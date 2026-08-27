Lenovo espande la gamma gaming: nuovi LOQ Essential, LOQ Tower e monitor Legion

Con l’annuncio di oggi, Lenovo amplia il proprio portfolio gaming rivolgendosi specificamente a chi si affaccia per la prima volta al mondo del PC gaming. Cinque nuovi prodotti, due laptop, un tower desktop e due monitor, costruiscono un ecosistema pensato per accompagnare i gamer dalle prime esperienze fino alla crescita verso configurazioni più ambiziose.

Il Lenovo LOQ Essential 15IPH11 punta su un’architettura di memoria unificata che condivide un unico pool ad alta velocità tra processore Intel Core Ultra Series 3 e grafica integrata Intel Arc, allocando dinamicamente le risorse tra gaming, streaming e applicazioni creative. Include ray tracing hardware, upscaling Intel XeSS e una NPU dedicata per i carichi AI locali. Il display da 15,3 pollici in formato 16:10 arriva fino a 165Hz con copertura sRGB al 100%, l’autonomia tocca le 21 ore e il telaio è più sottile e leggero del 10% rispetto alla generazione precedente. Prezzo di partenza stimato: 1.599 euro, disponibile da fine settembre 2026.

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Il LOQ Essential 15IRH11 offre invece grafica dedicata con Intel Core serie 200 e NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, stesso display a 165Hz e stessa riduzione di spessore, con dettagli viola trasparenti sui tasti. Prezzo stimato: 1.299 euro, stessa finestra di disponibilità.

LOQ Tower 17IRH11: un desktop pronto e aggiornabile

Per chi vuole un desktop senza assemblarlo da zero, il LOQ Tower 17IRH11 combina Intel Core serie 200 con GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti su architettura Blackwell con DLSS 4.5. Fino a 32GB di DDR5 a 5600MT/s, funzionalità Easy Upgrade Access senza attrezzi, SSD PCIe Gen4 e Wi-Fi 7. Design bicolore Raven Black e Luna Grey con condotti d’aria nascosti per un raffreddamento più silenzioso. Prezzo stimato: 999 euro, disponibile da novembre 2026.

I monitor Legion: velocità o risoluzione

Il Legion 27Q-20 privilegia la velocità pura: QHD a 320Hz, 1ms GtG, supporto FreeSync Premium e G-SYNC Compatible, con modalità Focus View da 24,5 pollici per il formato competitivo. Prezzo stimato 269 euro.

Il Legion 27U-20 offre invece la modalità Dual Mode, passando da UHD a 180Hz a FHD a 360Hz secondo le necessità, con PiP, PbP e hub USB integrato. Prezzo stimato 369 euro. Entrambi coprono il 99% sRGB e il 95% DCI-P3 con Delta E < 2, certificazione VESA DisplayHDR 400 e strumenti AI tramite Legion Space. Disponibili da gennaio 2027.