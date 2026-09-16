Spotify, un interruttore esclude la musica per bambini dai gusti

Da anni Spotify trascinava con sé un problema che chiunque abbia figli piccoli conosce a memoria, e ora arriva finalmente un rimedio concreto: un interruttore dedicato che permette di escludere la musica per bambini dal profilo dei gusti musicali, così da tenere pulite playlist personalizzate e statistiche di fine anno. Niente più sigle di cartoni animati infilate dentro Discover Weekly, niente più colonne sonore di film d’animazione che si prendono la scena nel Wrapped di dicembre.

Il meccanismo del disagio è sempre lo stesso. Anni di ascolti pazienti per far capire all’algoritmo quali generi funzionano, quali artisti meritano un posto fisso, quali atmosfere accompagnano meglio le giornate. Poi arrivano i bambini, la musica dei cartoni entra in rotazione fissa e il sistema di raccomandazione comincia a fare confusione. I suggerimenti correlati diventano un pasticcio, il Daily Mix perde senso e a dicembre il riepilogo annuale racconta una storia che non appartiene a nessuno, se non a un pubblico di tre o quattro anni.

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Come funziona il nuovo interruttore di Spotify

La novità è stata presentata dalla stessa azienda nella sezione news del proprio sito internazionale, e si trova dentro le impostazioni dell’app. Una volta attivata, tutta la musica ascoltata per i più piccoli o in famiglia resta fuori dalla profilazione, senza pesare sulle raccomandazioni successive. Il risultato è una separazione netta tra due mondi che convivevano a forza dentro lo stesso account, con conseguenze abbastanza fastidiose per chi tiene alla qualità dei propri suggerimenti.

La disponibilità riguarda sia gli utenti Free sia quelli Premium, senza distinzioni di abbonamento. Il rollout globale parte dalla versione mobile dell’app, quindi la funzione compare prima su smartphone e tablet. Dopo l’aggiornamento, l’opzione si attiva con un semplice tocco e agisce da quel momento sugli ascolti, mantenendo la cronologia familiare in un binario separato rispetto a quello personale.

Perché la richiesta arrivava da lontano

Chi ha bambini piccoli sa che la playlist per il viaggio in auto o per la nanna finisce inevitabilmente per mescolarsi con gli ascolti personali. Non è una questione di distrazione, è che l’account è uno e viene usato da tutta la casa. Il momento più evidente arriva proprio a fine anno, quando il Wrapped restituisce una fotografia distorta: sigle Disney in cima alle classifiche personali, generi che nessun adulto della famiglia ha mai scelto davvero, artisti comparsi dal nulla.

La situazione peggiora quando sono i bambini stessi a chiedere la musica, per esempio attraverso un assistente vocale come Alexa. In quel caso non c’è nemmeno il filtro di un adulto che decide cosa mettere in riproduzione, e l’algoritmo registra tutto come se fosse una preferenza consapevole. Da qui la frustrazione accumulata negli anni da una parte consistente degli abbonati, che chiedeva da tempo un modo semplice per distinguere gli ascolti.

Con questo interruttore, strumenti come Discover Weekly e Daily Mix tornano a rispecchiare i gusti reali di chi possiede l’account. Le raccomandazioni ripartono da una base più coerente e il riepilogo annuale recupera la sua funzione originaria, quella di raccontare davvero cosa è stato ascoltato nell’arco dei dodici mesi. Una modifica piccola nella forma, ma con un impatto immediato sull’esperienza quotidiana di chi condivide la piattaforma con i più piccoli di casa.