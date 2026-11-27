Per i 25 anni di Xbox Microsoft ha deciso di celebrare il traguardo con un bundle celebrativo che riunisce in un solo pacchetto giochi storici e grandi successi del marchio. Un’operazione pensata per chi ha vissuto da vicino l’evoluzione della console e vuole portarsi a casa un pezzo di quella memoria. Sulla carta l’offerta appare ricchissima, ma porta con sé due aspetti destinati a far discutere: un prezzo tutt’altro che contenuto e una disponibilità soggetta ad alcune limitazioni.

Un quarto di secolo di Xbox in un unico pacchetto

L’idea alla base dell’iniziativa è semplice da raccontare e piuttosto difficile da realizzare. Mettere insieme venticinque anni di storia Xbox significa scegliere titoli capaci di rappresentare epoche diverse, generazioni di hardware differenti e pubblici che nel tempo sono cambiati parecchio. Microsoft ha puntato su un mix di classici e produzioni di successo, così da offrire una sorta di viaggio a ritroso nel catalogo della piattaforma.

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Si tratta senza dubbio di un progetto ambizioso. Non capita spesso che un produttore decida di riassumere la propria identità videoludica attraverso una raccolta del genere, e proprio per questo l’iniziativa assume un valore che va oltre il semplice pacchetto commerciale. Per molti appassionati il richiamo nostalgico avrà un peso notevole, soprattutto per chi ha legato ricordi personali a determinate serie o a certi momenti della storia del marchio. La quantità di contenuti inclusi rappresenta il vero punto di forza dell’offerta. Il bundle viene descritto come ricco di giochi, una scelta che lo rende appetibile sia per chi vuole recuperare titoli mai provati sia per chi desidera avere a disposizione in un colpo solo le esperienze che hanno segnato la crescita della piattaforma.

Prezzo elevato e limiti di disponibilità

Accanto all’entusiasmo per la ricorrenza emerge però il nodo del costo. Il pacchetto celebrativo arriva con un prezzo definito altissimo, un dettaglio che rischia di raffreddare l’interesse di una parte del pubblico. Se da un lato la mole di titoli inclusi giustifica in parte la cifra richiesta, dall’altro l’esborso non sarà alla portata di tutti i giocatori, in particolare di chi possiede già alcuni dei giochi presenti nella raccolta.

È proprio questo il contrasto che accompagna l’iniziativa di Microsoft. Da una parte c’è la volontà di omaggiare la propria comunità con un prodotto pensato per l’anniversario, dall’altra una politica di prezzo che lo colloca in una fascia piuttosto alta. Un equilibrio delicato che ciascun appassionato dovrà valutare in base al proprio rapporto con il marchio e alla propria collezione.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la questione della disponibilità. Il bundle per i 25 anni di Xbox non si presenta infatti come un’offerta accessibile senza vincoli, dato che la sua distribuzione è soggetta ad alcune limitazioni. Per chi è interessato all’acquisto diventa quindi importante verificare con attenzione le condizioni previste da Microsoft prima di mettere in conto la spesa, perché il pacchetto dedicato all’anniversario del marchio non sarà ottenibile da tutti nelle stesse modalità.

Fonte: TecnoAndroid