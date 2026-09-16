YouTube, risolto il bug che bloccava il login su TV e console

Chi usa YouTube sul televisore, sulla console o su un dongle per lo streaming se ne è accorto subito: da un momento all’altro l’account risultava scollegato dall’app e rientrare diventava impossibile, anche digitando credenziali corrette. Un bug di login che nelle ultime ore ha colpito utenti in giro per il mondo e che Google, adesso, dichiara di aver sistemato del tutto.

La dinamica del problema era abbastanza riconoscibile. Prima la disconnessione improvvisa del profilo dall’applicazione, poi il tentativo di accesso che si chiudeva con un nulla di fatto. Nessun errore di battitura, nessuna password dimenticata: semplicemente il sistema non lasciava passare. Le segnalazioni sono arrivate soprattutto da Reddit, dove si sono accumulati i racconti di chi si è trovato davanti allo stesso muro, ma il malfunzionamento è stato riportato anche altrove e su scala globale.

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Quali dispositivi erano coinvolti dal bug di YouTube

L’elenco è più ampio di quanto si potrebbe pensare, perché tocca praticamente tutti i modi in cui YouTube viene guardato lontano dallo smartphone. In primis le Smart TV, che per moltissime persone rappresentano oggi il punto di accesso principale alla piattaforma. Poi le console da gaming, quindi Xbox e PlayStation, usate spesso come veri e propri centri multimediali del salotto. E infine i dispositivi dedicati allo streaming, tipo Google Chromecast o TV Streamer, pensati esattamente per portare i contenuti online sullo schermo grande di casa.

Il fastidio, in questi casi, è doppio. Da un lato c’è l’impossibilità di accedere ai propri contenuti, agli abbonamenti ai canali, alle playlist costruite nel tempo, alla cronologia che guida i suggerimenti. Dall’altro c’è il fatto che senza account l’esperienza cambia radicalmente, perché si perdono le personalizzazioni e, per chi paga, anche i vantaggi legati al proprio profilo. Non un dramma epocale, chiaro, ma un intoppo capace di rovinare una serata programmata davanti alla TV.

La risposta di Google e il fix già disponibile

A Mountain View la reazione è stata piuttosto rapida. Il problema è stato riconosciuto pubblicamente e, attraverso un post sulle pagine di supporto ufficiali, Google ha spiegato di aver analizzato la questione dichiarando poi di averla completamente risolta. Una formula secca, senza troppi giri di parole, che nel linguaggio dell’azienda equivale a mettere la parola fine sulla vicenda.

Per gli utenti significa che il fix è già attivo e che non serve alcun intervento particolare per tornare a usare l’app come prima. Chi si è ritrovato fuori dal proprio account dovrebbe poter rifare il login senza ostacoli, recuperando l’accesso a tutto ciò che era momentaneamente sparito.

Vale la pena ricordare quanto peso abbia assunto la piattaforma negli anni. Per una fetta consistente di pubblico YouTube funziona ormai come un canale televisivo a tutti gli effetti, un riferimento fisso nell’intrattenimento domestico, al pari o più dei canali tradizionali. Questo nonostante una presenza pubblicitaria diventata sempre più invasiva, fenomeno particolarmente evidente proprio sulle Smart TV, dove gli spot si fanno sentire con una frequenza che non tutti digeriscono volentieri.

È anche per questo che un problema tecnico come quello appena archiviato genera un’ondata di segnalazioni così visibile. Quando un servizio entra nelle abitudini quotidiane di milioni di persone, ogni inciampo si nota immediatamente, e la velocità con cui viene sistemato diventa parte integrante del giudizio complessivo sull’affidabilità della piattaforma. In questo caso, tra la comparsa del disservizio e la comunicazione ufficiale sulla risoluzione sono passate poche ore.