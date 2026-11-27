Chi si trova a fare i conti con la memoria piena ha ora un’occasione concreta da valutare, perché il disco esterno Seagate Expansion da 4 TB è sceso di prezzo ed è in offerta a 163,99 euro. Si tratta di una soluzione pensata per chi ha bisogno di parecchio spazio in più e non vuole più trovarsi davanti alla solita scelta su cosa sacrificare per fare posto a nuovi file. Con una capacità del genere foto, video e documenti possono convivere nello stesso archivio senza troppi compromessi, e il modello in questione si collega tramite porta USB di tipo C.

Il punto di partenza è piuttosto semplice. Chi scatta molte immagini, registra filmati o accumula negli anni cartelle di lavoro e materiale personale sa bene quanto lo spazio finisca in fretta. Arriva sempre quel momento in cui bisogna fermarsi e decidere cosa cancellare, spesso a malincuore. Un hard disk esterno con questa capienza serve proprio a togliere di mezzo il problema, almeno per un bel po’.

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Quattro terabyte per mettere ordine nell’archivio

La capacità di 4 TB è il vero cuore dell’offerta. Non parliamo di qualche gigabyte in più da sfruttare per un backup veloce, ma di un volume di memoria che permette di raccogliere in un unico posto anni di ricordi digitali e materiale di lavoro. Le foto delle vacanze, i video girati con lo smartphone o con la fotocamera, i documenti importanti che non si vogliono perdere trovano tutti una collocazione senza dover fare selezioni dolorose. È anche una questione di tranquillità. Avere una copia dei propri file su un supporto separato rispetto al computer o al telefono significa poter recuperare tutto con facilità nel caso qualcosa vada storto. E quando lo spazio a disposizione è così ampio diventa naturale conservare tutto, invece di tenere solo una parte del materiale e sperare di non averne bisogno in futuro.

Il Seagate Expansion si rivolge quindi a un pubblico abbastanza ampio. Chi lavora con file pesanti, chi ha l’abitudine di salvare ogni cosa, chi semplicemente vuole liberare la memoria interna dei propri dispositivi senza buttare via nulla. In tutti questi casi un’unità del genere risolve la questione in modo diretto, senza complicazioni.

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Il prezzo in offerta e la connessione USB di tipo C

Veniamo al lato economico, che poi è quello che rende la notizia interessante. Il prezzo attuale del Seagate Expansion da 4 TB è di 163,99 euro, una cifra che lo rende più accessibile per chi stava già pensando di acquistare un’unità di archiviazione esterna e aspettava il momento giusto. Il ribasso arriva in una fase in cui la domanda di spazio continua a crescere, complici le dimensioni sempre maggiori di immagini e filmati.

Un altro aspetto da considerare riguarda la connessione USB di tipo C. Si tratta dello standard ormai presente su moltissimi computer portatili e dispositivi recenti, il che rende il collegamento più immediato e comodo nell’uso di tutti i giorni. Niente adattatori da cercare in fondo al cassetto, almeno con i dispositivi che già adottano questo tipo di porta.

Per chi ha bisogno di tanto spazio in più, insomma, l’offerta sul disco Seagate Expansion rappresenta un’opzione da tenere in considerazione. La combinazione tra la capacità di 4 TB e il prezzo di 163,99 euro va incontro a chi vuole archiviare foto, video e documenti senza più doversi chiedere ogni volta cosa eliminare. Il modello in promozione è quello dotato di connessione USB di tipo C, attualmente proposto a 163,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid