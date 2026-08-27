Lenovo al 153° posto nella Fortune Global 500: il miglior risultato di sempre

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 La partnership con FIFA come vetrina tecnologica

Quarantatré posizioni guadagnate in un solo anno non sono un dettaglio statistico da archiviare in fretta. Lenovo ha raggiunto il 153° posto nella classifica Fortune Global 500, il piazzamento più alto nella storia dell’azienda, al termine di un anno fiscale che l’azienda stessa definisce il più solido mai registrato: ricavi record per 83 miliardi di dollari e un utile netto adjusted di 2 miliardi di dollari, in crescita del 42% su base annua.

Dietro questi numeri c’è una strategia precisa che Lenovo chiama Hybrid AI, pensata per rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile e integrata nelle attività quotidiane di persone e organizzazioni. I risultati dell’ultimo esercizio fiscale confermano che la strategia sta funzionando concretamente: il fatturato legato all’AI è raddoppiato rispetto all’anno precedente, arrivando a rappresentare il 33% dei ricavi complessivi del Gruppo.

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Un terzo del fatturato totale legato a prodotti e servizi AI non è un dato marginale, è il segnale di un’azienda che ha spostato con successo il proprio baricentro strategico verso un settore in forte espansione, senza abbandonare il core business storico rappresentato da PC e dispositivi.

La partnership con FIFA come vetrina tecnologica

Il 2026 è stato segnato anche dal ruolo di Lenovo come Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026. L’azienda ha supportato il torneo con soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale e con una delle più ampie implementazioni infrastrutturali mai realizzate per un evento sportivo di questa scala.

Un progetto che ha avuto un valore che va oltre la sponsorizzazione: ha permesso a Lenovo di dimostrare concretamente, su un palcoscenico globale seguito da miliardi di persone, la capacità di mettere a disposizione un ecosistema completo di tecnologie AI in un contesto operativo estremamente esigente — un banco di prova che rafforza ulteriormente il percorso di innovazione dell’azienda e la credibilità della sua strategia Hybrid AI agli occhi di partner e clienti enterprise.