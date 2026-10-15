Apple HomeView potrebbe accogliere Netflix, YouTube e Disney+

Su Apple HomeView potrebbero trovare posto anche YouTube, Netflix e Disney+, anche se al momento nessuno di questi servizi ha confermato ufficialmente la compatibilità con il nuovo dispositivo. Apple ha fatto chiarezza su come funzionerà il supporto alle applicazioni di terze parti sul display domestico presentato pochi giorni fa, spiegando che per le app audio e video verrà sfruttato lo stesso meccanismo già previsto per CarPlay. Una scelta che semplifica parecchio le cose e che, almeno sulla carta, apre la porta ai grandi nomi dello streaming.

Il punto di partenza è abbastanza netto. HomeView non dispone di un App Store e quindi non sarà possibile scaricare e installare liberamente applicazioni come succede su iPhone e iPad. Il display di Apple potrà però mostrare le app compatibili con CarPlay già presenti sull’iPhone abbinato, senza che gli sviluppatori debbano mettere mano al codice con modifiche aggiuntive. Basterà che l’applicazione abbia le autorizzazioni previste da Apple per la riproduzione audio o video tramite CarPlay e il gioco è fatto.

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Il nodo dello streaming video su CarPlay

Quando si passa ai servizi di streaming video il quadro si fa un po’ più complicato. Apple ha introdotto il supporto ai video su CarPlay con iOS 27, ma questa funzione non dipende soltanto da Cupertino. Deve infatti essere abilitata anche dalle case automobilistiche e si può utilizzare solo quando il veicolo è fermo, una limitazione comprensibile per ovvie ragioni di sicurezza ma che ne restringe parecchio l’utilità pratica.

Il risultato è che finora la diffusione di questa possibilità è rimasta piuttosto contenuta e gli sviluppatori hanno avuto pochi motivi concreti per investire tempo e risorse nella compatibilità video. Con l’arrivo di HomeView, però, lo scenario potrebbe cambiare. Il nuovo display domestico offre infatti un contesto d’uso decisamente diverso rispetto all’abitacolo di un’auto e potrebbe rappresentare una spinta in più per chi finora ha preferito aspettare.

In pratica YouTube, Netflix e Disney+ potrebbero diventare accessibili anche sullo schermo di Apple semplicemente aggiungendo il supporto video a CarPlay nelle rispettive applicazioni. Un passaggio tecnico relativamente lineare che renderebbe questi servizi disponibili su due fronti in un colpo solo, in macchina e in casa.

Lancio, tempistiche e il caso europeo

La decisione finale spetterà comunque alle singole aziende e per adesso non ci sono conferme né indicazioni sulle tempistiche. Non si può escludere che qualche piattaforma di streaming si faccia trovare pronta già al momento del debutto, fissato per il 13 novembre, ma si tratta soltanto di un’ipotesi senza riscontri ufficiali. Molto dipenderà dall’interesse che il dispositivo riuscirà a generare e da quanto le aziende considereranno strategico essere presenti fin da subito.

C’è poi la questione geografica, tutt’altro che secondaria per il pubblico italiano. Apple HomeView non sarà inizialmente commercializzato nell’Unione Europea, dove Siri AI non è ancora disponibile su iOS. Apple ha fatto sapere di essere al lavoro con le istituzioni europee per trovare una soluzione, senza però indicare una possibile data di lancio nel Vecchio Continente. Chi vive in Italia dovrà quindi pazientare senza avere un orizzonte temporale preciso.

Negli Stati Uniti la situazione è invece già definita. Lì HomeView arriverà sul mercato con prezzi a partire da EUR 267, una cifra che corrisponde a circa 260 euro al cambio attuale.

Fonte: TecnoAndroid