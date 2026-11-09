Zucchero e demenza: la lezione del razionamento del 1953

Che l’eccesso di zucchero facesse ingrassare era cosa nota da tempo. Adesso però un numero crescente di ricerche indica un legame anche tra zucchero e demenza, con effetti che potrebbero cominciare molti anni prima della comparsa di qualsiasi sintomo. Una delle prove più curiose arriva dalla storia. Nel settembre del 1953 il Regno Unito mise fine al razionamento dello zucchero introdotto durante la Seconda guerra mondiale e quasi da un giorno all’altro il consumo medio giornaliero dei britannici raddoppiò, salendo da circa 41 grammi a oltre 80. Senza volerlo, quel cambiamento ha dato vita a una specie di esperimento naturale che oggi permette di farsi un’idea dell’impatto degli zuccheri sul declino cognitivo.

Zucchero e demenza: cosa ha insegnato il razionamento sul cervello dei bambini

I dati della gigantesca coorte UK Biobank hanno consentito a due gruppi di ricerca diversi di analizzare le conseguenze della fine di quel regime alimentare. Uno studio recente ha preso in esame oltre 64.000 partecipanti, circa 40.000 dei quali avevano vissuto il razionamento durante la vita fetale o nei primi due anni di vita. Aver avuto accesso limitato allo zucchero nei primi mille giorni, e persino nel grembo materno, è risultato associato a un rischio inferiore del 23% di sviluppare demenza per qualsiasi causa. Per l’Alzheimer la riduzione arrivava addirittura al 28%.

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Un secondo lavoro, condotto sulla stessa popolazione, ha osservato che nelle neuroimmagini il cervello di chi era stato esposto al razionamento sembrava più giovane di 0,39 anni rispetto all’età biologica. A questo si aggiungeva un 11% in meno di casi di depressione. Gli stessi autori, insieme all’Accademia americana di neurologia, invitano comunque alla prudenza. La fine del razionamento coincise infatti con un boom economico, con grandi cambiamenti nell’assistenza sanitaria alle madri e con l’arrivo di nuovi alimenti per l’infanzia. L’associazione biologica c’è, ma dimostrare un rapporto diretto di causa ed effetto con studi osservazionali vecchi di 70 anni resta piuttosto complicato.

Il peso delle bevande zuccherate negli adulti

Se nelle prime fasi dello sviluppo l’effetto appare dimostrabile, anche quanto accade in un cervello già formato merita attenzione. Uno studio del 2025 ha seguito 158.000 adulti per dieci anni e ha rilevato un aumento del rischio del 43% confrontando chi consumava più zuccheri liberi con chi ne assumeva meno. L’effetto, oltretutto, sembrava più marcato nelle donne.

Non tutti gli zuccheri però si comportano allo stesso modo. Una ricerca pubblicata nel 2023 ha mostrato che il rischio di demenza cresce in modo quasi lineare con il consumo di bevande zuccherate, mentre non emerge un’associazione significativa quando lo zucchero proviene da cibi solidi. Il dato si sposa con quanto osservato nella storica coorte Framingham, dove un consumo frequente di bibite e succhi zuccherati era correlato a una memoria peggiore e a un volume ridotto dell’ippocampo, la regione cerebrale legata all’apprendimento.

Il ruolo del metabolismo nel danno cerebrale

La spiegazione sembra trovarsi proprio nel metabolismo. Nello studio citato all’inizio, il 25,5% del legame tra zucchero e demenza risultava spiegato dalla comparsa nel corso della vita di diabete di tipo 2 e ipertensione. Il guaio è che il danno prende forma ancora prima che la malattia metabolica si manifesti. Una ricerca del 2013 condotta su persone senza diabete ha infatti stabilito che una glicemia media di 115 mg/dl aumentava il rischio di demenza del 18% rispetto a chi presentava valori leggermente più bassi.

Quando poi il pancreas smette di funzionare a dovere l’orologio cognitivo accelera. Ogni cinque anni di anticipo nella diagnosi di diabete il rischio di demenza sale del 24%. Il quadro intorno al deterioro delle funzioni cognitive resta molto complesso e servirà ancora parecchia ricerca per capire con precisione cosa accade nell’organismo. Tenere sotto controllo lo zucchero appare comunque una delle strategie più efficaci per prevenire il diabete di tipo 2 e l’ipertensione e proteggere così l’apparato metabolico e vascolare, che rappresenta la difesa migliore per un cervello sano.

Fonte: TecnoAndroid