Il destino di Black Doves 3 è diventato in pochissimo tempo una delle domande più frequenti tra gli spettatori che hanno appena chiuso l’ultimo episodio dei nuovi capitoli. La seconda stagione di Black Doves è infatti disponibile su Netflix e, come spesso accade quando una storia riesce a catturare il pubblico, la curiosità si è spostata subito su quello che potrebbe arrivare dopo. Al momento il rinnovo per una terza tornata di episodi non è stato ancora ufficializzato, ma sul futuro della serie ci sono comunque aggiornamenti importanti.

Il quadro è quindi meno netto di quanto molti appassionati vorrebbero. Da una parte c’è una serie televisiva appena tornata sugli schermi con nuovi episodi, dall’altra c’è l’assenza di un annuncio formale che metta nero su bianco la prosecuzione. In mezzo si colloca tutto quello che è emerso nelle ultime ore e che contribuisce a delineare meglio il percorso del titolo.

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La seconda stagione di Black Doves è già su Netflix

Partiamo da ciò che è certo. I nuovi episodi di Black Doves sono già accessibili sulla piattaforma di streaming on demand, quindi chiunque abbia un abbonamento attivo può recuperarli senza dover aspettare ulteriori uscite. Questo è il punto fermo da cui partire per qualsiasi ragionamento sul seguito, perché il ritorno della serie conferma che il progetto è vivo e che il servizio ha creduto nel prodotto almeno per un secondo ciclo.

Per chi ha seguito la prima annata, l’arrivo del nuovo capitolo rappresenta un passaggio naturale. Per chi invece si avvicina adesso al titolo, la disponibilità di entrambe le stagioni sul catalogo di Netflix rende possibile una visione completa e continuativa, senza buchi o attese tra un blocco di episodi e l’altro. Ed è proprio questa possibilità di vedere tutto di fila che spesso spinge il pubblico a chiedersi, una volta arrivato ai titoli di coda, se la storia avrà ancora spazio per andare avanti.

Black Doves 3 e il nodo del rinnovo

Sulla terza stagione la situazione va raccontata con precisione. Non esiste, almeno per ora, una comunicazione ufficiale che confermi la produzione di Black Doves 3. Questo però non significa che il discorso sia chiuso, né che il progetto sia stato accantonato. Semplicemente manca ancora quel tassello che trasforma un’ipotesi in una certezza, cioè l’annuncio formale del rinnovo.

Il dettaglio più interessante sta proprio qui. Pur senza la conferma definitiva, sul futuro della serie ci sono novità rilevanti da segnalare, segno che attorno al titolo il lavoro e l’attenzione non si sono fermati con l’uscita della seconda stagione. Per gli spettatori si tratta di un elemento non da poco, perché indica che la questione del seguito è tutt’altro che archiviata.

Chi spera di rivedere i protagonisti sullo schermo deve quindi muoversi tra due piani diversi. C’è quello ufficiale, dove ancora non compare alcun via libera, e c’è quello degli aggiornamenti, che invece lasciano intendere un interesse concreto verso la prosecuzione della storia. Due livelli che non si contraddicono ma che vanno letti insieme per avere un’idea più chiara di dove si trovi oggi Black Doves. Quel che si può dire con sicurezza è che la seconda stagione di Black Doves è ora disponibile su Netflix, che il rinnovo per Black Doves 3 non è stato ancora ufficializzato e che, nonostante questo, sul futuro della serie sono arrivati aggiornamenti importanti.

Fonte: TecnoAndroid