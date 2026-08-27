YouTube su iPad, risolto il bug dello schermo vuoto

Chi usa YouTube su iPad e si è ritrovato più volte davanti a uno schermo mezzo vuoto dopo aver chiuso la riproduzione a tutto schermo può tirare un sospiro di sollievo, perché quel fastidioso bug di YouTube è stato sistemato. La conferma arriva direttamente da Google, che ha inserito la correzione nell’ultimo aggiornamento dell’app, già scaricabile da chi era stato colpito dal problema.

Il malfunzionamento era di quelli che non impediscono di guardare i video, ma che rendono l’esperienza decisamente meno piacevole. Bastava entrare in modalità full screen e poi tornare indietro per veder sparire tutto quello che di solito sta sotto al player, vale a dire titolo, descrizione, commenti e in generale i dettagli del video. Al loro posto rimaneva uno spazio bianco, un vuoto che non aveva alcun senso di esistere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa succedeva davvero sotto al player

La parte più irritante della faccenda era la sua ostinazione. Gli elementi dell’interfaccia non tornavano al loro posto nemmeno cambiando video, quindi non serviva a nulla passare al filmato successivo sperando che l’app si riprendesse da sola. Riavviare l’iPad non risolveva. Disinstallare e reinstallare l’applicazione, che di solito è la mossa disperata che funziona quasi sempre, in questo caso non produceva alcun effetto. Il vuoto restava lì, sotto il video, come se quella porzione di schermo fosse stata semplicemente cancellata.

Nel frattempo, gli utenti più pazienti avevano trovato un rimedio artigianale. Ruotare il tablet in verticale e poi di nuovo in orizzontale costringeva l’interfaccia a ricaricarsi, riportando in vita commenti e informazioni. Funzionava, certo, ma è il tipo di soluzione che uno accetta per qualche giorno e poi comincia a detestare. Con il nuovo aggiornamento YouTube quel passaggio dovrebbe diventare superfluo, perché il problema viene affrontato alla radice e non aggirato.

Un player che intanto cambia forma

La correzione non arriva da sola. Le ultime versioni dell’app portano con sé un altro piccolo ritocco all’interfaccia del player video, che negli ultimi tempi è stato oggetto di modifiche piuttosto frequenti. In particolare cambia il modo in cui si scorre avanti e indietro all’interno di un filmato, quindi anche chi non aveva mai incontrato il bug noterà comunque qualcosa di diverso appena aprirà l’app.

È una dinamica che chi segue da vicino lo sviluppo delle applicazioni Google conosce bene. Gli interventi sull’interfaccia si accumulano rilascio dopo rilascio, spesso in modo graduale, e capita che una revisione grafica porti con sé effetti collaterali su piattaforme specifiche. In questo caso il bersaglio era stato iPad, dove la gestione dello spazio orizzontale e il passaggio tra le varie modalità di visualizzazione rendono il layout più complesso rispetto a uno smartphone.

Per chi ha subito il disagio, il consiglio pratico è semplice, ovvero controllare che l’app sia aggiornata alla versione più recente. La distribuzione avviene progressivamente, quindi potrebbe non essere già disponibile per tutti nello stesso momento, ma il pacchetto correttivo è ufficialmente in circolazione. Una volta installato, i commenti e le informazioni sotto il video dovrebbero rimanere al loro posto anche dopo essere usciti dalla visione a schermo intero, senza bisogno di rotazioni forzate del tablet o di altri trucchetti improvvisati.