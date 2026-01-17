YouTube TV torna a farsi notare con un aggiornamento mirato all’esperienza d’uso. In queste ore Google ha avviato la distribuzione su larga scala di una nuova versione della Live Guide per le app Android e iOS, introducendo un’interfaccia più densa di informazioni e allineata a quanto già visto sulle smart TV negli ultimi anni. Non si tratta di una rivoluzione funzionale, ma di un intervento grafico e strutturale che migliora sensibilmente la consultazione dei canali in diretta, rendendo la navigazione più veloce e coerente con gli altri dispositivi.

Addio elenco semplice: la guida diventa più completa

Nella precedente implementazione, la sezione Live di YouTube TV si presentava come un elenco essenziale: canali disposti in verticale e un’unica anteprima del contenuto in onda nella parte superiore dello schermo. Un’impostazione funzionale, ma piuttosto limitata per chi utilizza spesso la TV in diretta. Con il nuovo design, Google riprende l’impostazione introdotta sulle TV nel 2023, adattandola al mobile. Le icone dei canali vengono spostate sulla colonna sinistra, mentre al centro e sulla destra trova spazio una griglia più ricca che mostra sia i programmi in onda sia quelli in arrivo nelle ore successive. Il risultato è una guida più leggibile e soprattutto più informativa, che riduce la necessità di entrare e uscire dai singoli canali per capire cosa verrà trasmesso.

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Anteprime, descrizioni e accesso rapido alla diretta

Una delle novità più utili riguarda l’interazione con i programmi. Tenendo premuto su un contenuto, l’app mostra un’anteprima del canale, accompagnata da una descrizione dettagliata e da una serie di azioni rapide. Da qui è possibile aggiungere il programma alla libreria personale, impostare un promemoria o passare immediatamente alla visione del canale o dello show selezionato. Durante la navigazione resta inoltre sempre visibile un pulsante rosso che consente di tornare istantaneamente alla diretta, evitando passaggi inutili. Si tratta di piccoli accorgimenti, ma pensati chiaramente per chi utilizza YouTube TV come alternativa stabile alla TV tradizionale.