Gmail per Android, impostazioni riorganizzate in sei categorie

Google sta preparando un riordino delle impostazioni dell’app Gmail per Android, con l’obiettivo di rendere più ordinata e razionale una sezione che nel tempo è diventata piuttosto dispersiva. Non si tratta di un caso isolato perché nelle ultime settimane l’azienda di Mountain View ha già rivisto la schermata delle impostazioni di diverse sue applicazioni, a partire da Gemini e dall’app Google. Ora il turno è del client di posta elettronica che si trova preinstallato sulla gran parte dei dispositivi del Robottino Verde.

Il lavoro su Gmail appare però meno profondo rispetto a quello visto sulle altre due app, almeno sul piano estetico. Il cambiamento tocca soprattutto l’organizzazione delle voci e il modo in cui vengono presentate a chi usa l’applicazione, più che l’aspetto grafico vero e proprio.

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Come sono organizzate oggi le impostazioni di Gmail

Le tracce del rinnovamento sono emerse analizzando la versione 2026.10.05.x di Gmail per Android, al cui interno compaiono i lavori ancora in corso sulla nuova schermata. Per capire la portata della novità conviene partire da com’è strutturata adesso questa sezione. Aprendo le impostazioni l’utente si trova davanti a una pagina che fa da porta d’ingresso verso due aree distinte, quella delle opzioni generali dell’app e quella dedicata a ciascun account configurato. Da qui è anche possibile aggiungere un nuovo indirizzo di posta.

Il problema arriva una volta entrati. Sia nelle impostazioni generali sia in quelle riservate ai singoli account compare un elenco infinito di voci, proposte una dopo l’altra senza un vero criterio di raggruppamento. Trovare l’opzione giusta richiede spesso parecchio scorrimento e non è raro perdersi tra le varie voci di un menu poco organizzato.

Una sola pagina divisa in sei categorie

Con il nuovo assetto Google punta a riunire tutto all’interno di un’unica pagina impostazioni, introducendo nello stesso tempo il supporto ai colori dinamici. A prima vista l’idea di concentrare ancora più opzioni in uno spazio già affollato potrebbe sembrare controproducente. Big G però ha previsto un modo per aggirare il rischio di una schermata ingestibile. Le voci saranno distribuite per categoria e raccolte dentro sottomenù che alleggeriranno parecchio la pagina principale, con una disposizione decisamente più sensata di quella attuale.

Nella nuova schermata compariranno sostanzialmente sei macrocategorie, ovvero “Account”, “Notifiche”, “App in Gmail”, “Posta in arrivo”, “Scrivi e rispondi” e “Generali”. Tutte le opzioni già esistenti finiranno all’interno di questi sei contenitori. Chi gestisce più account sullo stesso dispositivo dovrà invece selezionare quello desiderato dalla parte alta della pagina rinnovata prima di modificarne le impostazioni.

Per il momento la nuova versione delle impostazioni dell’app Gmail non è ancora stata resa disponibile agli utenti e non si conosce una data per il rilascio. Manca inoltre un restyling in chiave Material 3 Expressive, linguaggio grafico già adottato nel resto dell’applicazione. Nonostante questo la riprogettazione dovrebbe comunque contribuire a migliorare l’esperienza d’uso complessiva del servizio di posta di Google.

Come aggiornare Gmail su Android e iOS

Per scaricare o aggiornare Gmail su smartphone e tablet Android basta aprire la pagina dedicata all’app sul Google Play Store e toccare il pulsante “Aggiorna” oppure “Installa” se l’applicazione non è ancora presente sul dispositivo.

Su iPhone e iPad la procedura è più o meno la stessa. Occorre raggiungere la scheda dell’app sull’App Store e premere “Aggiorna” oppure “Ottieni” nel caso della prima installazione.

Fonte: TecnoAndroid