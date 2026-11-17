Il nome di Charlie Cox e quello di Daredevil sono ormai legati a doppio filo nella memoria dei fan Marvel, eppure le cose sarebbero potute andare in modo molto diverso. È stato lo stesso attore a ricordarlo nelle ultime ore, spiegando che un vecchio progetto dedicato all’avvocato cieco di Hell’s Kitchen avrebbe potuto avere un altro protagonista. Una rivelazione che ha riacceso subito il dibattito tra gli appassionati, spaventati anche solo dall’ipotesi di un recasting del personaggio.

La reazione del pubblico è stata piuttosto netta e non ha lasciato molto spazio alle interpretazioni. Tanti spettatori hanno rivolto alla Marvel un appello quasi accorato, chiedendo di non mettere mano a una scelta che considerano intoccabile. Per una larga fetta della community la versione portata sullo schermo da Cox resta quella di riferimento, e l’idea che qualcun altro possa indossare quel costume viene vissuta come uno scenario da evitare a ogni costo.

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Un ritorno tutt’altro che scontato

Per capire perché la questione tocchi un nervo scoperto bisogna fare un passo indietro. Dopo le tre stagioni il futuro dell’eroe non era affatto chiaro e il ritorno dell’interprete britannico nei panni del Diavolo di Hell’s Kitchen non poteva certo darsi per acquisito. Proprio su questo aspetto l’attore ha voluto insistere, ricordando come la sua permanenza nel ruolo sia stata tutto fuorché una certezza.

Alla fine il rientro c’è stato davvero ed è diventato una delle soddisfazioni più grandi per chi seguiva le avventure del vigilante fin dagli esordi. Ritrovare lo stesso volto dietro la maschera ha dato agli spettatori la sensazione di una continuità preziosa, ed è anche per questo che la sola parola recasting oggi provoca un certo brivido. Il legame costruito negli anni tra il pubblico e quell’interpretazione si è rafforzato proprio grazie a quel ritorno, e oggi pesa parecchio nel modo in cui i fan guardano a ogni possibile cambiamento.

L’amarezza per Daredevil: Rinascita

Il clima, però, rimane agrodolce. In casa Marvel pesa ancora molto la cancellazione prematura di Daredevil: Rinascita, una decisione che ha lasciato parecchi appassionati con l’amaro in bocca. La serie aveva rappresentato l’occasione per riportare il personaggio sotto i riflettori e il suo stop anticipato ha alimentato un senso di incompiuto difficile da ignorare.

Accanto alla delusione resta comunque un elemento positivo che i fan non hanno dimenticato. Il progetto ha permesso di rivedere Charlie Cox nel ruolo che lo ha reso celebre, riportando sullo schermo quel Matt Murdock che il pubblico aveva imparato ad apprezzare nelle stagioni precedenti. Per molti è stato una sorta di risarcimento dopo anni di attesa e di incertezza sul destino dell’eroe.

È in questo contesto che le parole dell’attore hanno trovato terreno fertile. Ricordare che in passato un altro volto avrebbe potuto vestire i panni di Daredevil ha fatto immaginare a molti uno scenario alternativo, ed è bastato questo per scatenare timori e richieste esplicite rivolte allo studio. Il messaggio arrivato dalla rete è piuttosto chiaro e riguarda soprattutto il futuro, con la speranza che nessuna scelta metta in discussione l’interprete scelto per il ruolo. I fan, intanto, continuano a dirsi legati alla versione di Cox e a considerarla una presenza irrinunciabile per il personaggio. Il suo racconto sul vecchio progetto, con un protagonista diverso da lui, ha ricordato a tutti quanto quella permanenza nel ruolo del Diavolo di Hell’s Kitchen non fosse affatto garantita.

Fonte: TecnoAndroid