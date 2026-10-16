YouTube Premium potrebbe avere audiolibri inclusi dal 2027

YouTube potrebbe presto ampliare la propria offerta con un’aggiunta che pochi si sarebbero aspettati, ovvero il supporto ufficiale agli audiolibri. Secondo alcune indiscrezioni la piattaforma starebbe lavorando per integrare un ampio catalogo di titoli da ascoltare, e la novità sarebbe pensata con ogni probabilità per gli abbonati a YouTube Premium, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla quota mensile già prevista.

Si tratterebbe di un passo piuttosto significativo per un servizio che nell’immaginario comune resta legato soprattutto ai video, anche dopo l’arrivo di YouTube Music. Sulla piattaforma oggi si trova davvero di tutto, dai contenuti informativi a quelli musicali, passando per sketch comici, trailer, podcast e videolezioni. Gli audiolibri in realtà non mancano già adesso, ma molto spesso vengono caricati senza licenza e senza alcun rispetto del copyright.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Trattative con gli editori e un debutto previsto nel 2027

Il cambiamento consisterebbe proprio nel passaggio da una raccolta sparsa e poco regolamentata a un vero catalogo ufficiale, molto più ricco e costruito insieme a chi detiene i diritti. Stando alle informazioni circolate, YouTube starebbe valutando l’introduzione di una funzione dedicata e avrebbe già avviato trattative con diverse case editrici. Non si parla quindi di un semplice esperimento ma di un progetto che coinvolge partner esterni e che richiede accordi commerciali precisi.

Le tempistiche non sarebbero immediate. La funzionalità potrebbe infatti vedere la luce nel 2027, e l’ipotesi più accreditata è che venga inclusa nell’abbonamento Premium senza sovrapprezzo. Non è però chiaro cosa succederà a chi non paga il servizio. Gli utenti senza abbonamento potrebbero accedere ai libri in qualche altra forma, magari tramite l’acquisto del singolo titolo, oppure restare del tutto esclusi da questa novità.

Mancano anche dettagli su un altro aspetto tutt’altro che secondario, cioè il ruolo dell’intelligenza artificiale nella lettura dei testi. Al momento non è noto se le voci saranno affidate a narratori in carne e ossa o se entreranno in gioco sistemi automatici, e per ora non sono state diffuse altre informazioni in merito. Va ricordato che Google vende già audiolibri attraverso Google Play Libri, dove però l’unica possibilità prevista è l’acquisto di titoli singoli, senza formule incluse in un abbonamento.

Gli audiolibri arrivano dopo i rincari di YouTube Premium

La notizia cade in un momento piuttosto delicato per chi paga il servizio. L’eventuale arrivo dei libri da ascoltare su YouTube potrebbe servire ad addolcire il malumore di molti utenti, ma allo stesso tempo un catalogo così corposo potrebbe aprire la strada a nuovi aumenti nel medio periodo oppure a qualche modifica nella composizione dell’abbonamento, con servizi suddivisi in modo diverso rispetto a oggi.

Solo poche settimane fa Google ha infatti annunciato un ritocco dei prezzi di YouTube Premium che ha interessato tutte le formule disponibili. Il Piano Individuale è salito da 13,99 a 15,99 euro al mese, con un aumento di 2 euro. Il Piano Famiglia è passato da 25,99 a 29,99 euro mensili, quindi 4 euro in più, mentre il Piano Studenti è cresciuto da 8,99 a 10,49 euro al mese, con un rincaro di 1,50 euro.

Fonte: TecnoAndroid