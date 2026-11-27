YouTube ha iniziato a distribuire le icone personalizzate per la propria app, una funzione pensata esclusivamente per chi sottoscrive YouTube Premium. In pratica gli abbonati possono sostituire il classico logo con una delle varianti grafiche preparate da Google. La novità era stata anticipata il mese scorso e adesso sembra aver raggiunto i primi utenti, anche se il rilascio procede con molta calma e per ora coinvolge soltanto una piccola parte del pubblico.

Le prime tracce sono comparse su X, dove alcuni utenti hanno condiviso le schermate della nuova impostazione. Dalle immagini emergono tre alternative all’icona dell’app standard. La prima ha un aspetto metallico e argentato e richiama da vicino il celebre pulsante Play della piattaforma. La seconda è decorata con pennellate rosse che le danno un tocco più artistico, mentre la terza punta su un effetto pixel accompagnato da una sfumatura di colore. Si tratta di tre stili piuttosto diversi tra loro, ognuno con un carattere ben riconoscibile, che offrono un minimo di varietà rispetto al simbolo a cui milioni di persone sono abituate da anni.

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Dove si trova l’opzione e su quali dispositivi funziona

Credits: TecnoAndroid

La voce dedicata si trova all’interno dell’applicazione seguendo il percorso Impostazioni, poi Generali e infine Icona dell’app Premium. Da quella schermata basta scegliere una delle tre grafiche disponibili perché il logo predefinito mostrato sul dispositivo venga rimpiazzato da quello selezionato. Il passaggio è immediato e non richiede alcuna configurazione particolare, il che rende la funzione accessibile anche a chi non ha grande dimestichezza con i menu dello smartphone.

Sul fronte della compatibilità il quadro è ancora in movimento. L’opzione è stata individuata inizialmente su iOS, ma un’altra segnalazione apparsa su X la scorsa settimana indicava la presenza della stessa impostazione anche su alcuni dispositivi Android. Di una diffusione capillare però non c’è ancora traccia. Diversi utenti non visualizzano la nuova voce e la novità non risulta disponibile su tutti i dispositivi, segno che la distribuzione sta avvenendo a piccoli passi e senza una tabella di marcia ufficiale da seguire.

Un’idea già vista e altre quattro icone in fase di test

La possibilità di modificare l’aspetto di un’applicazione non rappresenta certo una novità assoluta. Servizi come X, Telegram, Reddit e Instagram offrono già qualcosa di simile, e in alcuni casi anche lì la personalizzazione è riservata a chi paga un abbonamento. YouTube va quindi ad allungare l’elenco delle piattaforme che consentono di cambiare, almeno in parte, il volto della propria app sullo schermo del telefono, aggiungendo così un piccolo vantaggio estetico al pacchetto dedicato agli iscritti.

Le tre varianti attuali potrebbero non essere le uniche. Google starebbe infatti sperimentando altre quattro icone, alcune delle quali ispirate a grafiche rétro. Per il momento queste versioni non sono accessibili agli utenti e non è chiaro quando arriveranno, né se verranno rilasciate insieme alle prime tre opzioni oppure in un momento successivo. Il catalogo, almeno sulla carta, sembra comunque destinato ad ampliarsi rispetto alla selezione iniziale.

Chi ha già attivo un piano Premium può controllare fin da ora se la nuova voce è comparsa nelle impostazioni dell’app. Se non dovesse esserci, non c’è motivo di preoccuparsi perché il rilascio sembra essere graduale e potrebbe servire ancora del tempo prima che la funzione raggiunga tutti gli abbonati.

Fonte: TecnoAndroid