanti.

La modalità trasparenza nell’uso quotidiano

La trasparenza torna utile quando si vuole sentire un annuncio in stazione, rispondere a un collega o accorgersi di un’auto che si avvicina. Si può fare tutto senza togliere gli in-ear. Nelle situazioni in cui l’ho usata l’ho trovata perfetta quanto l’ANC. Mi ha colpito che entrambe le funzioni siano così efficaci su un modello di questo prezzo.

Per cambiare impostazione basta tenere premuto il comando su uno dei due auricolari. Il gesto alterna isolamento, ascolto dell’ambiente e disattivazione. Per selezionare direttamente uno dei quattro livelli di cancellazione si può usare Audio Connect.

Microfoni e chiamate

La resa dei microfoni mi ha convinto. Durante le telefonate chi era dall’altra parte ha sentito chiaramente la mia voce. Secondo Huawei contribuiscono al risultato tre microfoni e un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale che riduce il sottofondo durante la conversazione.

È un vantaggio per chi usa gli in-ear anche per lavoro. Il multipoint permette di alternare una chiamata sullo smartphone a una riunione al computer e la qualità del parlato conta in entrambe le situazioni. Nella fascia economica capita di trovare modelli piacevoli con la musica che faticano a trasmettere la voce con la stessa nitidezza. Nella mia prova i FreeBuds hanno gestito bene anche le conversazioni.

Comfort e stabilità durante lo sport

I 4,3 grammi per lato aiutano a indossarli a lungo. Nelle giornate di prova non mi hanno mai dato fastidio nemmeno dopo parecchie ore. Di solito faccio fatica a tenere qualcosa nelle orecchie per così tanto tempo e ho apprezzato poterli lasciare inseriti anche durante le sessioni più lunghe.

La vestibilità cambia quando ci si muove molto. Il corpo compatto è leggero ma è privo di punti di ancoraggio e gli auricolari mi sono caduti in un paio di occasioni soprattutto mentre facevo sport. Vale la pena provare ognuna delle tre taglie incluse. Un inserto più grande può aderire meglio al condotto e migliorare sia la presa sia l’efficacia dell’ANC.

Connessione, codec e multipoint

Il Bluetooth 6.0 è uno degli aggiornamenti rispetto alla generazione precedente. Con il Galaxy S26 Ultra ho completato l’abbinamento senza intoppi. La novità che fa più differenza durante la giornata è il collegamento simultaneo a due apparecchi anche con sistemi operativi differenti. Chi lavora al computer e continua a ricevere telefonate sullo smartphone può passare dall’uno all’altro senza ripetere l’associazione.

LDAC aggiunge la possibilità di riprodurre musica ad alta qualità da uno smartphone Android compatibile. Con un solo trasduttore e prestazioni acustiche nella media il vantaggio che si riesce a percepire varia soprattutto in base alla sorgente. Per i podcast e per lo streaming a risoluzione standard AAC è già sufficiente e consuma meno batteria.

Credits: TecnoAndroid

Prezzo e posizionamento

Gli Huawei FreeBuds SE 5 MAX costano 79 euro di listino e sono in vendita in Italia su Amazon in bianco, blu e nero. La promozione del Black Friday abbassa la cifra a 49 euro fino al 30 novembre 2026. Con il codice HUAWEISE10 si arriva a 39 euro. Nei primi giorni il blu che ho provato compariva a catalogo ma non era sempre subito acquistabile. Su Amazon è indicata anche una garanzia del produttore di 30 mesi. Prezzi e disponibilità possono variare.

Per la prova ho usato la variante blu disponibile su Amazon. Le specifiche complete si possono consultare sulla pagina ufficiale del modello.

Il rapporto tra dotazione e costo è il pregio che metto al primo posto già a listino. Con il ribasso del lancio diventa ancora più conveniente avere nello stesso paio un ANC efficace, una lunga durata della batteria, LDAC e il multipoint. In questo segmento spesso si deve fare a meno di almeno una di queste funzioni. Rispetto agli in-ear che costano ancora meno ho apprezzato soprattutto l’attenuazione del sottofondo e la possibilità di lasciar passare più giorni tra una carica e l’altra.

Rispetto alle proposte più costose le rinunce riguardano soprattutto la qualità d’ascolto e qualche funzione accessoria. Nelle specifiche rimane fuori la ricarica senza fili per il cofanetto. All’interno della stessa famiglia si può consultare la nostra recensione degli Huawei FreeBuds 6i per valutare un modello di livello superiore. La prova dei FreeBuds 5i mostra invece come Huawei puntasse già sulla convenienza nel 2023.

Tra le alternative di prezzo simile ci sono i SoundPEATS Air6 HS che ho recensito e che adottano un formato semi in-ear con LDAC. Per chi preferisce un modello con ANC ibrido ci sono i SoundPEATS Air5 Pro. Salendo sensibilmente con la spesa si trovano gli OPPO Enco X4 con doppio driver e tuning Dynaudio.

Il mio verdetto

Gli Huawei FreeBuds SE 5 MAX mi hanno convinto soprattutto per come attenuano i rumori che incontro ogni giorno. In metropolitana e in macchina l’isolamento è risultato superiore alle mie aspettative. L’ascolto dell’ambiente resta naturale quando attivo la trasparenza. Le telefonate sono chiare e la durata della batteria è quella che mi aspettavo leggendo le specifiche.

Li consiglierei a chi trascorre molte ore fuori casa tra tragitti, ufficio e università e vuole un ANC affidabile a un costo accessibile. La riserva di carica permette di riporli la sera senza dover cercare subito una presa. Sono adatti anche a chi passa da una conversazione sul telefono a una riunione al computer e può sfruttare il collegamento simultaneo.

Chi li comprerebbe soprattutto per lo sport dovrebbe dare più peso alla tenuta quando i movimenti si fanno bruschi. Chi mette al primo posto la qualità sonora può orientarsi su modelli più specializzati. In entrambi i casi si trovano prodotti pensati per queste esigenze anche se in genere richiedono una spesa più alta.

Il limite più evidente rimane la stabilità durante l’attività fisica. La riproduzione è onesta e si presta bene a musica e podcast senza lasciare un’impressione particolare. Li vedo bene per il pendolare o lo studente che vuole attenuare il sottofondo del tragitto e ascoltare quello che preferisce per vari giorni prima di collegare il cavo.

A 79 euro li considero un acquisto sensato. Con la promozione di lancio sono tra le proposte più economiche con una cancellazione del rumore che ho trovato davvero efficace.

Huawei FreeBuds SE 5 MAX 8.0/10 Huawei FreeBuds SE 5 MAX offrono ANC fino a 52 dB, LDAC, multipoint e fino a 80 ore di autonomia a un prezzo da fascia d'ingresso. Ottimi per pendolari e studenti, meno per lo sport per via della tenuta. Pro ANC efficace sui mezzi e negli ambienti di lavoro e studio Autonomia fino a 80 ore con custodia, in linea con le specifiche Materiali solidi e auricolari leggeri da 4,3 g Voce nitida in chiamata LDAC, multipoint e Bluetooth 6.0 a prezzo d'ingresso Contro Tenuta incerta durante l'attività fisica Resa sonora equilibrata ma senza guizzi Cavo USB-C non incluso App Android fuori dal Play Store IP55 solo sugli auricolari

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ ANC efficace sui mezzi e negli ambienti di lavoro e studio

✓ Autonomia fino a 80 ore con custodia, in linea con le specifiche

✓ Materiali solidi e auricolari leggeri da 4,3 g

✓ Voce nitida in chiamata

✓ LDAC, multipoint e Bluetooth 6.0 a prezzo d'ingresso − Contro × Tenuta incerta durante l'attività fisica

× Resa sonora equilibrata ma senza guizzi

× Cavo USB-C non incluso

× App Android fuori dal Play Store

× IP55 solo sugli auricolari

Fonte: TecnoAndroid