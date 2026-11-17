Gli attacchi informatici potenziati dall’intelligenza artificiale sono ormai una minaccia concreta e, secondo Gianni Cuozzo, l’Italia e l’Europa si trovano totalmente impreparate ad affrontarli. Il fondatore e CEO di Exein lancia un avvertimento chiaro: l’IA sta accelerando le offensive digitali e allo stesso tempo le sta democratizzando, rendendo più rapido e più accessibile un lavoro che fino a poco tempo fa richiedeva tempi lunghi e competenze molto specifiche.

Il punto di partenza è quanto accaduto di recente nel nostro Paese. Una serie di attacchi informatici, arrivati insieme a falsi allarmi bomba, ha mostrato senza troppi giri di parole quanto l’Italia sia vulnerabile sul fronte della sicurezza informatica. Non si parla quindi di un rischio teorico o di un’ipotesi da studiare a tavolino, ma di episodi già avvenuti che hanno messo in evidenza tutte le fragilità del sistema. Ed è proprio da qui che parte il ragionamento di Cuozzo, che guarda al ruolo crescente dell’IA in questo genere di operazioni.

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Dai mesi alle ore, la nuova velocità degli attacchi

L’aspetto che colpisce di più riguarda i tempi. Secondo il numero uno di Exein, l’intelligenza artificiale avrebbe ridotto in modo drastico il tempo necessario per individuare le vulnerabilità e preparare un’offensiva. Quello che prima richiedeva mesi, o in certi casi addirittura anni, oggi può essere fatto in poche ore. Un cambio di passo enorme, che altera gli equilibri tra chi attacca e chi si trova a doversi difendere.

Per capire la portata del problema basta ragionare su cosa significhi questa accelerazione. Scovare una falla e costruirci sopra un’azione offensiva efficace era un lavoro lungo e paziente. Se quella fase si comprime fino a durare poche ore, anche il margine a disposizione di chi protegge reti e sistemi si restringe nella stessa misura. In pratica le minacce informatiche corrono molto più veloci, e la capacità di reazione deve adeguarsi a un ritmo del tutto diverso rispetto al passato.

C’è poi l’altro elemento sottolineato da Cuozzo, cioè la democratizzazione degli attacchi. Detto in modo semplice, capacità che un tempo erano appannaggio di pochi diventano alla portata di molti più soggetti grazie all’IA. Il risultato è che il campo di chi può tentare un’incursione digitale si allarga, e con esso cresce la pressione su infrastrutture e organizzazioni che già oggi faticano a tenere il passo.

Coordinamento, autonomia tecnologica e controlli sui fornitori

Davanti a uno scenario del genere, Cuozzo indica tre direzioni su cui lavorare. La prima è un maggiore coordinamento, perché una difesa che procede in ordine sparso fatica a reggere il confronto con attacchi sempre più rapidi. La seconda riguarda l’autonomia tecnologica, un tema che tocca da vicino sia l’Italia sia l’Europa nel suo complesso e che ha a che fare con la capacità di contare su strumenti e competenze propri.

La terza indicazione riguarda i controlli sui fornitori. Anche questo è un passaggio centrale nella visione del fondatore di Exein, dato che la protezione di un sistema non dipende soltanto da chi lo gestisce ma da tutta la catena di soggetti che contribuiscono a farlo funzionare. Secondo Cuozzo è proprio su questi tre fronti, coordinamento, autonomia tecnologica e verifiche sui fornitori, che bisogna intervenire per rispondere a un’IA capace di trasformare in poche ore un lavoro che prima richiedeva mesi o anni.

Fonte: TecnoAndroid