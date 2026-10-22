OPPO Enco X4, audio Dynaudio e ANC adattiva con IA

Audio lossless, cancellazione del rumore intelligente e funzioni basate sull’intelligenza artificiale: OPPO Enco X4 arrivano in Italia con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’ascolto quotidiana, dai viaggi alla creazione di contenuti. I nuovi auricolari true wireless di fascia alta nascono dalla collaborazione con Dynaudio, che firma la componente acustica, e introducono un sistema di cancellazione attiva del rumore adattiva capace di reagire ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Tra le novità figurano anche il supporto all’audio lossless tramite LHDC Lossless, la traduzione in tempo reale e l’integrazione con Google Gemini.

Doppio driver e audio lossless: la collaborazione con Dynaudio

Il cuore degli OPPO Enco X4 è un sistema acustico a doppio driver, composto da un woofer con diaframma TRF da 11 mm e da un tweeter planare da 6 mm. Ogni componente dispone di un DAC dedicato, così da gestire separatamente le diverse frequenze e migliorare la resa complessiva.

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La collaborazione tra OPPO e Dynaudio, arrivata al settimo anno consecutivo, si traduce anche in cinque profili audio esclusivi. Gli utenti possono scegliere quello più adatto ai propri gusti e al genere musicale ascoltato, personalizzando l’esperienza senza rinunciare alla fedeltà della registrazione originale.

Credits: TecnoAndroid

Un’altra novità importante riguarda il supporto all’audio lossless wireless, una prima per gli auricolari TWS del marchio. Abbinando Enco X4 a uno smartphone della serie OPPO Find X10, la tecnologia LHDC Lossless consente di raggiungere una velocità di trasmissione fino a 2,3 Mbps e una qualità di 24 bit a 48 kHz. Gli auricolari sono inoltre certificati Hi-Res Audio Wireless e supportano l’audio spaziale cross-ecosystem, progettato per creare un ambiente sonoro tridimensionale durante l’ascolto di musica e la visione di film. Questa funzione è compatibile con dispositivi Android, iOS e Windows, mentre la disponibilità delle singole funzionalità può variare in base al dispositivo utilizzato.

La cancellazione del rumore si adatta all’ambiente

Per chi utilizza gli auricolari soprattutto sui mezzi pubblici o durante gli spostamenti, OPPO punta sulla nuova AI Adaptive ANC. Il sistema combina gommini Low-Strain Noise-Cancelling, tre microfoni, una NPU a 6 nm e algoritmi aggiornati per regolare la cancellazione del rumore in base alla situazione.

Secondo i dati dichiarati da OPPO, le prestazioni complessive di cancellazione del rumore sono fino al 100% superiori rispetto agli Enco X3s. Il miglioramento arriva fino al 30% nella gamma di frequenze delle voci umane, un aspetto particolarmente rilevante negli ambienti affollati, dove le conversazioni circostanti possono disturbare l’ascolto.

La modalità adattiva riconosce contesti come metropolitane, autobus, taxi e aerei, modificando automaticamente il livello di isolamento in risposta ai rumori presenti. L’obiettivo è evitare che l’utente debba intervenire continuamente sulle impostazioni quando passa da un ambiente silenzioso a uno particolarmente rumoroso. Anche le chiamate beneficiano di un sistema dedicato. La tecnologia AI Clear Call combina i tre microfoni con un VPU a conduzione ossea per acquisire la voce con maggiore precisione e ridurre i disturbi ambientali, migliorando la comprensibilità delle conversazioni anche in presenza di traffico o folla.

Traduzione in oltre 30 lingue e accesso a Gemini

Credits: TecnoAndroid

Gli OPPO Enco X4 non si limitano alla riproduzione musicale. Tra le funzioni più interessanti c’è AI Live Translation, che supporta traduzione e interpretazione in tempo reale in oltre 30 lingue, con l’obiettivo di facilitare le conversazioni durante i viaggi e gli incontri internazionali. La disponibilità effettiva dipende però dallo smartphone utilizzato: la funzione è prevista su alcuni dispositivi OPPO con ColorOS 15.0.1 o versioni successive e può variare in base al mercato.

Gli auricolari introducono inoltre il supporto all’attivazione vocale di Google Gemini. Quando sono collegati a un dispositivo compatibile, basta pronunciare «Hey Google» per richiamare l’assistente senza dover prendere in mano il telefono. La connettività si affida al Bluetooth 6.1, affiancato dalla funzione Smart Bluetooth Dual Connection Across Systems, che permette di collegare contemporaneamente due dispositivi anche appartenenti a ecosistemi differenti. Alcune funzionalità avanzate di connessione intelligente richiedono tuttavia smartphone OPPO o OnePlus compatibili.

Funzioni per creator, comfort e autonomia

OPPO ha pensato anche a chi registra video e crea contenuti direttamente dallo smartphone. La funzione Clear Audio Recording, supportata da Dolby, punta a catturare un suono stereo più immersivo, con una resa spaziale e una direzionalità più naturali. L’esperienza è ottimizzata per gli smartphone della serie OPPO Find X, in particolare per Find X10 e modelli successivi.

Tra le altre novità compare Neck Monitoring, una funzione progettata per aiutare a riconoscere il mantenimento prolungato di posture scorrette del collo e incoraggiare abitudini più attente durante l’utilizzo quotidiano. Sul fronte del comfort, i gommini Low-Strain Noise-Cancelling sono progettati per favorire una vestibilità stabile anche durante sessioni prolungate. La certificazione IP55 offre protezione contro polvere e getti d’acqua, pur senza rendere gli auricolari impermeabili in ogni condizione.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 13 ore con una singola carica e fino a 53 ore considerando anche la custodia di ricarica. I valori effettivi possono naturalmente variare in funzione del volume, della cancellazione del rumore e delle altre funzioni utilizzate.

Prezzi e disponibilità in Italia

Gli OPPO Enco X4 sono disponibili dal 21 ottobre 2026 nelle colorazioni Glacier White e Aurora Violet sullo store ufficiale OPPO al prezzo consigliato di 219,99 euro. Nei giorni successivi arriveranno anche presso i principali rivenditori di elettronica di consumo.

Fonte: TecnoAndroid