Ho usato per un mese la Ninja CRISPi DualZone, la friggitrice ad aria a doppia zona con due vasche in vetro da 3,8 litri: cottura a vista, Smart Finish, coperchi per il meal prep e il confronto con la COSORI Dual Blaze Twinfry Compact.

Una friggitrice ad aria a doppio cestello di solito la giudichi a cottura finita. Apri il cassetto, guardi, richiudi e speri di non aver perso troppo calore. Con la Ninja CRISPi DualZone a 8 funzioni in vetro il punto di partenza cambia perché entrambi i recipienti sono trasparenti e il cibo resta sotto gli occhi dal primo all’ultimo minuto. Sembra un dettaglio estetico. Dopo un mese di uso intensivo posso dire che non lo è.

L’idea che ha reso popolare la prima CRISPi è la possibilità di cuocere, servire e conservare nello stesso recipiente di vetro. Ninja l’ha portata nel formato DualZone che il marchio usa da anni sulle sue friggitrici con cestelli in metallo. Il risultato sono due vasche CleanCrisp da 3,8 litri ciascuna per un totale di 7,6 litri sotto un unico corpo riscaldante da 2.860 W con otto programmi di cottura e le funzioni Smart Finish e Match Cook per coordinare le due zone.

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L’unità che ho provato è la variante Avorio, codice DD102EUIV2. L’ho acquistata personalmente e l’ho usata per circa un mese come friggitrice principale di casa, con pranzi e cene per due persone, piatti completi nei due vani, qualche lievitato, un dolce e una sessione di essiccazione. Non ho fatto prove di laboratorio con termocoppie o fonometri. Le valutazioni sulle prestazioni nascono dall’esperienza in cucina. Per tenere d’occhio i consumi ho usato una presa smart.

A chi interessa un prodotto del genere? Soprattutto a chi cucina spesso due preparazioni diverse nello stesso pasto, a chi organizza il meal prep della settimana e a chi ha sempre guardato con sospetto i cestelli antiaderenti. È meno adatta a una cucina piccola. Pesa oltre 14 chili e occupa un angolo del piano di lavoro tutto per sé.

Il giudizio è positivo. La CRISPi DualZone cuoce in modo uniforme, il vetro serve davvero e la pulizia è tra le più semplici che abbia visto su una friggitrice ad aria. Il prezzo di listino però è alto e il peso è un compromesso che va messo in conto prima dell’acquisto. La variante Avorio che ho provato è disponibile anche come Ninja CRISPi DualZone Avorio su Amazon.

Unboxing e dotazione

La scatola è grande e pesante come ci si aspetta dalla dotazione. L’imballaggio mi è sembrato curato e solido. Protegge bene sia il corpo dell’apparecchio sia i due recipienti di vetro spesso e tutto è arrivato in ordine. Non ho trovato graffi, scheggiature o pezzi fuori posto.

La dotazione è essenziale ma completa rispetto all’uso previsto. Oltre all’unità principale ci sono due contenitori in vetro CleanCrisp da 3,8 litri, due coperchi per la conservazione degli alimenti e due piastre antiaderenti rimovibili da posizionare sul fondo di ciascuna vasca. La scheda ufficiale di Ninja indica anche una guida creativa con spunti e ricette.

I coperchi sono l’elemento che distingue di più questa confezione da quella di una friggitrice a cassetti tradizionale. Non servono durante la cottura, ma trasformano i recipienti in vaschette da frigorifero. Su un prodotto venduto come friggitrice possono sembrare un accessorio secondario. Li ho sfruttati spesso perché permettono di cucinare, chiudere e riporre senza travasare nulla.

Nella confezione c’è tutto l’indispensabile. Chi vuole cuocere torte o sformati di forma precisa dovrà procurarsi un piccolo stampo adatto alle misure della vasca come ho fatto io per la torta di mele. Per il resto la dotazione è adeguata a un modello di fascia alta e non dà l’impressione di essere stata ridotta per risparmiare.

Design, materiali ed ergonomia

La prima cosa che si nota appoggiandola sul piano è l’ingombro. La CRISPi DualZone misura circa 42,4 cm di larghezza, poco meno di 30 cm di profondità e altrettanti di altezza. Sono misure in linea con una friggitrice a doppio cassetto da 7,6 litri, ma il peso cambia la percezione. Con entrambe le vasche inserite si arriva a 14,06 kg secondo i dati ufficiali, una cifra da piccolo forno più che da friggitrice ad aria.

Gran parte di quel peso è vetro. I recipienti sono spessi e solidi e danno un’impressione di qualità che i cestelli in metallo verniciato raramente trasmettono. Li ho maneggiati per un mese e lavati in lavastoviglie più volte e non ho riscontrato scheggiature o opacizzazioni. Il rovescio della medaglia è che una vasca piena di pollo e patate si sente in mano appena la sfili. Nulla di ingestibile, ma serve un minimo di attenzione in più rispetto a un cassetto leggero.

Ninja ha risolto bene la parte più delicata dell’inserimento. I contenitori scorrono su guide autoallineanti e l’aggancio risulta fluido e preciso. I recipienti entrano e si bloccano senza cercare la posizione giusta o forzare. È un dettaglio che conta più di quanto sembri perché un sistema impreciso con 3 o 4 chili di vetro caldo in mano diventerebbe presto fastidioso. Le basi con maniglie integrate permettono di appoggiare le vasche anche fuori dall’elettrodomestico senza un sottopentola dedicato.

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Sul piano estetico la variante Avorio è sobria e si inserisce bene in una cucina chiara. Il corpo in plastica ospita il pannello comandi in alto sul fronte e i due vani affiancati sotto. Da spenta sembra più un piccolo elettrodomestico da credenza che una friggitrice tradizionale e i recipienti a vista contribuiscono a questa impressione.

La domanda è dove metterla. Con quel peso non è un apparecchio da spostare ogni sera dal pensile al piano di lavoro. Serve quindi una posizione fissa. Calcolate i circa 42 cm di larghezza, lo spazio per sfilare le vasche in avanti e un po’ di margine sul retro per le uscite d’aria. La scheda tecnica indica un cavo di circa 64 cm. È sufficiente con una presa vicina e un po’ corto se pensavate di collocarla più lontano.

La manutenzione esterna non richiede attenzioni particolari. Il corpo si pulisce con un panno umido. Il grasso è rimasto nei recipienti e non ho trovato schizzi all’esterno.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Ninja CRISPi DualZone a 8 funzioni in vetro Variante testata Avorio, DD102EUIV2 Altre colorazioni in Italia Blu Cyber (DD102EUBL1), Rosa (DD102EUPK1), Pietra/Oro (DD103EUSD1) Capacità 7,6 litri totali (2 contenitori da 3,8 litri) Materiale contenitori Vetro CleanCrisp privo di PFAS, resistente agli shock termici Potenza 2.860 W (12 A) Programmi Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Recrisp, Dehydrate, Keep Warm, Prove Funzioni DualZone Smart Finish, Match Cook Temperatura fino a 240 °C Comandi Pulsanti fisici e manopola, display digitale Dimensioni 42,42 x 29,79 x 29,39 cm Peso 14,06 kg Lunghezza cavo circa 64 cm Lavabili in lavastoviglie Contenitori in vetro, piastre antiaderenti, coperchi In confezione Friggitrice, 2 contenitori in vetro, 2 coperchi per la conservazione, 2 piastre antiaderenti Garanzia 2 anni Prezzo di listino 329,99 euro

Tecnologia DualZone con Smart Finish e Match Cook

Il principio è quello di tutte le friggitrici ad aria. Una resistenza scalda l’aria e una ventola la spinge ad alta velocità attorno al cibo e la superficie si asciuga e si dora prima che l’interno perda umidità. La differenza della tecnologia DualZone è che le due zone lavorano in modo indipendente, con programma, temperatura e durata impostabili per ciascun vano. In pratica si può arrostire il pollo a sinistra mentre a destra le patate cuociono in Air Fry a una temperatura diversa.

Sopra questa base Ninja aggiunge due modalità per gestire i vani. Smart Finish sfalsa le partenze per far finire insieme le due preparazioni. Se imposto 30 minuti da una parte e 25 dall’altra, la macchina parte con il ciclo più lungo e avvia il secondo quando serve. Match Cook copia le impostazioni di una zona sull’altra per cuocere una porzione doppia dello stesso alimento.

Sono state le due funzioni che ho usato di più perché giustificano la scelta di una doppia zona. Smart Finish elimina il calcolo mentale che con una friggitrice singola faccio ogni volta che devo capire quando aggiungere le patate dopo aver messo a cuocere la carne. Match Cook torna utile quando una sola zona non basta come quando preparo le patatine per più persone.

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Il ruolo delle piastre rialzate è meno appariscente ma importante. Sollevano il cibo dal fondo del recipiente e permettono all’aria di passare anche sotto per evitare che la parte inferiore resti umida. Secondo la scheda tecnica hanno un rivestimento ceramico. Nell’uso quotidiano le ho trattate come una normale superficie antiaderente, senza utensili metallici né spugne abrasive. Quando invece si cuociono lasagne, frittate o focacce, la piastra si toglie e il recipiente diventa una piccola teglia.

C’è anche un aspetto pratico legato al vetro. Ninja dichiara che il CleanCrisp è privo di PFAS e resistente agli sbalzi termici. Lo stesso recipiente può quindi passare dalla macchina alla tavola e poi in frigorifero con il suo coperchio. Non ho fatto prove estreme di sbalzo termico come passare il vetro caldo sotto l’acqua fredda perché non è un uso che consiglierei con nessun recipiente.

Comandi e programmi

La CRISPi DualZone non ha app né connettività. Si gestisce tutto dal pannello frontale con pulsanti fisici, una manopola e un display digitale. Su un elettrodomestico che si usa con le mani unte di olio o sporche di pangrattato i tasti restano più affidabili delle superfici touch e la manopola rende rapida la regolazione di tempo e temperatura.

La logica è quella delle Ninja a doppia zona. Si selezionano il vano e il programma, si regolano i parametri e si avvia. Prima di partire si può attivare Smart Finish o Match Cook. Chi ha già usato una Ninja a doppio cassetto si orienta subito. Per gli altri basta una lettura del manuale per capire l’ordine dei passaggi con Smart Finish.

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Gli otto programmi sono Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Recrisp, Dehydrate, Keep Warm e Prove. Nel quotidiano ho scelto soprattutto Air Fry, Roast e Max Crisp. Ho scelto quest’ultimo quando volevo un risultato più croccante come con le patatine surgelate. Bake, Prove e Dehydrate li ho provati con ricette specifiche e funzionano, ma non sono quelli che userei tutti i giorni. Su Recrisp e Keep Warm ho fatto troppo poche prove per esprimere un giudizio articolato.

Consumi e rumorosità

Ho monitorato la macchina con una presa smart. Gli assorbimenti rilevati erano elevati e coerenti con i 2.860 W dichiarati soprattutto quando entrambi i vani erano attivi. Era prevedibile con due vani che possono lavorare fino a 240 °C.

Questo ha una conseguenza concreta nelle case italiane, dove il contratto più diffuso è da 3 kW. Una friggitrice che può avvicinarsi ai 2,9 kW lascia pochissimo margine. Se nello stesso momento parte la lavatrice, il forno o un bollitore, il rischio di far scattare il contatore è reale. Durante la prova il contatore non è scattato. Il rischio va considerato soprattutto se pensate di accendere più elettrodomestici insieme.

Per capire come si comporta nei pasti quotidiani ho preso come riferimento il forno elettrico anziché una friggitrice singola da 1.500 W. Per un pasto per due o un menu completo diviso su due zone la CRISPi DualZone lavora su volumi molto più piccoli e con tempi più brevi rispetto a un forno tradizionale, che va preriscaldato e scaldato tutto anche per due cosce di pollo.

La rumorosità è moderata. Si sente un rumore di ventola costante senza fischi o vibrazioni anomale. Con entrambe le zone in funzione si sente senza diventare fastidioso. È una valutazione a orecchio senza misurazioni in decibel.

Test sul campo

Nel mese di prova ho cucinato soprattutto per due persone. Ho alternato pasti completi nei due vani e ricette singole in una sola vasca. Ho annotato programmi, temperature e tempi di ogni preparazione così da poter confrontare i risultati con le aspettative. Qui sotto racconto cosa ho cucinato e come è andata.

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Piatti completi su due zone

Il banco di prova più naturale per una doppia zona è il pasto completo. Ho iniziato dal classico pollo croccante con patate al rosmarino. Ho condito due cosce con olio, rosmarino, paprika e sale e le ho messe nella zona 1 in Roast a 190 °C per 30-35 minuti. Nella zona 2 ho cotto 400 grammi di patate a spicchi in Air Fry a 200 °C per 23-27 minuti. Con Smart Finish attivo le patate sono partite più tardi e i due piatti erano pronti insieme. A metà cottura ho girato il pollo e mescolato le patate. Poi ho verificato che la carne avesse raggiunto 74 °C al cuore.

Stessa logica per le cotolette di pollo con patatine. Ho impanato due fettine da 130 grammi con uovo e pangrattato e le ho cotte sulla piastra antiaderente con un velo di olio spray in Air Fry a 190 °C per 13-17 minuti. Nell’altra vasca ho messo 350 grammi di patatine surgelate con Max Crisp per 14-18 minuti. Era tutto pronto insieme e anche stavolta ho controllato che il pollo fosse a 74 °C al cuore. È il tipo di piatto per cui ho scelto più spesso Max Crisp quando cercavo la massima croccantezza.

Con le polpette di carne e peperoni ho lavorato su tempi più ravvicinati. Ho cotto 300 grammi di macinato con uovo, pangrattato, parmigiano e prezzemolo in Air Fry a 190 °C per 14-18 minuti e due peperoni a strisce in Roast alla stessa temperatura per 18-22 minuti. Ho usato ancora Smart Finish. A metà ciclo ho girato le polpette e alla fine ho controllato che la carne fosse cotta.

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Pesce

Il pesce perdona poco e mette alla prova la precisione dei tempi. Il salmone al limone con zucchine ha richiesto due filetti da 150 grammi insaporiti con limone, olio e timo in Air Fry a 180 °C per 10-13 minuti. Per le zucchine a rondelle spesse ho usato Roast a 190 °C per 14-17 minuti. Ho sincronizzato i programmi e verso la fine ho potuto controllare il colore del salmone attraverso il vetro senza aprire e disperdere calore.

La ricetta più veloce è stata quella dei gamberi gratinati con pomodorini. Ho passato 300 grammi di gamberi sgusciati in una panatura leggera di pangrattato, prezzemolo e olio e li ho cotti in Air Fry a 190 °C per 7-10 minuti. Per i 250 grammi di pomodorini con sale e origano ho usato Roast a 180 °C per 12-15 minuti. I gamberi sono pronti quando diventano del tutto opachi e attraverso il vetro si vede quando è il momento di tirarli fuori.

Primi e piatti al forno

Quando si toglie la piastra il recipiente diventa una piccola pirofila. Ho preparato due porzioni di lasagne componendo gli strati direttamente nella pirofila con 150 grammi di sfoglie fresche, 200 grammi di ragù già cotto, 200 ml di besciamella, 100 grammi di mozzarella e parmigiano. Ho usato Bake a 170 °C per 25-30 minuti. L’accortezza è coprire bene la sfoglia con il condimento per evitare che i bordi si secchino. Quando la pasta è morbida e la superficie gratinata si può portare la pirofila direttamente in tavola.

La parmigiana di melanzane ha richiesto due programmi in sequenza. Prima ho cotto le fette di una melanzana grande in Air Fry a 190 °C per 12 minuti girandole una volta. Poi ho tolto la piastra e composto gli strati con passata, mozzarella e parmigiano. Ho finito in Bake a 180 °C per 18-22 minuti. Il passaggio in Air Fry sostituisce la frittura o la griglia delle melanzane e l’intera ricetta si fa nella stessa vasca.

Per la frittata alta con spinaci e formaggio ho usato quattro uova, 100 grammi di spinaci già cotti e strizzati, 50 grammi di formaggio e un goccio di latte. Ho versato il composto nella vasca leggermente unta senza piastra e ho impostato Bake a 170 °C per 18-23 minuti. Anche qui il vetro mi ha permesso di seguire la crescita e la doratura e ho tirato fuori la frittata quando il centro era completamente rappreso.

Lievitati

Con pizza margherita e focaccia al rosmarino ho voluto capire se Prove fosse una funzione reale o un’aggiunta da elenco. Per la pizza ho preparato un impasto con 250 grammi di farina, 160 ml d’acqua, 3 grammi di lievito secco e 5 di sale. L’ho fatto lievitare con Prove a 30 °C per 45-60 minuti e l’ho diviso in due pizzette adatte alle misure delle vasche. Le ho cotte in Bake a 200 °C per 12-16 minuti aggiungendo la mozzarella negli ultimi 4-5 minuti per non bruciarla.

La focaccia ha seguito un procedimento simile con un impasto più idratato. Ho usato 175 ml d’acqua per gli stessi 250 grammi di farina. Dopo la lievitazione con Prove ho trasferito l’impasto nella vasca ben unta senza piastra e l’ho lasciato crescere ancora un po’. Ho fatto i classici buchi con le dita e aggiunto olio e rosmarino. Infine ho usato Bake a 190 °C per 18-23 minuti fino a doratura. Prove fa lievitare l’impasto in un ambiente controllato anche quando la cucina è fredda, ma le misure dei recipienti impongono pizzette e focacce piccole. Chi pensa di sostituire il forno per la pizza del sabato sera resterà deluso.

Dolce ed essiccazione

Per la torta di mele soffice da quattro porzioni ho usato 120 grammi di farina, 60 di zucchero, un uovo, 60 ml di latte, 35 ml di olio, una mela e 6 grammi di lievito per dolci. Ho versato l’impasto in un piccolo stampo adatto alla vasca e l’ho cotto in Bake a 160 °C per 30-38 minuti. Ho fatto la prova dello stecchino al centro per controllare che uscisse asciutto.

Infine ho preparato le chips di mela alla cannella con Dehydrate a 60 °C per 4-6 ore. Ho tagliato due mele a fettine di circa 2 mm e le ho spolverate di cannella prima di disporle sulle piastre senza sovrapporle. Le chips diventano più croccanti raffreddandosi. Il programma fa il suo lavoro ma i tempi lunghi e la capacità limitata delle piastre la rendono un’opzione occasionale più che un motivo d’acquisto.

Nel complesso la prova ha confermato che i tempi sono in linea con le ricette standard delle friggitrici ad aria e che non è stato necessario scuotere il cibo più del solito. Quasi tutte le ricette erano per due persone. Non ho riempito le vasche al massimo e resta da vedere se a pieno carico l’uniformità sia la stessa.

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Approfondimenti

Capacità effettiva dei due vani da 3,8 litri

I 7,6 litri complessivi sono ripartiti tra due vani fissi da 3,8 litri ciascuno. Per i piatti che ho cucinato per due persone lo spazio è sempre bastato. Con Match Cook si ottiene una porzione doppia dello stesso alimento senza problemi.

Il limite emerge con gli alimenti voluminosi. Un pollo intero di grandi dimensioni, una teglia di pizza tonda o un arrosto lungo non entrano in una vasca da 3,8 litri. In questi casi bisogna adattare la ricetta come ho fatto con le pizzette. Chi cucina spesso pezzi grandi dovrebbe tenerne conto. I due vani sono comodi per preparare portate diverse ma lasciano poco spazio a una pietanza ingombrante.

Uniformità della cottura

Il risultato che mi ha convinto di più è l’uniformità. Le piastre rialzate fanno circolare l’aria anche sotto il cibo e ho ottenuto una doratura regolare sia sulle patate a spicchi sia sulle cotolette impanate. Non ho trovato punti bruciati o crudi nella stessa vasca e il pollo è arrivato ai 74 °C al cuore nei tempi previsti.

Ho continuato a girare o mescolare a metà cottura come su qualsiasi friggitrice ad aria con resistenza superiore e non ho dovuto intervenire più spesso del solito. Con gli alimenti più delicati come il pesce il vetro aiuta a capire quando la superficie è pronta senza aprire.

Il vetro serve davvero o è solo scenografico?

Serve. Dopo un mese di utilizzo non ho dubbi. Vedo a che punto è la doratura senza disperdere calore e riesco a prevedere meglio quando il piatto sarà pronto. È stato decisivo con salmone e gamberi perché un minuto di troppo cambia il risultato. Con la frittata e la focaccia mi ha permesso di seguire la crescita senza interrompere il ciclo.

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Durante la cottura non ho notato schizzi eccessivi né più fumo del solito e il vetro è rimasto trasparente. L’unica eccezione è una leggera condensa nei cicli più lunghi che lascia comunque una buona visuale.

Per chi viene da una friggitrice con finestra d’ispezione nel cassetto, come quella che abbiamo raccontato nella recensione della Cosori Iconic Single, la visuale è più ampia. Qui tutto il recipiente è trasparente e si vedono anche i lati e il fondo del cibo.

Pulizia e manutenzione

È probabilmente l’aspetto in cui la CRISPi DualZone si fa preferire di più rispetto alle friggitrici con cestelli in metallo. I contenitori in vetro e le piastre vanno in lavastoviglie senza problemi. Quando sciacquo i recipienti subito dopo l’uso il grasso non lascia macchie ostinate. Sulle vasche poi non c’è un rivestimento antiaderente che si possa graffiare o consumare nel tempo.

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L’unica attenzione riguarda le piastre antiaderenti che vanno trattate con delicatezza. Tra vasche, piastre e coperchi ci sono più pezzi da lavare rispetto a una friggitrice singola anche se in lavastoviglie la differenza si sente poco.

Coperchi e meal prep

I coperchi sono gli accessori che sfrutto di più quando preparo i pasti in anticipo. Permettono di cuocere, chiudere e riporre in frigorifero senza travasare nulla. Quando serve posso rimettere il recipiente nella macchina e scaldare il pasto. Per chi organizza il menu della settimana è una grande comodità.

Il confronto con la COSORI Dual Blaze Twinfry Compact 8,6L

La friggitrice a doppia zona più vicina che ho provato è la COSORI Dual Blaze Twinfry Compact 8,6L, che ho recensito qualche mese fa. Le due macchine risolvono lo stesso problema con approcci molto diversi.

La COSORI usa un unico cassetto in metallo con rivestimento ceramico e un divisore rimovibile. Inserendolo si ottengono due zone da 4,3 litri. Una volta tolto resta un vano unico da 8,6 litri capace di ospitare pezzi più grandi di quelli che entrano nella Ninja. Ha anche quattro resistenze distribuite sopra e sotto che riducono la necessità di girare il cibo. Pesa circa 8 kg e costa molto meno.

La Ninja permette di vedere meglio il cibo e di pulire con più facilità. Le vasche non hanno rivestimenti e i coperchi servono per conservare gli avanzi. È anche più stretta, circa 42 cm contro gli oltre 48 cm della COSORI con la maniglia, ma pesa molto di più. La COSORI resta convincente per chi cerca un vano più versatile a un costo inferiore. La CRISPi DualZone è più adatta a chi vuole seguire la doratura e usare gli stessi recipienti a tavola e in frigo.

Prezzo e posizionamento

La Ninja CRISPi DualZone a 8 funzioni in vetro ha un prezzo di listino di 329,99 euro sul sito ufficiale italiano, lo stesso per Avorio, Blu Cyber, Rosa e Pietra/Oro. È arrivata in Italia a metà settembre 2026 e il prezzo effettivo ha iniziato presto a scendere come accade spesso con Ninja. Su Amazon la variante Pietra/Oro è stata vista a 249,99 euro poche settimane dopo il lancio. I prezzi cambiano spesso, soprattutto nel periodo del Black Friday. Conviene controllare la pagina ufficiale della CRISPi DualZone Avorio e le offerte del momento.

Siamo nella fascia alta delle friggitrici ad aria a doppia zona. Per lo stesso budget o per molto meno si trovano modelli più leggeri e con vani più flessibili tra cui diversi Ninja con cestelli in metallo, come la Ninja Double Stack XL con i suoi due cassetti sovrapposti. Il sovrapprezzo va soprattutto ai recipienti in vetro. Permettono di seguire la doratura e conservare i pasti senza travasi. Si puliscono facilmente e non hanno rivestimenti antiaderenti.

Rispetto alla COSORI Dual Blaze Twinfry Compact, che si trova indicativamente tra 170 e 190 euro, la differenza supera i 100 euro anche con gli sconti. È uno scarto che ha senso se vetro e coperchi si sfruttano spesso.

La cifra è coerente con la qualità costruttiva e l’esperienza d’uso. L’acquisto per me diventa davvero vantaggioso sotto i 300 euro. A listino pieno è un prodotto per chi sa esattamente cosa vuole. In promozione diventa una scelta molto più facile da consigliare. Per seguire i ribassi può tornare utile anche la nostra raccolta delle friggitrici ad aria in sconto durante il Prime Day per capire quanto scendono di solito i prezzi di Ninja e COSORI.

La variante Avorio che ho provato è disponibile anche come Ninja CRISPi DualZone Avorio su Amazon.

Verdetto

Dopo un mese di uso intensivo la Ninja CRISPi DualZone a 8 funzioni in vetro mi ha convinto. Rende più semplici e prevedibili le cose che si fanno tutti i giorni con una friggitrice a doppia zona. Due pietanze sono pronte insieme e basta uno sguardo per controllare la doratura. I pezzi si lavano in lavastoviglie e gli avanzi vanno in frigo nello stesso recipiente.

La consiglio a famiglie numerose e a chi pratica il meal prep perché è lì che i vani indipendenti e le vasche con coperchio diventano più comodi. È adatta anche a chi diffida dei rivestimenti antiaderenti e preferisce cuocere nel vetro.

Chi ha pochissimo spazio sul piano di lavoro o cerca un modello compatto dovrebbe invece orientarsi altrove. Oltre 14 kg e 42 cm di larghezza non si nascondono in un pensile. Lo stesso vale per chi cucina spesso alimenti voluminosi e troverà più comodo un apparecchio con vano unico o divisore rimovibile. Anche chi ha un contratto da 3 kW e accende spesso più elettrodomestici insieme deve fare i conti con l’assorbimento.

Il vetro resta il punto di forza e Smart Finish rende naturale gestire i due vani. Il compromesso principale riguarda peso e ingombro. Il prezzo è più convincente quando scende sotto i 300 euro.

Lo scenario ideale è una cucina con un angolo da dedicarle e pasti da preparare ogni giorno o da organizzare in anticipo per la settimana. Dopo un mese passato a usarla così aprire un cassetto per controllare la cottura mi sembra già un gesto del passato.

Ninja CRISPi DualZone a 8 funzioni in vetro 8.0/10 Dopo un mese di uso intensivo la CRISPi DualZone convince: il vetro permette di seguire la doratura, Smart Finish coordina bene le due zone e vasche e coperchi passano dal forno al frigo. Pesante e ingombrante, diventa vantaggiosa sotto i 300 euro. Consigliata a famiglie numerose e meal prep. Pro Vetro trasparente per controllare la doratura senza aprire Smart Finish affidabile per far terminare insieme due cotture Cottura uniforme grazie alle piastre rialzate Vasche e piastre lavabili in lavastoviglie Coperchi inclusi per conservare e riscaldare i pasti Contro Oltre 14 kg di peso Ingombro di circa 42 cm sul piano Zone da 3,8 litri separate, poco spazio per un pollo intero 2.860 W impegnativi con contatore da 3 kW Leggera condensa sul vetro nelle cotture lunghe

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Vetro trasparente per controllare la doratura senza aprire

✓ Smart Finish affidabile per far terminare insieme due cotture

✓ Cottura uniforme grazie alle piastre rialzate

✓ Vasche e piastre lavabili in lavastoviglie

✓ Coperchi inclusi per conservare e riscaldare i pasti − Contro × Oltre 14 kg di peso

× Ingombro di circa 42 cm sul piano

× Zone da 3,8 litri separate, poco spazio per un pollo intero

× 2.860 W impegnativi con contatore da 3 kW

× Leggera condensa sul vetro nelle cotture lunghe

Fonte: TecnoAndroid