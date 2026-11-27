Il prezzo delle console potrebbe salire ancora e questa volta la spinta arriva direttamente da Washington. Il governo statunitense guidato da Donald Trump ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova serie di dazi sulle importazioni, con aliquote che per la Cina potrebbero toccare il 40%. Se il pacchetto dovesse ottenere il via libera, le conseguenze rischierebbero di farsi sentire su PS5, Xbox e Switch, ma anche sui componenti necessari per assemblarle e perfino sulla produzione delle piattaforme di prossima generazione.

Per ora si parla di una proposta e non di una decisione definitiva. Il condizionale è d’obbligo perché le nuove imposte entrerebbero in vigore solo dopo l’approvazione. Il segnale però è chiaro e riguarda un settore che negli ultimi tempi ha già dovuto fare i conti con listini meno stabili del previsto. Non a caso la domanda che circola tra i giocatori è se le console aumenteranno di nuovo, e il semplice annuncio basta a riaccendere i timori di chi aspettava il momento giusto per acquistare una nuova macchina da gioco.

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Quali paesi verrebbero colpiti dai nuovi dazi

Le nuove tariffe non si limiterebbero alla Cina. Nel mirino dell’amministrazione americana ci sono anche il Giappone, il Vietnam e alcuni partner commerciali dell’Unione Europea. Si tratta di una lista che, per chi segue il mondo dell’elettronica di consumo, pesa parecchio. Diverse di queste aree sono infatti centrali nella filiera dell’hardware, sia per la fabbricazione dei dispositivi finiti sia per la fornitura delle singole parti che li compongono.

Il caso cinese resta il più delicato. L’aumento previsto sulle importazioni dalla Cina arriverebbe fino al 40%, un rincaro significativo che andrebbe a toccare direttamente il costo di produzione e di importazione delle console destinate al mercato statunitense. Il meccanismo è piuttosto semplice da comprendere anche per chi non mastica di economia: un’imposta più alta sui prodotti che entrano nel paese fa crescere la spesa sostenuta da chi li importa, e quella spesa extra tende spesso a finire nel prezzo pagato dal pubblico.

Cosa rischiano PS5, Xbox e Switch

Le tre grandi piattaforme sul mercato sarebbero tutte potenzialmente esposte. PS5, Xbox e Switch dipendono da catene di approvvigionamento che passano proprio dai paesi indicati nella proposta americana. Un ritocco verso l’alto delle tariffe doganali potrebbe quindi tradursi in un nuovo aumento dei listini, almeno negli Stati Uniti, che rappresentano uno dei mercati più importanti per l’industria videoludica.

Il discorso non si esaurisce con le macchine già in commercio. I nuovi dazi potrebbero far lievitare anche il costo dei componenti, cioè di quei pezzi che servono per costruire l’hardware e che spesso arrivano proprio dall’Asia. Questo aspetto rischia di avere ricadute sulla produzione delle prossime piattaforme, perché i produttori si troverebbero a progettare e realizzare le console future in un contesto commerciale più caro e meno prevedibile. Un rincaro delle materie prime tecnologiche e delle parti elettroniche finirebbe così per influire non soltanto sul presente ma anche sulle generazioni che devono ancora arrivare sugli scaffali. Tutto dipende adesso dal percorso della misura. Il governo statunitense ha manifestato l’intenzione di procedere con questa nuova serie di imposte sulle importazioni, che interesserebbe Cina, Giappone, Vietnam e alcuni partner dell’Unione Europea, con l’aliquota più pesante fissata al 40% per i prodotti cinesi.

Fonte: TecnoAndroid